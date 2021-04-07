Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Galatasaraylı Henry Onyekuru'nun annesi hayatını kaybetti!
Giriş Tarihi: 7.4.2021 12:27 Son Güncelleme: 7.4.2021 12:30

Son dakika: Galatasaraylı 'nun annesi hayatını kaybetti!

Son dakika: Galatasaraylı Henry Onyekuru'nun annesi hayatını kaybetti!

Son dakika haberi... Kulübü, 'nun annesi 'nun hayatını kaybettiğini açıkladı. Açıklamada, "Futbolcumuz Henry Onyekuru’nun değerli annesi Jessy Onyekuru’nun hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Henry Onyekuru ve ailesinin acısını paylaşıyor, sabır ve başsağlığı diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Son dakika haberi... Galatasaray Kulübü, Henry Onyekuru'nun annesi Jessy Onyekuru'nun hayatını kaybettiğini açıkladı. Açıklamada, "Futbolcumuz Henry Onyekuru'nun değerli annesi Jessy Onyekuru'nun hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Henry Onyekuru ve ailesinin acısını paylaşıyor, sabır ve başsağlığı diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Dünya bu son dakika haberini konuşuyor! Koronavirüse karşı dirençli kan grubu var mı?
Son Dakika: Ramazan ayı öncesi kritik gelişme: Sağlık Bakanı Koca il il açıkladı
Son dakika: Koronavirüste salgın belirtileri değişti: Nezle olduysanız dikkat!
İstanbul ve Çanakkele Boğazları'ndan geçen gemiler için yeni düzenleme
Amiral bildirisinde son dakika: Gizli organizasyon aşamalı kaos planı
Ünlü model Didem Soydan’ın itirafları bomba etkisi yaratacak! ‘Fantezi için özel ayakkabım var’
Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu ilk kez sabah.com.tr’ye açıkladı! “Bu bitki sayesinde diyet yapmadan ayda iki kilo vereceksiniz”
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu resmen açıkladı! Çipli kimlik kartlarında yeni dönem
Uyguladığı diyetle 120 kilodan 60 kiloya düştü! 16 yaşındaki Serap'ı görenler tanıyamıyor
Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan S-400 ve F-35 açıklaması
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Galatasaraylı Henry Onyekuru'nun annesi hayatını kaybetti!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA