Fenerbahçe'nin gündemindeki Marega hakkında kritik sözler!
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Son dakika! Türkiye - Letonya maçı seyircili oynanacak | Video 28.03.2021 | 16:40
Fenerbahçe'nin sezon sonunda renklerine bağlamak istediği Moussa Marega ile ilgili kritik sözler! Bu sezon transfer ettiği golcülerden verim alamayan Fenerbahçe'de ilk hedef Malili golcü Marega...