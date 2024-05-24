Video Spor Türkiye Kupası Beşiktaş'ın! İşte kupa töreninde yaşananlar | Video
Türkiye Kupası Beşiktaş'ın! İşte kupa töreninde yaşananlar | Video

Türkiye Kupası Beşiktaş'ın! İşte kupa töreninde yaşananlar | Video

24.05.2024 | 08:51

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'u 1-0 geriye düştüğü maçta 3-2 mağlup ederek 62. kez düzenlenen turnuvanın şampiyonu oldu.

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