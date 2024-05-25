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Isparta’da 3 araçlık zincirleme kaza kamerada:1 ölü, 6 yaralı

Isparta’da 3 araçlık zincirleme kaza kamerada:1 ölü, 6 yaralı

25.05.2024 | 14:33

Isparta’da üç aracın çarpışmasıyla meydana gelen zincirleme kazada 1 kişi öldü 6 kişi yaralandı. Kaza anları çevrede bulunan güvenlik kamerasına yansıdı.

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Kaza dün gece saatlerinde Emre Mahallesi 123. Caddede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 32 PA 046 plakalı seyir halindeki hafif ticari araç, u dönüşü üzere caddeye çıkan Abdurrrahman Özkan idaresinde olan 32 ZF 0238 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddeti ile otomobil yoldan çıkarak ağaca vurarak durabildi. Hafif ticari araç ise cadde üzerinde park halinde olan 32 HK 660 plakalı otomobile çarparak durabildi. Meydana gelen kaza sonrası 32 PA 046 plakalı araçta bulunan Kenan H., Ramazan K., İsmail A., Mehmet T., Remzi O. ve 34 ZF 0238 plakalı araçta bulunan Abdurrahman Özkan Sevim Ö. yaralandı. Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla birlikte bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesine ve Isparta Şehir Hastanesine kaldırıldı.


Kazada ağır yaralanan Abdurrahman Özkan Isparta Şehir Hastanesinde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.


Kaza anları kamerada
Dün gece saatlerinde meydana gelen feci kaza çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde hafif ticari araç ve caddeye giriş yapan otomobilin çarpıştığı, çarpışmanın şiddeti ile otomobilin savrularak yol kenarında bulunan ağaca çarptığı anlar yer aldı. Görüntülerin devamında hafif ticari aracın yol kenarında park halinde olan otomobile çarptığı anlar kaydedildi.

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