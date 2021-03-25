İlk aday Löw

Fenerbahçe'nin aldığı kararın ardından A Spor'a bağlanan Volkan Demir, Fenerbahçe'deki son gelişmeleri değerlendirdi. Volkan Demir, "Gallardo ve Low isimleri doğru. Düşünülüyor. Bielsa konusunda bir gelişme yok. Bana gelen bilgiler Low ilk aday ve bir temas da kuruldu." diye konuştu.