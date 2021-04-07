"GALATASARAY'I ŞAMPİYONLUĞA KONUMLANDIRAMIYORUM"
"Ciddi anlamda demoralize olan bir Galatasaray var. Bu sezonun tüm hikayelerinde Galatasaray'ı şampiyonluğa konumlandıramıyorum. Şampiyon takımlar genelde son dakikalarda attığı gollerle ekstra galibiyetlerle yürür. Galatasaray bu sezon 3 maç son dakika golleriyle teslim oldu. Alanya, Karagümrük ve son olarak Çaykur Rizespor maçı. Yedlin kırmızı kart gördükten sonra Galatasaray bence beraberliğe razı olmalıydı.
42 hafta oynanıyor bu sezon lig 34 değil. Rakip Başakşehir olunca 8 puan farkı kapatıyorsunuz ama Beşiktaş-Fenerbahçe olunca 1 puanın önemi bile çok büyük. +3 puan demek her şeye rağmen Galatasaray'ın lider olmasını sağlayacaktı. Galatasaray son şampiyonluğunda 25 puanı geriden gelerek kazanmıştı. 69 puanla şampiyon oldu Galatasaray, yani 3'te birinden bile fazla. Rize maçı, Başakşehir maçı hala hafızalarda. Bu sezon Galatasaray ilk golü yediği maçlarda teslim bayrağını çekiyor. Sadece 1 puan alabildi.
"GALATASARAY, FENERBAHÇE MAÇINDAN BERİ İYİ FUTBOL OYNAMIYOR"
Bu istatistik ister istemez Galatasaray taraftarını umutsuzluğa itiyor. Evet tabela kötü, tabela kadar oyun da kötü. Bunun sinyalleri tabela iyiyken de verilmişti. Galatasaray'ın Kadıköy'deki Fenerbahçe galibiyetinden bu yana iyi futbol oynadığını söyleyemeyiz. Alanya'da ilk 30 dakika var ama sonra 60 dakika tek kale oynayan bir Alanya vardı.
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"GALATASARAY, PSİKOLOJİK OLARAK FENERBAHÇE'NİN DE GERİSİNE DÜŞTÜ"
İster istemez bu sinyaller verildi üzerine tabiki burada artık Fatih hoca da dokunulmaz değil sonuçta. Fatih hocayı da eleştirmek gerek. Oyuncular kadar, yönetim kadar Fatih hoca da eleştiriyi 5 maçtır oyuncu ve sistem tercihiyle eleştiriyi hak ediyor. Bence fazlasıyla hatalıydı bu da tabelaya yansıdı. Ben şu aşamada sadece Beşiktaş'ın değil, Fenerbahçe'nin de psikolojik olarak gerisine düştüğünü düşünüyorum. Sadece puan durumuna bakarak bunu söylemiyorum.
"OZORNWAFOR MENAJER TRANSFERİ, OZAN KABAK OLMAYACAĞI AŞİKARDI"
Ozornwafor tamamen menajer transferi. O menajer son dönemde Galatasaray'ın birçok transferinde aktif rol oynadı. Garry Rodrigues'in Suudi Arabistan'a gidişi, Ndiaye'nin Stoke City'e satışı Galatasaray'ın kasasına 25 milyon Euro'yu getirdi. İşinde kötü olduğunu söyleyemeyiz ama Ozornwafor gibi denemeleri var. 'Bu oyuncuyu İspanya 2. Ligi'ne kiralar, 1.5 milyon Euro satış opsiyonu koyup oynatmadan kazanırsınız' dedi ama o seviyede olmadığı alındığında da belliydi. Brezilya'da bazı oyuncular milli takıma alınıp değer kazandırılır. Ozornwafor da böyle bir Nijerya projeydi. Ozan Kabak olmayacağı aşikardı.
"GEDSON, TÜRKİYE LİGİNE NE KADAR UYGUN?"
Ozornwafor 300 bin Euro bedelle alındı, menajerine önemli bir para verildi. Evet şu an 100-150 bin Euro, Galatasaray bandında hiçbir şey ama siz bu oyuncuya sezon başı lisans çıkarmadınız. Muslera'ya sembolik olarak lisans çıkardınız. 14 yabancı kuralı 16'ya çıkmasa yine Ozornwafor'a lisans çıkarılmayacaktı. Bu Galatasaray'ın kötü kadro mühendisliğinin özetidir. Bir de bu kadar da çok kiralık oyuncu olmaz. Gedson, Etebo, Saracchi geçen sezon Seri, Lemina... Mostafa Mohamed ve Onyekuru'yu ayırıyorum. Onyekuru'nun satın alma opsiyonu 4.3 milyon Euro, Mohamed'in 4 milyon Dolar. Galatasaray bu paraları verebilir.
