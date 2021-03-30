Son dakika haberi: Fenerbahçe'ye Samatta müjdesi! Eski takımından teklif geldi, Emre Belözoğlu...

SON DAKİKA: FENERBAHÇE'YE SAMATTA PİYANGOSU! TEKLİF VAR...

Canlı yayında açıklanan bilgilere göre Samatta için Fenerbahçe'ye ciddi bir teklif geldi. Sezon başında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'dan transfer edilen Samatta bu sezon Süper Lig'de yalnızca 4 gol atabildi.

Son olarak Tanzanya'nın Libya ile oynadığı karşılaşmada çok net bir gol pozisyonunu harcayan Samatta, eleştirilerin hedefinde yer aldı.