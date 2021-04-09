Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Fenerbahçe'nin yıldızı taraftarı çıldırttı! Beşiktaşlı ismi örnek gösterdiler
Giriş Tarihi: 9.4.2021 09:42 Son Güncelleme: 9.4.2021 10:00

Son dakika: 'nin yıldızı taraftarı çıldırttı! Beşiktaşlı ismi örnek gösterdiler

Son dakika: Fenerbahçe'nin yıldızı taraftarı çıldırttı! Beşiktaşlı ismi örnek gösterdiler

Son dakika haberi... taraftarı, 1-1 biten maçında kötü performans gösteren yıldız isme sosyal medyadan sert tepki gösterdi. Sarı-Lacivertli taraftarlar futbolcularını eleştirirken, Beşiktaşlı ismi de örnek gösterdi. İşte son dakika Fenerbahçe haberinin detayları...

Tarihinin iç sahadaki en kötü sezonunu yaşamasına rağmen dış sahada en çok puan alan takım durumundaki teklemeye başladı.

Son dakika: Fenerbahçe'nin yıldızı taraftarı çıldırttı! Beşiktaşlı ismi örnek gösterdiler

Sarı-Lacivertliler, 'tan sonra Yeni Malatya ile de 1-1 berabere kaldı. Deplasmandaki yenilmezlik serisi ise 9'a çıktı.

Son dakika: Fenerbahçe'nin yıldızı taraftarı çıldırttı! Beşiktaşlı ismi örnek gösterdiler

Kanarya ligin ilk yarısında Kadıköy'de puan verdiği takımların evlerinde puan almayı başardı.

Son dakika: Fenerbahçe'nin yıldızı taraftarı çıldırttı! Beşiktaşlı ismi örnek gösterdiler

ORTALAR HEP KARAVANA

Denizlipor karşında 38 ortasının 28'ini rakibe gönderen, 20 şutunun ise 18'inde isabet bulamayan 'nin bu performansı Yeni Malatya karşısında da farklılık göstermedi.

Son dakika: Fenerbahçe'nin yıldızı taraftarı çıldırttı! Beşiktaşlı ismi örnek gösterdiler

Sarı-Lacivertli futbolcular, Emre Belözoğlu yönetiminde çıktığı ikinci maçta 20 ortasının 18'inde karavana atarken, 14 şutunda da 4 isabet bulabildi.

Yeni Malatyaspor Fenerbahçe maçı sonrası Emre Belözoğlu: Net penaltımız verilmedi

Son dakika: Fenerbahçe'nin yıldızı taraftarı çıldırttı! Beşiktaşlı ismi örnek gösterdiler

VALENCIA, THIAM'I YAKALADI

'nin Ekvadorlu golcüsü, bu sezon Çaykur Rizespor'dan sonra Yeni Malatya'yı da frikikten avladı.

Son dakika: Fenerbahçe'nin yıldızı taraftarı çıldırttı! Beşiktaşlı ismi örnek gösterdiler

böylece 3 haftalık suskunluğunu bozarken, 'deki gol sayısını 6'ya çıkardı ve takım arkadaşı Thiam'ı da yakaladı.

Son dakika: Fenerbahçe'nin yıldızı taraftarı çıldırttı! Beşiktaşlı ismi örnek gösterdiler

TARAFTARDAN LUIZ GUSTAVO'YA TEPKİ

77. dakikada yerini Sosa'ya bırakan 33 yaşındaki karara bir hayli şaşırdı. Ancak Brezilyalı oyuncunun performansı ise sarı-lacivertli taraftarların sosyal medyada büyük tepkisini çekti.

Son dakika: Fenerbahçe'nin yıldızı taraftarı çıldırttı! Beşiktaşlı ismi örnek gösterdiler

2 şut çeken ve 0 isabet sağlayan, 7 ikili mücadelenin dördünü kazanan Gustavo'nun performansını yetersiz bulan taraftarlar, 'ın 38'lik yıldızı Atiba'yı örnek gösterdi.

Son dakika: Fenerbahçe'nin yıldızı taraftarı çıldırttı! Beşiktaşlı ismi örnek gösterdiler

Atiba'nın 'ı şampiyonluğa götürdüğü ancak Brezilyalı orta sahanın F.Bahçe'de etkisiz kaldığı iddia edildi.

Son dakika: Fenerbahçe'nin yıldızı taraftarı çıldırttı! Beşiktaşlı ismi örnek gösterdiler

İKİ TAKIMDAN PENALTI İSYANI

54. dakikada yaşanan pozisyon sonrasında Malatya penaltı bekledi. Arka direkte topa yükselen Semih Kaya kafa vuruşu ile topu içeriye doğru çevirirken, meşin yuvarlak arkası dönük olan Samatta'nın eline çarpıp dışarı çıktı. Ancak penaltı kararı gelmedi.

Son dakika: Fenerbahçe'nin yıldızı taraftarı çıldırttı! Beşiktaşlı ismi örnek gösterdiler

Sarı-Lacivertliler ise maçın uzatmalarında Thiam'a hava topunda yapılan müdahalede penaltı bekledi ama ne orta hakem ne de VAR'dan karar çıkmadı.

Son dakika: Fenerbahçe'nin yıldızı taraftarı çıldırttı! Beşiktaşlı ismi örnek gösterdiler

'BU DA KAÇAR MI PELKAS!'

'nin yedek kulübesindeki zenginlik dikkat çekti. Sarı-lacivertlilerin ilk 11'de kendisine yer bulamayan isimleri Lemos, Sosa, Mert, , Ferdi, Tisserand, Thiam, Sinan ve Novak kulübedeydi.

Son dakika: Fenerbahçe'nin yıldızı taraftarı çıldırttı! Beşiktaşlı ismi örnek gösterdiler

Teknik direktör Emre Belözoğlu ilk 11'de 'ın yerine İrfan Can'ı kullandı. İkinci yarıda Yunan futbolcu oyuna girerken uzatmalarda kaçırdığı golle saç baş yoldurdu.

Son dakika: Fenerbahçe'nin yıldızı taraftarı çıldırttı! Beşiktaşlı ismi örnek gösterdiler

Taraftar sosyal medyada "Bu da kaçar mı !" diyerek oyuncuyu yerden yere vurdu.

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Son dakika: Fenerbahçe'nin yıldızı taraftarı çıldırttı! Beşiktaşlı ismi örnek gösterdiler
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