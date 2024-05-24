Türkiye Kupası Beşiktaş'ın! İşte kupa töreninde yaşananlar | Video

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'u 1-0 geriye düştüğü maçta 3-2 mağlup ederek 62. kez düzenlenen turnuvanın şampiyonu oldu.