Seri-Lemina 16-18 milyon Euro, Etebo 7 milyon Euro olmaz yani. Gedson için 10 milyon Euro istenir. Gedson, Türkiye ligine ne kadar uygun. Ben göremedim açıkçası. Gedson, perşembe akşamı Portekiz'den dönüyor. Cuma idmana çıkıyor. 'Stoper oynar mısın?' diye soruluyor, 'evet' deyince 11'e giriyor. Şu bilgiyi aldım, takıma verilen 4 günlük izinde Ozornwafor ekstra idman yapıyor. Madem kadronuzda var oynatacaksınız, ben bu düşüncedeyim. Gedson fazlasıyla riskli bir denemeydi ve Galatasaray bedelini ağır ödedi. Bundan sonra kredisi yok. 9 maç var. 9'da 9 yaparsa Galatasaray şampiyon olur ama ben Beşiktaş ve Fenerbahçe de dahil olmak üzere hiçbir takımın uzun seriler yapacağına ihtimal vermiyorum. Galatasaray'ın şampiyonluk ihtimali var ama bu Galatasaray nasıl 9'da 9 yapar bilmiyorum.
"EMRE AKBABA PARAGÖZ BİR OYUNCU DEĞİL, OYNAMAK İÇİN TRABZONSPOR'A GİTMEK İSTEDİ "
Emre Akbaba yeni Belhanda-Feghouli oldu gibi. Yeni bir kum torbası. Yönetim de buna malzeme veriyor. Çok paragöz bir oyuncu değil Emre Akbaba. 1 milyon 750 bin Euro müthiş bir kontrat ama transfer olduğu tarih Ağustos 2018. Emre Akbaba'nın Euro kuru 5.2'ye sabitlendi, yani kazandığı para 9.2 milyon TL. Yine yüksek para, Emre Kılınç'tan sonra en çok kazanan yerli oyuncu.
Emre Akbaba'nın önceliği para değil Galatasaray'da aldığı süreler. Umutsuzluğa kapıldığı için ara transferde Trabzonspor'a gitme durumu vardı ama Bakasetas transferi gerçekleşince olmadı. Fatih Terim süre vermeye de başladı ben Emre'nin Galatasaray'da kalacağını düşünüyorum. 400 bin Euro fark var. Ben orta yolun bulunacağını düşünüyorum.
"ÖMER BAYRAM'I BAŞAKŞEHİR İSTİYOR"
Arda Turan ve Ömer Bayram'ın da sözleşmesi bitiyor. Ömer Bayram, Galatasaray'da kazandığı parayla çok rahat kendisine Anadolu'da kulüp bulabilir. Başakşehir'in bir ilgisi var Ömer'e. Galatasaray'la sözleşmesini yenilemezse Başakşehir'e gidebilir ama ben kalmasını bekliyorum.
"ŞENER VE LINNES GİDİYOR, DONK İÇİN KARAR SEZON SONU KARAR VERİLECEK"
Şener Özbayraklı'nın Göztepe'ye ilgisini duymuştum. Hayal kırıklığı olmuştu. Linnes'le yollar ayrılıyor. Donk'un durumuna sezon sonu bakılacak. Luyindama ve Marcao'nun gelecek sezonki olası satışları düşünülerek sözleşmelerinin yenilenmesi durumu var.
"VAN AANHOLT'A TEKLİF YAPILDI, AYTAÇ KARA GELECEK"
Transferden önce tabi yönetim kim olacak, başkan kim olacak. Fatih Terim kalacak mı? Bunlar da merak konusu. Galatasaray'da ayrıca Saracchi ile de yollar ayrılacak. Leipzig'in bonservis beklentisi var. Galatasaray FFP anlaşması sebebiyle bonservissiz oyunculara yöneliyor. Crystal Palace'tan Van Aanholt'a teklif yapıldı. Aytaç Kara'nın da yeni sezonda Galatasaray'da oynamasını bekliyorum.
FATİH TERİM, GALATASARAY BAŞKANI OLUR MU?
Fatih hocayı başkanlığa yakıştıran camiadaki isimlerin hiçbiri şu anki mevcut yönetim ve başkan adaylarını desteklemiyor aslında problem bu. Hiçbir başkan adayı çıkmaz, bütün camia 'Fatih Terim' der, Fatih hoca da 'Neden olmasın' der ama şimdi sürece bakalım. Nisan ayında hala ciddi şampiyonluk iddianız var. Mayıs ayında da seçim var. Burak Elmas, Metin Öztürk, Eşref Hamamcıoğlu, Tuncer Hunca bir de ben buna Mustafa Cengiz'i ekliyorum. Ya Mustafa başkan ya da ona yakın bir isim aday olabilir. 5 aday saydım. Bu adaylar varken ben Fatih hocanın seçim topuna gireceğini düşünmüyorum. Şu an zaten saha içine konsantre. Ben sürecin şu aşamada Fatih hoca için hala saha içinde olduğunu düşünüyorum."