Son dakika haberi: Fenerbahçe'ye Samatta müjdesi! Eski takımından teklif geldi, Emre Belözoğlu...

Son dakika haberi... Sezon başında büyük ümitlerle transfer edilen Mbwana Samatta bir türlü beklentileri karşılayamadı. Zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralanan Samatta için Fenerbahçe sezon sonunda 6 milyon Euro ödeyecek. Fenerbahçe'nin bugünkü idmanında son bilgileri paylaşan A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul, Samatta için gelen teklifi açıkladı!
Canlı yayında açıklanan bilgilere göre Samatta için Fenerbahçe'ye ciddi bir teklif geldi. Sezon başında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'dan transfer edilen Samatta bu sezon Süper Lig'de yalnızca 4 gol atabildi.
Son olarak Tanzanya'nın Libya ile oynadığı karşılaşmada çok net bir gol pozisyonunu harcayan Samatta, eleştirilerin hedefinde yer aldı.
Fenerbahçe'nin bugünkü idmanına katılan A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul, Samatta ile ilgili çarpıcı bir transfer bilgisini paylaştı. Samatta'nın eski takımı Genk'in Tanzanyalı oyuncu için bir teklif yaptığını belirten Ahmet Selim Kul, bu teklifin sezon sonunda resmileşeceğini vurguladı.
SON DAKİKA: SAMATTA'NIN ESKİ TAKIMI GENK'TEN 3 MİLYON EURO!
Tanzanyalı forvet Samatta'nın yıldızının parladığı eski takımı Genk, Fenerbahçe'ye 3 milyon Euro teklif etti. İlk Avrupa deneyimini Genk ile yaşayan Samatta, 2020'nin Ocak ayında 10.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Aston Villa'ya transfer olmuştu.
Samatta, İngiltere Premier Lig'de beklentileri karşılayamadı. Geçtiğimiz yaz transfer döneminde 6 milyon Euro zorunlu satın alma bedeliyle Fenerbahçe'nin yolunu tutan Samatta şimdiye kadar beklentileri karşılayamadı. Emre Belözoğlu'nun gelecek haftalarda forvetteki ilk tercihinin Samatta olması bekleniyor.
Sezon başında Kemal Ademi, Mame Thiam, Enner Valencia, Samatta gibi hücum oyuncuları kadrosuna katan Fenerbahçe, bir türlü forvetlerinden verim alamadı. Bu oyuncular arasında en fazla golü Thiam kaydetti. Süper Lig'de 6 gol atan Thiam'ı 5 golle Valencia takip ediyor.
DİEGO PEROTTİ GERİ DÖNDÜ!
Fenerbahçe'de sezonun ilk yarısındaki Beşiktaş maçında sakatlanan Diego Perotti de idmanda yer aldı. Perotti, takımdan ayrı düz koşu yaparak antrenmana devam ediyor.
Fenerbahçe'de milli takıma giden oyuncuların yokluğunda genç isimler de idmanda yer aldı. Teknik direktör Emre Belözoğlu, genç oyuncularla yakından ilgilendi.