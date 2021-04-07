Giriş Tarihi: 7.4.2021 12:27Son Güncelleme: 7.4.2021 12:30
Son dakika: Galatasaraylı Henry Onyekuru'nun annesi hayatını kaybetti!
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Son dakika haberi... Galatasaray Kulübü, Henry Onyekuru'nun annesi Jessy Onyekuru'nun hayatını kaybettiğini açıkladı. Açıklamada, "Futbolcumuz Henry Onyekuru’nun değerli annesi Jessy Onyekuru’nun hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Henry Onyekuru ve ailesinin acısını paylaşıyor, sabır ve başsağlığı diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.
Son dakika haberi... Galatasaray Kulübü, Henry Onyekuru'nun annesi Jessy Onyekuru'nun hayatını kaybettiğini açıkladı. Açıklamada, "Futbolcumuz Henry Onyekuru'nun değerli annesi Jessy Onyekuru'nun hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Henry Onyekuru ve ailesinin acısını paylaşıyor, sabır ve başsağlığı diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.