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Giriş Tarihi: 26.3.2021 07:06 Son Güncelleme: 26.3.2021 07:28

Son dakika: 'de yeni dönem başlıyor! Gelecek sezon için ilk aday ...

SABAH.COM.TR SPOR
Son dakika: Fenerbahçe'de yeni dönem başlıyor! Gelecek sezon için ilk aday Joachim Löw...

Son dakika haberi... 'de flaş bir kararla milli araya girildiği sırada ile yolların ayrıldığı açıklandı. Erol Bulut'un yerine sezon sonuna kadar takımı çalıştıracak ismin ise olduğu belirtildi. Yeni sezon için birden fazla teknik adamın ismi geçerken A Spor yorumcusu , ilk adayın olduğunu söyledi. İşte son dakika haberinin detayları...

Fenerbahçe'de Süper Lig'in 31. haftasında oynanan Beşiktaş derbisinde alınan 1-1'lik beraberlik skorunun ardından teknik direktör Erol Bulut ile yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyordu. Sarı-lacivertli kulüp, genç teknik adamla milli araya girildiği dönemde yollarını ayırırken sezon sonuna kadar Emre Belözoğlu ile yola devam edileceği açıklandı.

Sezonu Emre Belözoğlu ile bitirecek olan Fenerbahçe'de, yeni sezon için birçok yeni teknik direktör adayının ismi geçiyor.

Fenerbahçe'nin aldığı kararın ardından A Spor'a bağlanan Volkan Demir, sarı-lacivertlilerdeki son gelişmeleri değerlendirdi. Volkan Demir, "Takımın Beşiktaş maçından sonra veremediği reaksiyon sonucunda Fenerbahçe yönetimi böyle bir karar aldı. Kalan 10 maçta Emre Belözoğlu takımın başında olacak." ifadelerini kullandı.

"ŞAMPİYON OLSA DA..."

Volkan Demir, yeni sezonda yola yabancı teknik adamla devam edileceğini açıklayarak "Bu süreçte alınacak sonuç karar değişikliğine yol açmayacak. Fenerbahçe şampiyon olsa da sezon başından itibaren yola yabancı teknik adamla devam edilecek, Emre Belözoğlu sportif direktörlük makamına geri dönecek." dedi.

"LÖW İLK ADAY"

Yeni teknik adam için ilk adayın Löw olduğunu açıklayan Volkan Demir, "Gallardo ve Low isimleri doğru. Düşünülüyor. Bielsa konusunda bir gelişme yok. Bana gelen bilgiler Low ilk aday ve bir temas da kuruldu." diye konuştu.

Fenerbahçe kariyerinde toplam 34 maça çıkan Erol Bulut, 21 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı. Genç teknik adam Fenerbahçe kariyeri boyunca 1.97 puan ortalaması yakaladı.

İlk aday Löw

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