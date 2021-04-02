Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Eksik Galatasaray Hatay deplasmanında!
Giriş Tarihi: 2.4.2021 10:12

Eksik Hatay deplasmanında!

AA
Eksik Galatasaray Hatay deplasmanında!

, Süper Lig'in 32. haftasında ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı takımda teknik direktör Terim ile yardımcısı Ümit Davala, cezaları nedeniyle saha kenarında görev yapamayacak. Öte yandan Galatasaray'da Yedlin, , Marcao, Kerem Aktürkoğlu, Emre Kılınç ve Taylan Antalyalı yarınki (3 Nisan) müsabakada forma giyemeyecek

Galatasaray, Süper Lig'in 32. haftasında yarın deplasmanda Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak. Antakya Atatürk Stadı'nda oynanacak maç saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Fırat Aydınus yönetecek.

Ligin geride kalan 31 haftasında 30 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, 19 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 yenilgiyle 61 puan topladı. Galatasaray, 32. haftaya 1 maçı eksik lider Beşiktaş'ın 3 puan gerisinde 2. sırada girdi.

Tarihinde ilk kez mücadele ettiği Süper Lig'de iyi bir performans sergileyen bordo-beyazlılar ise 29 müsabakada 13 galibiyet, 7 beraberlik ve 9 yenilgiyle 46 puan topladı. Hatay temsilcisi, 32. hafta öncesi 7. sırada yer buldu.

FATİH TERİM VE ÜMİT DAVALA CEZALI

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim ile yardımcı antrenör Ümit Davala, Hatayspor müsabakasında yedek kulübesinde yer alamayacak.

Ligin 31. haftasındaki Çaykur Rizespor müsabakasından sonra Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun 2'şer maç ceza verdiği Terim ile Davala, karşılaşmayı tribünden takip edecek.

Galatasaray'ın başında yardımcı antrenörlerden Levent Şahin olacak.

SARI-KIRMIZILILARDA 6 EKSİK

Galatasaray, Atakaş Hatayspor'a karşı 6 futbolcusundan yararlanamayacak. Sarı-kırmızılı ekipte savunma oyuncuları DeAndre Yedlin, Christian Luyindama ve Marcao, cezaları nedeniyle forma giyemeyecek. Sakatlığı süren Kerem Aktürkoğlu da Hatayspor mücadelesinde yer alamayacak.

Emre Kılınç ve Taylan Antalyalı da yarınki müsabakada sahaya çıkamayacak.

Sarı-kırmızılı ekipte ayrıca Ryan Babel ve Oghenekaro Etebo, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. İki futbolcu da yarınki karşılaşmada sarı kart görmeleri durumunda 34. haftadaki Medipol Başakşehir maçı öncesi cezalı duruma düşecek.

HATAYSPOR İLE 2. RANDEVU

Galatasaray ile Hatayspor, Süper Lig tarihinde 2. kez karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de ilk kez mücadele eden bordo-beyazlılarla ilk maçını sezonun 11. haftasında Türk Telekom Stadı'nda oynadı. Galatasaray, iki takım arasındaki ilk randevudan 3-0'lık skorla galip ayrıldı.

SON 4 MAÇTA 8 PUAN KAYBETTİ

Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de son 4 haftada kaybettiği puanlarla şampiyonluk yarışında ciddi yara aldı.

Ligde 20 ile 27. haftalar arasında 8 maçlık galibiyet serisi yakalayan sarı-kırmızılılar, son 4 müsabakada istediği sonuçları elde edemedi. 28. haftada MKE Ankaragücü'ne 2-1 yenilmesiyle galibiyet serisi sona eren Galatasaray, 29. haftada Demir Grup Sivaspor'la 2-2 berabere kaldı. 30. haftayı 3-0'lık Hes Keblo Kayserispor galibiyetiyle kapatan sarı-kırmızılılar, 31. haftada ise Çaykur Rizespor'a 4-3 yenildi.

Galatasaray, söz konusu süreçte alması muhtemel 12 puanın sadece 4'ünü hanesine yazdırabildi.

Ligin en az gol yiyen takımı (27) olan sarı-kırmızılılar, son 4 maçta kalesinde 8 gol gördü.

EN ÇOK OKUNANLAR

Ozan Tufan'ın eşi Rojin Haspolat kimdir, aslen nereli ve kaç yaşında? Rojin Haspolat'ın memleketi neresi?
Seren Serengil Söylemezsem Olmaz'ın canlı yayınında fenalaştı! Hastalığı yüzünden günden güne eriyen Seren Serengil hastaneye kaldırıldı!
Son dakika | Bankalarda 10 maddelik yeni dönem! Artık bitti...
Survivor’da dün gece kim elendi? 1 Nisan 2021 Survivor ödül oyununu ve sembolü kim kazandı? İşte Survivor 1 Nisan SMS oy sıralaması
Spekülatif saldırıya topyekün karşı çıkış: 6 günde 10 milyar dolar satıldı
Doğumuna sayılı günler kalan Gaye Turgut Evin bebeğinin ismini açıkladı! Ünlü oyuncu Gaye Turgut Evin'den karnı burnunda pozlar...
Milli futbolcu Çağlar Söyüncü ile güzel oyuncu Zehra Yılmaz arasında aşk iddiası! Ozan Tufan ile Rojin Haspolat'ın düğününden sonra...
Son dakika | Bakan Koca koronavirüste acı bilançoyu açıkladı: Sınır aşıldı
SON DAKİKA HABERİ: Artvin'de korkutan yangın! Alevler 4 eve sıçradı
Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan flaş yerli aşı açıklaması! Tarih belli oldu
ARKADAŞINA GÖNDER
Eksik Galatasaray Hatay deplasmanında!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA