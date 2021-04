Kayseri Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayserispor'u ziyaret etti

Geçtiğimiz hafta sarı kırmızılı takımın yeni teknik direktörü Hazma Hamzaoğlu ve teknik heyetinin kendisini ziyaret etmesinin ardından iade-i ziyarette bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ı, tesislerde HES Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu ve yönetim kurulu üyeleri karşıladı.

Başkan Büyükkılıç, ziyarette yaptığı açıklamada, Göztepe maçında Hamzaoğlu'nun tecrübesi ile Kayseri'ye yakışan bir sonuç alınacağına inandığını belirterek, "Malumunuz hocam bize ziyarete geldi. Muhabbet ortamında gerekli görüşmeleri yaptık. Sonrasında iade-i ziyaret gerekiyordu. Daha fazla gecikmeden böyle bir yaklaşımda bulanalım dedik. Aynı zamanda Göztepe maçı öncesinde de moral verelim istedik. İnanıyorum ki, hocamızın tecrübesi ile başkanımızın her zamanki fedakârlığıyla Kayseri'mize yakışan bir sonucun elde edilecektir. Bu güzel günlerde biz dua ediyoruz. Her zaman yanlarında olduğumuzu söylüyoruz" diye konuştu.

Açıklamasında 'Kayserispor bizim için önemlidir. Bir markadır' diyen Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu markayı daha yukarılara taşımak için gayret eden Berna Hanım'ın fedakârca yaptığı çalışmalardan, katkılardan ve desteklerden dolayı kendisine ve yönetim kuruluna teşekkür ediyorum. 'Allah utandırmasın' diye Kayseri'mizin güzel bir tabiri var. İnşallah besmeleyi çekip, yolumuza devam edeceğiz, inşallah daha sonraki süreçlerde daha güzel işler yapılacağına inanıyorum. Hem tecrübenizle, hem kapasitenizle, sağ olun var olun."

HES Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı da Başkan Büyükkılıç'ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Değerli Büyükşehir Belediye Başkanımıza kendim ve yönetim kurulu adına 'hoş geldiniz' diyorum. Bu tür ziyaretler hem geçmiş, hem de mevcut durumla ilgili yaşadığımız sıkıntılarda bize büyük moral veriyor. Bildiğiniz gibi bu sene birkaç şansızlık yaşadık. Genel Türkiye'de yaşanan sorunlardı. Hamza Hoca'mızda güzel bir milli ara yaşandı. Basın açıklamasında bunu söylemiştim. Takımdaki pozitif havayı kulübe geldiğimizde hissediyoruz. Bu anlamda kendisine buradan teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Hes Kablo Kayserispor Kulübü'nü ziyaretinde Başkan Büyükkılıç, antrenmanı da bir süre takip eden Başkan Büyükkılıç, futbolcularla da bir araya geldi. Başkan Büyükkılıç, futbolcularla tek tek selamlaşarak 'oyuncu lazım mı?' diye şaka yaparak futbolculara hitaben şöyle konuştu:

"Çok değerli başkanım, kıymetli hocam, değerli oyuncu dostlarımız, canlarımız, şehrimiz temsil eden kardeşlerimiz. Biz tabi ki sizinle her zaman gurur duyuyoruz. Sizleri başarılı olarak görmek istiyoruz. Çünkü sizin başarınız sizinle kalmayacak bu şehre yansıyacak. Ailenize yansıyacak. Şanslı bir kulüpte oynuyorsunuz. Böyle bir başkanınız, yükümlülüklerini hiçbir zaman ihmal etmeyen bir yaklaşım içerisinde, şehrimizin olumlu olarak temsil edilmesi ve anılması için gayret gösteren bir başkanımız söz konusu. Hamza hocam da zaten kendisini kanıtlamış, hepimizin sevdiği, güvendiği kişiliği, yapısı ve tabi ki bu alandaki yetkinliğiyle bilinen isim. Sizler zaten bu alan içerisinde her biriniz birer değersiniz ve bu değeri ortaya çıkartmakta oyun mantığı içerisinde birlikte olup bunu sağlayacak kapasitedesiniz. Hepinizin alnından öpüyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. İnşallah Cumartesi günü maçta bulunacağımızı buradan paylaşmak istiyorum. Gönlümüz de dualarımız da sizinle. Biz sizleri seviyoruz. Her birinize, şehrimiz adına, ülkemiz adına, bu sektörü bilen, yakından takip eden Sayın Cumhurbaşkanımız adına teşekkür ediyoruz."

Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'in 32. haftasında 3 Nisan Cumartesi günü, İzmir temsilcisi Göztepe'yi Kadir Has Stadı'nda konuk edecek.

Kayseri Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayserispor'u ziyaret etti