Tarihinin iç sahadaki en kötü sezonunu yaşamasına rağmen dış sahada en çok puan alan takım durumundaki Fenerbahçe teklemeye başladı.
Sarı-Lacivertliler, Beşiktaş'tan sonra Yeni Malatya ile de 1-1 berabere kaldı. Deplasmandaki yenilmezlik serisi ise 9'a çıktı.
Kanarya ligin ilk yarısında Kadıköy'de puan verdiği takımların evlerinde puan almayı başardı.
ORTALAR HEP KARAVANA
Denizlipor karşında 38 ortasının 28'ini rakibe gönderen, 20 şutunun ise 18'inde isabet bulamayan Fenerbahçe'nin bu performansı Yeni Malatya karşısında da farklılık göstermedi.
Sarı-Lacivertli futbolcular, Emre Belözoğlu yönetiminde çıktığı ikinci maçta 20 ortasının 18'inde karavana atarken, 14 şutunda da 4 isabet bulabildi.
Yeni Malatyaspor Fenerbahçe maçı sonrası Emre Belözoğlu: Net penaltımız verilmedi
VALENCIA, THIAM'I YAKALADI
Fenerbahçe'nin Ekvadorlu golcüsü, bu sezon Çaykur Rizespor'dan sonra Yeni Malatya'yı da frikikten avladı.
Enner Valencia böylece 3 haftalık suskunluğunu bozarken, Süper Lig'deki gol sayısını 6'ya çıkardı ve takım arkadaşı Thiam'ı da yakaladı.
TARAFTARDAN LUIZ GUSTAVO'YA TEPKİ
77. dakikada yerini Sosa'ya bırakan 33 yaşındaki Luiz Gustavo karara bir hayli şaşırdı. Ancak Brezilyalı oyuncunun performansı ise sarı-lacivertli taraftarların sosyal medyada büyük tepkisini çekti.
2 şut çeken ve 0 isabet sağlayan, 7 ikili mücadelenin dördünü kazanan Gustavo'nun performansını yetersiz bulan taraftarlar, Beşiktaş'ın 38'lik yıldızı Atiba'yı örnek gösterdi.
Atiba'nın Beşiktaş'ı şampiyonluğa götürdüğü ancak Brezilyalı orta sahanın F.Bahçe'de etkisiz kaldığı iddia edildi.
İKİ TAKIMDAN PENALTI İSYANI
54. dakikada yaşanan pozisyon sonrasında Malatya penaltı bekledi. Arka direkte topa yükselen Semih Kaya kafa vuruşu ile topu içeriye doğru çevirirken, meşin yuvarlak arkası dönük olan Samatta'nın eline çarpıp dışarı çıktı. Ancak penaltı kararı gelmedi.
Sarı-Lacivertliler ise maçın uzatmalarında Thiam'a hava topunda yapılan müdahalede penaltı bekledi ama ne orta hakem ne de VAR'dan karar çıkmadı.
'BU DA KAÇAR MI PELKAS!'
Fenerbahçe'nin yedek kulübesindeki zenginlik dikkat çekti. Sarı-lacivertlilerin ilk 11'de kendisine yer bulamayan isimleri Lemos, Sosa, Mert, Pelkas, Ferdi, Tisserand, Thiam, Sinan ve Novak kulübedeydi.
Teknik direktör Emre Belözoğlu ilk 11'de Pelkas'ın yerine İrfan Can'ı kullandı. İkinci yarıda Yunan futbolcu oyuna girerken uzatmalarda kaçırdığı golle saç baş yoldurdu.
Taraftar sosyal medyada "Bu da kaçar mı Pelkas!" diyerek oyuncuyu yerden yere vurdu.