Galatasaray'dan Başakşehir'e sürpriz transfer! Fatih Terim Galatasaray başkanlığına aday olacak mı? (Sabah Spor Özel) | Video
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Sabah gazetesi muhabiri Mehmet Özcan, Galatasaray'daki son gelişmeleri Sabah.com.tr'ye açıkladı. Mehmet Özcan, son 5 maçında 1 galibiyet alabilen Galatasaray'ın şampiyonluk yarışı, teknik direktör Fatih Terim'in kadro tercihleri, Emre Akbaba'nın sözleşmesinin uzatılması konusu ve transferle ilgili önemli açıklamalar yaptı. Taylan Antalyalı ve Emre Kılınç, Karagümrük karşısında sahada olacak mı? Fatih Terim, Galatasaray'a başkan adayı olmayı düşünüyor mu?