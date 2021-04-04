Son dakika haberi... Fenerbahçe yeni sezonun ilk bombasını patlatmaya hazırlanıyor. Kulübü ile sezon sonunda yollarını ayırması beklenen yıldız golcü, İngiltere'den istediği teklifi alamazsa büyük ihtimalle Fenerbahçe'ye gelecek. İşte son dakika haberinin detayları...

Fenerbahçe'de bir yandan şampiyonluk yarışı için hummalı bir çalışma yapılırken, diğer yandan gelecek sezon için kritik adımlar atılıyor. İşte son dakika gelişmesinin detayları...