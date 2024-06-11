Video Spor Polonya 2-1 Türkiye | Vincenzo Montella: "Haksız bir mağlubiyet oldu" | Video
Polonya 2-1 Türkiye | Vincenzo Montella:

Polonya 2-1 Türkiye | Vincenzo Montella: "Haksız bir mağlubiyet oldu" | Video

11.06.2024 | 08:45

A Milli Futbol Takımımız, Euro 2024 öncesi oynadığı son hazırlık maçında Polonya'ya 2-1 mağlup oldu. Polonya’nın attığı ikinci golde rakibin taç atışını yanlış yerden kullandığını ve bu yüzden de savunmanın hazırlıksız yakalandığını söyleyen A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, “Maça olan yaklaşımımız, isteğimiz iyiydi. Sadece sonucun haksız olduğunu düşünüyorum. Yediğimiz gol haksız bir goldü” dedi.

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A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası öncesi son hazırlık maçında PGE Narodowy Stadyumu'nda karşılaştığı Polonya'ya 2-1 mağlup oldu. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, "5 maçtır kazanamıyoruz belki ama biz şöyle bir karar aldık; zorlu rakipleri deplasmanda oynayacak şekilde yaptık hazırlık maçlarımızı. Haksız bir mağlubiyet olduğunu düşünüyorum. Çünkü ikinci gol 15 metre ilerden kullanılan taç atışından geldi. Dört tane ofansif oyuncumuz çok fazla ileride kalmak zorunda kaldı böyle bir hatadan dolayı. Benim canımı sıkan; burada emek veriyoruz, çalışıyoruz ve hazırlık maçı da olsa bu hataları görmek üzüyor" ifadelerini kullandı.

"ÜRETKEN BİR TAKIMIZ"
Montella, bu mağlubiyetten dolayı endişeli olmadığını vurgulayarak, "Rakip sahada 22 şutumuz var. Rakipten 2 katı üstün şekilde şutumuz var. Sadece son metrelerde biraz daha netlik kazanmamız gerekiyor. O yüzden herhangi bir şekilde endişeye kapılmıyorum. Neden endişe duymuyorum çünkü takımımız son 20 metreye gayet iyi şekilde giriyor. Hatta bu akşam sahadaki bütün futbolcularımız en çok gol atan isimlerdi. İrfan'ın 17, Kerem'in 15, Semih'in 12, Hakan'ın 18, Orkun'un 7 golü var. Takımımız son 20 metreye iyi giriyor sadece biraz daha netlik kazanmamız gerekiyor. Bu şekilde endişeye kapılmıyorum çünkü üretken bir takımız" şeklinde konuştu.

"KURAL DIŞI BİR GOL OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"
Polonya'nın attığı ikinci golde bireysel savunma hatası olmadığını dile getiren tecrübeli teknik adam, "15 metre ileriden kullanıyorlar. 10 tane futbolcu atağa kalkıyor, 6 tane futbolcuya karşı. Ben bütün takımlara soruyorum; 90. dakikada böyle hatalı kullanılan bir taçta nasıl defans yapılır, gol yediğinizde nasıl bireysel hataya dönüşüyor? İlkini tartışabiliriz ama ikincisinde kural dışı bir gol olduğunu düşünüyorum. Anları belki daha iyi anlamamız gerekiyor ama böyle bir hatada bir tane daha mı top sahaya sürmemiz mi gerekiyordu? Art niyetli mi olmamız gerekiyordu?" cümlelerine yer verdi.

"GERİDEN BLOK HALİNDE BEKLEMEMİZ GEREKEN ANLARI DAHA İYİ ANLAMAMIZ GEREKİYOR"
"Ofansif baskıda olan takım bizdik. Ofansif anlamda baskı yapıyorduk ileride" diyen İtalyan çalıştırıcı, şöyle devam etti:
"Bunu yaptığınızda riskler alıyorsunuz. Hem hoşuma gitti hem bazı enstantaneleri geliştirebiliriz ama bir sonraki maçta karşılaşacağımız senaryolardan biri rakibin geri çekilmesi olacak. Bazen maç esnasında geriden blok halinde beklememiz gereken anları daha iyi anlamamız gerekiyor. Bunun üzerine deneyim kazanarak, çalışarak geliştirebiliriz."

"YEDİĞİMİZ GOL HAKSIZ BİR GOLDÜ"
Dostluk maçı da olsa her müsabakanın önemli olduğunu aktaran Vincenzo Montella, "Maça olan yaklaşımımız, isteğimiz iyiydi. Sadece sonucun haksız olduğunu düşünüyorum. Yediğimiz gol haksız bir goldü" dedi.

"MOTİVASYONUMUZ YÜKSEK"
Montella, futbolculuk döneminde Euro 2000'de oynamanın kendisi için özel bir an olduğunu da söyledi. Tecrübeli teknik direktör, "Sadece şansızlığımız 95. dakikada yediğimiz bir golle kaybettiğimiz bir finaldi. Benim hoca olarak da hayalimdi Avrupa şampiyonalarında yer almak. Motivasyonumuz yüksek. Sadece benim değil, futbolcularımın da hayali. Bunun için de elimizden gelen her şeyi yapacağız" diye konuştu.

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