Son dakika haberi: Yusuf Yazıcı'nın Uğurcan'a verdiği taktik ortaya çıktı! Kendisi açıkladı...

YUSUF YAZICI: SON MAÇ BİZİ BİRAZ ÜZDÜ, NAZARLIK OLSUN

Milli takımın yıldızlarından Yusuf Yazıcı, Dünya Kupası elemelerine iyi başladıklarına ve sonunun da iyi geleceğine vurgu yaptı. Yazıcı, "Aslında çok güzel başladık. İlk maç, ikinci maç, takım olarak çok iyi mücadele ettik, skorlar da çok güzel oldu bizim adımıza. Son maç bizi biraz üzdü, o da nazarlık olsun. Yaptığımız bazı hatalardan ders çıkarırız diye düşünüyorum. Futbolun içerisinde olan şeyler bunlar. Beraberlik hem bizi hem de ülkemizi üzdü. İlk iki maçı kazandık ama o maçlara göre Letonya maçı biraz daha zayıftı. Nazarlık olsun diyelim. Gerçekten iyi gidiyoruz" ifadelerini kullandı.