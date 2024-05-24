Al-Musrati: "Beşiktaş her zaman en tepede olmayı hak eden bir kulüptür" | Video
Beşiktaş’ın orta saha oyuncusu Al-Musrati, Trabzonspor galibiyeti sonrası yaptığı açıklamada, kupayı getireceklerine dair taraftarlarına ve başkan Hasan Arat’a söz verdiklerini vurgulayarak, "Beşiktaş her zaman en tepede olmayı hak eden bir kulüptür" dedi.
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