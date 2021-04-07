Seri-Lemina 16-18 milyon Euro, Etebo 7 milyon Euro olmaz yani. Gedson için 10 milyon Euro istenir. Gedson, Türkiye ligine ne kadar uygun. Ben göremedim açıkçası. Gedson, perşembe akşamı Portekiz'den dönüyor. Cuma idmana çıkıyor. 'Stoper oynar mısın?' diye soruluyor, 'evet' deyince 11'e giriyor. Şu bilgiyi aldım, takıma verilen 4 günlük izinde Ozornwafor ekstra idman yapıyor. Madem kadronuzda var oynatacaksınız, ben bu düşüncedeyim. Gedson fazlasıyla riskli bir denemeydi ve Galatasaray bedelini ağır ödedi. Bundan sonra kredisi yok. 9 maç var. 9'da 9 yaparsa Galatasaray şampiyon olur ama ben Beşiktaş ve Fenerbahçe de dahil olmak üzere hiçbir takımın uzun seriler yapacağına ihtimal vermiyorum. Galatasaray'ın şampiyonluk ihtimali var ama bu Galatasaray nasıl 9'da 9 yapar bilmiyorum.