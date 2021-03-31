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Giriş Tarihi: 31.3.2021 14:23 Son Güncelleme: 31.3.2021 14:26

resmen açıkladı! 'nun yardımcısı oldu

Fenerbahçe resmen açıkladı! Emre Belözoğlu'nun yardımcısı Erdinç Sözer oldu

'un ayrılığı sonrasında 'de teknik sorumlu olan 'nun yardımcısı da belli oldu. Sarı-lacivertlilerde sezon sonuna kadar teknik sorumlu olarak göreve gelen Emre Belözoğlu'nun yardımcısı pro-lisans sahibi oldu. Erdinç Sözer daha önce , Bayer , ve  gibi takımlarda yardımcı antrenörlük yaptı.

Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut'un ayrılmasının ardından Emre Belözoğlu teknik sorumlu olarak takımın başına getirilmişti. Belözoğlu'nun yardımcısı ise resmen belli oldu. Sarı-lacivertliler, pro-lisans sahibi Erdinç Sözer ile anlaştığını açıkladı.

52 yaşındaki çalıştırıcı, daha önce Almanya'da Hamburg, Stuttgart, Bayer Leverkusen, Wolfsburg ve Greuther Fürth gibi takımlarda yardımcı antrenörlük yaptı.

RESMEN AÇIKLANDI!

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle:

"Uzun yıllar boyunca Bundesliga'da görev yapan antrenör Erdinç Sözer, Fenerbahçe teknik ekibine katıldı. 52 yaşındaki çalıştırıcı, daha önce Almanya'da Hamburg, Stuttgart, Bayer Leverkusen, Wolfsburg ve Greuther Fürth gibi takımlarda yardımcı antrenörlük yaptı.

Sözer sezonun geri kalan kısmında Teknik Sorumlumuz Emre Belözoğlu'nun yardımcılığını yapacak. Gösterdikleri işbirliği ve anlayıştan dolayı Hertha Berlin Kulübü ve Teknik Direktör Labbadia'ya teşekkürlerimizi sunarız."

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Fenerbahçe resmen açıkladı! Emre Belözoğlu'nun yardımcısı Erdinç Sözer oldu
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