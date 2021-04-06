Süper Lig'de 45 yaş altı teknik adam modası! Emre Belözoğlu...

Süper Lig'de bu sezon genç teknik adamlar ön plana çıkıyor. Yeni neslin temsilcisi teknik adamlar takımlarıyla dikkat çeken performanslar sergiliyor. Hatayspor'u çalıştıran Ömer Erdoğan, Kasımpaşa'nın başındaki Şenol Can, Alanyaspor'la başarışı bir grafik çizen Çağdaş Atan bu listenin başına adına yazdıran isimler oldu. Fenerbahçe kariyerine Denizlispor galibiyetiyle başlayan Emre Belözoğlu da diğer meslektaşlarının arasına girebilir.
45 YAŞ ALTI TEKNİK ADAMLAR DİKKAT ÇEKİYOR!
Süper Lig'de Hatayspor'un Galatasaray'ı 3-0, Kasımpaşa'nın da Beşiktaş'ı 1-0 mağlup ederek şampiyonluk yarışını adeta yeniden başlattıkları galibiyetlerde, dikkat çeken bir detay da iki genç teknik adamla bunu başarmalarıydı.
Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan 43, Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Şenol Can 38 yaşında... Ve bu iki genç teknik patron Süper Lig'de yalnız değil...
Son dönemlerde artan 45 yaş altı teknik direktör furyasına Fenerbahçe, ilk maçında galibiyet alan 40 yaşındaki Emre Belözoğlu ile katılırken, Alanyaspor'dan Çağdaş Atan 41, Konyaspor'dan İlhan Palut 44, Karagümrük'ten Farioli ise 31 yaşında.
Öte yandan bu sezon 41 yaşındaki Hüseyin Çimşir Erzurumspor'u, 40 yaşındaki Mert Nobre ise Gençlerbirliği'ni çalıştırmıştı.
YAŞ DÜŞTÜKÇE PUAN ORTALAMASI ARTTI
Ekiplerde bu sezon görev yapan tüm teknik direktörlerin yaş ortalaması 50 olurken, takımlarda çalıştırıcıların yaş ortalaması düştükçe puan ortalamaları ise artış gösterdi.
Alanyaspor'da Çağdaş Atan (41) ve Hatay'da Ömer Erdoğan (43) Süper Lig'de sergiledikleri korkusuz ve pozitif futbollarıyla herkesin alkışını topluyor.