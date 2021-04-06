Süper Lig'de 45 yaş altı teknik adam modası! Emre Belözoğlu...

Süper Lig'de bu sezon genç teknik adamlar ön plana çıkıyor. Yeni neslin temsilcisi teknik adamlar takımlarıyla dikkat çeken performanslar sergiliyor. Hatayspor'u çalıştıran Ömer Erdoğan, Kasımpaşa'nın başındaki Şenol Can, Alanyaspor'la başarışı bir grafik çizen Çağdaş Atan bu listenin başına adına yazdıran isimler oldu. Fenerbahçe kariyerine Denizlispor galibiyetiyle başlayan Emre Belözoğlu da diğer meslektaşlarının arasına girebilir.