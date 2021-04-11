Son dakika: Galatasaray Karagümrük maçı sonrası Fatih Terim'e sert tepki! 'Galatasaray zarar verir bırakmalı...'

Süper Lig'de Galatasaray ile Fatih Karagümrük, 34'üncü haftada Türk Telekom Stadı'nda karşı karşıya geldi. Karşılaşma 1-1 sona ererken, Galatasaray bu sezon Karagümrükle oynadığı 2 maçta da 3 puana ulaşamadı.
Son 6 haftada 13 puan kaybeden sarı-kırmızılılar, şampiyonluk yarışından uzaklaştı. Karagümrük karşısında alınan beraberlikle birlikte galibiyet hasretini 3 maça çıkaran Galatasaray, Süper Lig'de 62 puanda kaldı.
Karagümrük karşısında Yedlin'in sakatlanması, Ryan Babel'in sarı kart cezalısı haline gelmesi ve Ryan Donk'un direkt kırmızı kart görerek atılmasıyla birlikte Galatasaray, haftaya gideceği Göztepe deplasmanında birçok oyuncusundan yoksun olacak.
Çaykur Rizespor maçında yaptığı itirazlar nedeniyle 2 maç ceza alan Fatih Terim, Galatasaray'ın Hatayspor ve Karagümrük maçlarında takımın başında olamamıştı. Göztepe maçıyla cezası sona erecek Fatih Terim'e, Erman Toroğlu'ndan flaş tepkiler geldi. Fatih Terim'i oldukça sert eleştiren Erman Toroğlu, artık bırakması gerektiğini söyledi.
'SENEYE DEĞİŞTİRİLMESİ GEREKİYOR...'
İşte Erman Toroğlu'nun A Spor canlı yayınında yaptığı açıklamalar...
Fatih Terim nerede? Bir hesap çıkarmışlar, çalıştığı dönemde bir sene yok. Bu kadar atılır mı ya? Galatasaray'da seneye değiştirilmesi gereken bir numaralı adam Fatih Terimdir.
Kenara çekilsin, biraz dinlensin belki biraz kendisine gelir. Belki dışarıdan hatalarını görebilir. Ama böyle devam edecekse Galatasaray'a zarar verir.
'BAŞKA BİRİSİ GELMELİ'
Ben Galatasaraylıyım diyor, eğer Galatasaraylıysa ve yardım etmek istiyorsa teknik direktörlüğü bırakmalı. Başka birisi gelmeli.
Ama Galatasaray'da başkan olacak adamlar, Fatih Terim'den medet umuyorsa vah Galatasaray camiasının haline. Çünkü medet umuyorlar, biz gelirsek Fatih hoca diyorlar. Alın Fatih hocayı turşusunu kurun.
Erman Toroğlu'ndan Fatih Terim için flaş açıklama: "Fatih Terim bırakmalı"