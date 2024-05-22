Video Spor Futbolu bırakıp yumruklaştılar! 16 kırmızı kart | Video
Futbolu bırakıp yumruklaştılar! 16 kırmızı kart | Video

Futbolu bırakıp yumruklaştılar! 16 kırmızı kart | Video

22.05.2024 | 08:54

Tekirdağ'da Bölgesel Amatör Lig'de kalmak için oynanan play-out maçında 2 takımın futbolcuları, yumruk yumruğa kavga ettiler. Karşılaşmada futbolculara toplam 16 kırmızı kart çıktı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Tekirdağ'da Bölgesel Amatör Lig'de kalmak için oynanan play-out maçında Tekirdağ 100. Yıl ve Sarayspor 1953, Tekirdağ Namık Kemal Stadı'nda karşılaştı. Müsbakanın son dakikalarında Sarayspor 1953, rakibine karşı öndeyken iki takımın futbolcuları yumruk yumruğa kavga ettiler. Yedek futbolcuların da karıştığı kavganın alevlenmesi üzerine polis ekipleri sahaya inerek futbolcuları ayırmaya çalıştı. Dakikalarca süren ve tribünlere de sıçrayan kavgaya müdahale etmeye çalışan polis ekipleri de arbedenin içerisinde zaman zaman yere düştü. Tekme, tokat ve yumrukların eksik olmadığı maçta futbolculara tam 16 kırmızı kart çıktı. Polis iki tarafı güçlükle ayırırken, maç çıkan olaylar sebebiyle tamamlanamadı. Kavga sonucunda bazı futbolcular hafif şekilde yaralandı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Futbolu bırakıp yumruklaştılar! 16 kırmızı kart | Video 05:25
Futbolu bırakıp yumruklaştılar! 16 kırmızı kart | Video 22.05.2024 | 08:54
Dursun Özbek: 24. şampiyonluğumuzu almak için tüm hazırlıklarımızı tamamladık | Video 03:17
Dursun Özbek: "24. şampiyonluğumuzu almak için tüm hazırlıklarımızı tamamladık" | Video 21.05.2024 | 14:57
İzmir’de Galatasaray ve Fenerbahçeli taraftarlar birbirine girdi | Video 01:42
İzmir'de Galatasaray ve Fenerbahçeli taraftarlar birbirine girdi | Video 20.05.2024 | 09:41
Dursun Özbek’ten Ali Koç’a: Cesaretin varsa gel, buradayım | Video 03:37
Dursun Özbek'ten Ali Koç'a: "Cesaretin varsa gel, buradayım" | Video 20.05.2024 | 08:48
Fenerbahçeli taraftarlar Samandıra Tesisleri’nde takımı coşkuyla karşıladı | Video 04:21
Fenerbahçeli taraftarlar Samandıra Tesisleri'nde takımı coşkuyla karşıladı | Video 20.05.2024 | 08:49
Amasya’da amatör maçta kavga: Sahaya çöp kovası atıldı, futbolcular birbirine girdi | Video 04:43
Amasya’da amatör maçta kavga: Sahaya çöp kovası atıldı, futbolcular birbirine girdi | Video 19.05.2024 | 09:46
Aziz Yıldırım’ın basın toplantısı futbol gündemine oturdu | Video 01:24:31
Aziz Yıldırım'ın basın toplantısı futbol gündemine oturdu | Video 15.05.2024 | 15:10
Okan Buruk: Tek düşüncemiz Fenerbahçe maçı kazanıp şampiyon olmak | Video 12:13
Okan Buruk: "Tek düşüncemiz Fenerbahçe maçı kazanıp şampiyon olmak" | Video 13.05.2024 | 08:45
Uçağına yıldırım düşen Kayserispor, Fenerbahçe maçı için İstanbul’a indi | Video 03:44
Uçağına yıldırım düşen Kayserispor, Fenerbahçe maçı için İstanbul'a indi | Video 12.05.2024 | 08:30
Abdullah Avcı: “Kupayı 10. kez müzemize götürmek istiyoruz” | Video 03:44
Abdullah Avcı: “Kupayı 10. kez müzemize götürmek istiyoruz” | Video 09.05.2024 | 08:42
Serik Belediyespor Başkanı Şahin: Güvenmediğim futbolcu topluluğu ile maça çıkmam | Video 05:49
Serik Belediyespor Başkanı Şahin: "Güvenmediğim futbolcu topluluğu ile maça çıkmam" | Video 08.05.2024 | 12:18
Beşiktaş, Türkiye Kupası’nda finalde! Feyyaz Uçar’dan Di Maria açıklaması | Video 04:04
Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda finalde! Feyyaz Uçar'dan Di Maria açıklaması | Video 08.05.2024 | 08:52
Okan Buruk: Beklemediğimiz kadar rahat bir galibiyet oldu | Video 20:05
Okan Buruk: "Beklemediğimiz kadar rahat bir galibiyet oldu" | Video 06.05.2024 | 08:45
Ankaragücü taraftarından Filistin’e destek koreografisi | Video 00:51
Ankaragücü taraftarından Filistin’e destek koreografisi | Video 04.05.2024 | 10:02
Kadın hakemler sahaya indi, küfür yerini centilmenliğe bıraktı | Video 07:16
Kadın hakemler sahaya indi, küfür yerini centilmenliğe bıraktı | Video 02.05.2024 | 10:36
Sergen Yalçın: Ödemelerle ilgili hiçbir sıkıntı yok. Biz alıyoruz, futbolcular 1-2 ay geriden geliyor | Video 03:21
Sergen Yalçın: "Ödemelerle ilgili hiçbir sıkıntı yok. Biz alıyoruz, futbolcular 1-2 ay geriden geliyor" | Video 30.04.2024 | 08:50
Futbol turnuvasındaki bıçaklı kavga kamerada: 2’si ağır 3 yaralı | Video 06:51
Futbol turnuvasındaki bıçaklı kavga kamerada: 2'si ağır 3 yaralı | Video 29.04.2024 | 08:55
Fenerbahçeli taraftar, Icardi’nin ’Sınır dışı’ edilmesi için polise şikayette bulundu | Video 05:13
Fenerbahçeli taraftar, Icardi’nin 'Sınır dışı' edilmesi için polise şikayette bulundu | Video 28.04.2024 | 13:14
Fenerbahçe 2-1 Beşiktaş | İsmail Kartal: Ümidimizi yitirmediğimizi ortaya koyduk | Video 04:35
Fenerbahçe 2-1 Beşiktaş | İsmail Kartal: "Ümidimizi yitirmediğimizi ortaya koyduk" | Video 28.04.2024 | 08:37
Eski bakan ve Trabzonspor Onursal Başkanı Mehmet Ali Yılmaz’a veda | Video 04:56
Eski bakan ve Trabzonspor Onursal Başkanı Mehmet Ali Yılmaz’a veda | Video 26.04.2024 | 14:07

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA