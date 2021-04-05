Son dakika: Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu dokunuşu! Denizlispor karşısında parolayı belirledi...

"Emre Belözoğlu'nun altını çizdiği bir nokta vardı; 'Bir anda her şeyi değiştirmek mümkün değil, ufak tefek dokunuşlarımız olacak.' demişti. Milli takıma giden oyuncular dönünce, daha fazla topu ayağında tutan ve daha fazla hücum bölgesinde oynamaya çalışan bir takım olacak. Bunun yanısıra daha fazla pozisyon üretmeye çalışan bir takım olacak sahada."