Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut'un ayrılmasının ardından Emre Belözoğlu teknik sorumlu olarak takımın başına getirilmişti. Belözoğlu'nun yardımcısı ise resmen belli oldu. Sarı-lacivertliler, pro-lisans sahibi Erdinç Sözer ile anlaştığını açıkladı.

52 yaşındaki çalıştırıcı, daha önce Almanya'da Hamburg, Stuttgart, Bayer Leverkusen, Wolfsburg ve Greuther Fürth gibi takımlarda yardımcı antrenörlük yaptı.

RESMEN AÇIKLANDI!

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle:

"Uzun yıllar boyunca Bundesliga'da görev yapan antrenör Erdinç Sözer, Fenerbahçe teknik ekibine katıldı. 52 yaşındaki çalıştırıcı, daha önce Almanya'da Hamburg, Stuttgart, Bayer Leverkusen, Wolfsburg ve Greuther Fürth gibi takımlarda yardımcı antrenörlük yaptı.



Sözer sezonun geri kalan kısmında Teknik Sorumlumuz Emre Belözoğlu'nun yardımcılığını yapacak. Gösterdikleri işbirliği ve anlayıştan dolayı Hertha Berlin Kulübü ve Teknik Direktör Labbadia'ya teşekkürlerimizi sunarız."