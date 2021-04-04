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Giriş Tarihi: 4.4.2021 08:49 Son Güncelleme: 4.4.2021 08:54

Son dakika: transferde bombayı patlatıyor! İşte yeni golcü

Son dakika: Fenerbahçe transferde bombayı patlatıyor! İşte yeni golcü

Son dakika haberi... yeni sezonun ilk bombasını patlatmaya hazırlanıyor. Kulübü ile sezon sonunda yollarını ayırması beklenen yıldız golcü, İngiltere'den istediği teklifi alamazsa büyük ihtimalle Fenerbahçe'ye gelecek. İşte son dakika haberinin detayları...

'de bir yandan şampiyonluk yarışı için hummalı bir çalışma yapılırken, diğer yandan gelecek sezon için kritik adımlar atılıyor. İşte son dakika gelişmesinin detayları...

Son dakika: Fenerbahçe transferde bombayı patlatıyor! İşte yeni golcü

Sarı-Lacivertilerin yaz transfer döneminde ilk hedefi golcü sıkıntısını kökünden çözmek.

Son dakika: Fenerbahçe transferde bombayı patlatıyor! İşte yeni golcü

Bu noktada ön plana çıkan ilk isim ise sezon sonunda ile yollarını ayırması beklenen ...

Son dakika: Fenerbahçe transferde bombayı patlatıyor! İşte yeni golcü

, devre arasında Malili oyuncuyu bitirme noktasına getirmiş, ancak 'nun 'Pazarlık dahi yapmayız' restiyle karşılaşmıştı.

Son dakika: Fenerbahçe transferde bombayı patlatıyor! İşte yeni golcü

3 YILLIK VE 3 MİLYON EURO MUKAVELE İSTİYOR

Sezon sonunda serbest kalacak olan Marega'nın forması giymeye sıcak baktığı gelen bilgiler arasında...

Son dakika: Fenerbahçe transferde bombayı patlatıyor! İşte yeni golcü

Başarılı santrforun maliyetinin ise sanıldığı kadar yüksek olmadığı ortaya çıktı.

Son dakika: Fenerbahçe transferde bombayı patlatıyor! İşte yeni golcü

29 yaşındaki oyuncunun 3 yıllık sözleşme ve yıllık 3 milyon Euro civarında bir maaş talebi olduğu bildirildi.

Son dakika: Fenerbahçe transferde bombayı patlatıyor! İşte yeni golcü

İlk hedefinin Premier Lig'de oynamak olduğunu her fırsatta belirten Marega, Ada'dan istediği teklifi bulamazsa en ciddi aday olarak görülüyor.

Son dakika: Fenerbahçe transferde bombayı patlatıyor! İşte yeni golcü

Malili yıldız, son kararını haziran ayı içerisinde verecek.

Son dakika: Fenerbahçe transferde bombayı patlatıyor! İşte yeni golcü

SELİM SOYDAN: F.BAHÇE İNŞALLAH HAKLI ÇIKAR

Bu arada yöneticisi , sarı-lacivertlilerin 1959 öncesi şampiyonluklar hakkındaki başvurusunu değerlendirdi.

Son dakika: Fenerbahçe transferde bombayı patlatıyor! İşte yeni golcü

Soydan, "Söylenen çok laf var ama haklıysa 28. şampiyonluğunu almalı. İnşallah Fenerbahçe haklı çıkar. Ben Fenerbahçeliyim, hakkıysa helal olsun, haklı görüyorum...

Son dakika: Fenerbahçe transferde bombayı patlatıyor! İşte yeni golcü

İcra Kurulu'nca detaylı araştırma yapıldığını biliyorum. Karar ne zaman çıkar hiç bilmiyorum.

Son dakika: Fenerbahçe transferde bombayı patlatıyor! İşte yeni golcü

Yakın bir zamanda da çıkabilir, buna karar verecek. İnşallah 'nin bu itirazı haklı bulunur" yorumunu yaptı.

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Son dakika: Fenerbahçe transferde bombayı patlatıyor! İşte yeni golcü
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