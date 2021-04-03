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Giriş Tarihi: 3.4.2021 16:26 Son Güncelleme: 3.4.2021 17:03

Diagne ve Okay 'yi yıktı! Tuchel aylar sonra mağlubiyeti tattı...

Diagne ve Okay Chelsea'yi yıktı! Tuchel aylar sonra mağlubiyeti tattı...

İngiltere Premier Lig'in 30. haftasında ligde kalma mücadelesi veren , deplasmanda 'yi 5-2 mağlup ederek çok keritik bir galibiyete imza attı. Konuk ekipte Galatasaray'dan kiralık gelen maça damga vurdu. 90 dakika oynayan milli futbolcumuz ise oynadığı futbolla büyük alkış topladı.

İngiltere Premier Lig'in 30. haftasında Chelsea, ligde kalma mücadelesi veren West Bromwich Albion'ı konuk etti. Karşılaşmayı konuk ekip 5-2 kazanarak rahat bir nefes aldı.

Maçta 1 gol ve 1 asist yapan Mbaye Diagne ve Chelsea ataklarına karşı müthiş savunma yapan milli futbolcumuz Okay Yokuşlu'nun oyunu büyük beğeni topladı.

West Bromwich Albion'a deplasmanda galibiyeti getiren golleri 45+2 ve 45+4'te Matheus Pereira, 63 ve 90+2'de Callum Robinson ve 68'de Mbaye Diagne kaydetti.

İngiliz ekibinde bu sezon 2. golünü atan Senegalli golcü, Pereira'nın 2. golünde de asist yaptı. Diagne daha önce Manchester United ağlarını sarsmıştı.

Milli futbolcumuz Okay Yokuşlu ise Chelsea ataklarına karşı harika bir savunma yaparken deplasmanda alınan galibiyetin gizli kahramanlarından oldu.

Chelsea'nin gollerini ise 27'de Christian Pulisic ve 71'de Mason Mount atarken 29'da Thiago Silva ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla ligde kalma adına kritik bir galibiyet alan West Bromwich Albion, 21 puana yükseldi.

10 maçlık yenilmezlik serisi son bulan ve Thomas Tuchel yönetiminde ilk kez kaybeden Chelsea ise 51 puanda kaldı.

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Diagne ve Okay Chelsea'yi yıktı! Tuchel aylar sonra mağlubiyeti tattı...
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