Yeni Malatyaspor Fenerbahçe maçı sonrası Emre Belözoğlu: Net penaltımız verilmedi
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Son dakika spor haberleri: Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe maçının 1-1 sona ermesinin ardından teknik sorumlu Emre Belözoğlu açıklamalarda bulundu. Belözoğlu, "Çok zorladık oyunu. Zorlamak istedik. Bunun artısı ve eksisi var. Pozisyonlara giren ve isteyen bir takım vardı. Bunları değerlendirmek lazım, bunu becerme konusunda zafiyetlerimiz var.Maçın son dakikalarında net bir penaltımız verilmedi." dedi.