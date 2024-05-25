Video Yaşam Adana'da yürekleri yakan görüntü: Acılı anne ölen oğlunun başını son kez okşadı
Adana'da yürekleri yakan görüntü: Acılı anne ölen oğlunun başını son kez okşadı

Adana'da yürekleri yakan görüntü: Acılı anne ölen oğlunun başını son kez okşadı

25.05.2024 | 10:15

Adana’da sulama kanalında elini yıkarken suya düşüp akıntıda kaybolan gencin cansız bedeni bulundu. Evladını kaybeden acılı anne, çocuğunun cesedini kucağına alıp başını okşayarak gözyaşlarına boğuldu.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, 24 Mayıs günü akşam saatlerinde Seyhan ilçesine bağlı Yalmanlı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Burak Alper Bingül (17) sulama kanalında elini yıkamak istedi. Dengesini yitiren genç, sulama kanalına düştü. Çevredeki vatandaşlar Burak Alper B.'nin suya düştüğünü görünce durumu polise bildirdi. Bu sırada vatandaşların kurtarmaya çalıştığı sırada Burak Alper Bingül akıntıya kapılıp kayboldu. Bölgeye sevk edilen sualtı polisleri arama çalışması başlattı. Havanın kararmasıyla arama çalışmasına ara verildi.


Su içerisinde kaybolan Burak Alper'in ailesi sabaha kadar kanalda arama çalışması yaptı. Sabah saatlerinde sualtına bağlı kurbağa adamlar bölgeye gelerek gencin cansız bedenini buldu. Düştüğü yerin 2 kilometre uzağında sulama kanalının kapaklarında bulunan Burak Alper'in cesedi kurbağa adamlar tarafından çıkartıldı.


"Evladının son kez başını okşadı"
Acılı anne Sibel Bingül, sulama kanalında hayatını kaybeden evladının başında gözyaşlarına boğuldu. Anne Bingül, evladının cansız bedenini kucağına alarak başını okşayarak acısını yaşadı. Yapılan incelemelerinin ardından Burak Alper'in cenazesi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.


Ölen gencin dayısı Necim Bingül yetkililerin olay yerine geç geldiğini öne sürerek ateş püskürdü. Necim Bingül, "Benim yeğenim akşam 19.00'da burada suya kapılıyor. Anında polis ve jandarmaya bilgi verildi. Ancak 9 gibi buraya geldiler. Jandarma bir iki tur atmış. Ben Mardin'den yola çıkarak geldim, cenazemi buldum. Savcı mı veya polisin ihmali. Muhtemelen savcının ihmali, savcı emir vermeye kadar kimse olay yerini terk edemez" dedi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Horoz Koruma Derneğine ‘Horoz Dövüşü’ operasyonu: 7 gözaltı 01:35
Horoz Koruma Derneğine ‘Horoz Dövüşü' operasyonu: 7 gözaltı 25.05.2024 | 10:00
Adana’da yürekleri yakan görüntü: Acılı anne ölen oğlunun başını son kez okşadı 01:53
Adana'da yürekleri yakan görüntü: Acılı anne ölen oğlunun başını son kez okşadı 25.05.2024 | 10:15
İki grup birbirine girdi! Çarşıda başlayan kavga kamerada 01:30
İki grup birbirine girdi! Çarşıda başlayan kavga kamerada 25.05.2024 | 10:15
Haydarpaşa’da petrol ürünü yüklü gemi arıza verdi, ekipler müdahale etti 00:45
Haydarpaşa'da petrol ürünü yüklü gemi arıza verdi, ekipler müdahale etti 25.05.2024 | 09:33
Bitlis’te Sadece 20 günlük ömrü olan şakayıklar çiçek açtı 04:24
Bitlis'te Sadece 20 günlük ömrü olan şakayıklar çiçek açtı 25.05.2024 | 09:59
İstilacı su sümbülleri, Asi Nehri’ni adeta görülmez hale getirdi 03:44
İstilacı su sümbülleri, Asi Nehri’ni adeta görülmez hale getirdi 25.05.2024 | 09:51
Amasya’da sadece 10 gün çiçek açıyor! ’Yitik Türk lalesi’ olarak kayıtlara geçmişti... 03:49
Amasya'da sadece 10 gün çiçek açıyor! 'Yitik Türk lalesi' olarak kayıtlara geçmişti... 25.05.2024 | 09:45
Adana’da hortum anı cep telefonu kamerasında 00:40
Adana'da hortum anı cep telefonu kamerasında 25.05.2024 | 09:33
Babasının silah arkadaşlarını görünce gözyaşlarına hakim olamadı 03:32
Babasının silah arkadaşlarını görünce gözyaşlarına hakim olamadı 25.05.2024 | 09:38
Antalya’da otomobil köprüden dereye uçtu: 1’i çocuk 2 kişi kayıp 05:53
Antalya'da otomobil köprüden dereye uçtu: 1'i çocuk 2 kişi kayıp 25.05.2024 | 08:47
Hatay’da 2 araç çarpıştı: 5 ölü 2 ağır yaralı 00:45
Hatay’da 2 araç çarpıştı: 5 ölü 2 ağır yaralı 24.05.2024 | 22:55
Anadolu Parsı ve Sırtlan termal kameraya yansıdı 00:55
Anadolu Parsı ve Sırtlan termal kameraya yansıdı 24.05.2024 | 20:11
Şiddetli yağış nedeniyle çöken yola otomobil düştü 02:58
Şiddetli yağış nedeniyle çöken yola otomobil düştü 24.05.2024 | 16:48
Isparta’da uyuşturucudan gözaltına alınan avukat tutuklandı | Video 02:03
Isparta’da uyuşturucudan gözaltına alınan avukat tutuklandı | Video 24.05.2024 | 16:15
Üsküdar’da 3 kişinin öldüğü silahlı çatışmaya ilişkin 12 şüpheli gözaltında | Video 04:47
Üsküdar’da 3 kişinin öldüğü silahlı çatışmaya ilişkin 12 şüpheli gözaltında | Video 24.05.2024 | 15:39
Ankara’da selde feci görüntüler | Video 06:02
Ankara’da selde feci görüntüler | Video 24.05.2024 | 15:37
Akdeniz’de oluşan hortum böyle görüntülendi | Video 00:57
Akdeniz'de oluşan hortum böyle görüntülendi | Video 24.05.2024 | 14:16
Ankara’da sele kapılan çocuk ölümden döndü! O anlar kameralara böyle yansıdı | Video 01:26
Ankara'da sele kapılan çocuk ölümden döndü! O anlar kameralara böyle yansıdı | Video 24.05.2024 | 14:54
Edirne’de göçmen kaçakçılığı yapan 2 şüpheli tutuklandı | Video 00:13
Edirne'de göçmen kaçakçılığı yapan 2 şüpheli tutuklandı | Video 24.05.2024 | 14:14
Batman’da 93 kilo esrar ele geçirildi | Video 00:42
Batman’da 93 kilo esrar ele geçirildi | Video 24.05.2024 | 13:48

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA