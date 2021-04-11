Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Yedlin sezonu kapattı mı? Galatasaray taraftarlarından Ali Palabıyık'a büyük tepki!
Giriş Tarihi: 11.4.2021 09:09 Son Güncelleme: 12.4.2021 01:32

Yedlin sezonu kapattı mı? taraftarlarından 'a büyük tepki!

SPOR SERVİSİ
Yedlin sezonu kapattı mı? Galatasaray taraftarlarından Ali Palabıyık'a büyük tepki!

'in 34. haftasında ile 1-1 berabere kaldı. Maçta yaşanan pozisyonlar ve verilen kararlar geceye damga vurdu. Galatasaray taraftarı, orta hakem ile VAR’daki ’yı yanlı kararları nedeniyle eleştirirken, sosyal medyadan “Sahada tam bir komedi ve eyyam vardı.” sözleriyle büyük tepki gösterdi. Diğer yandan Galatasaray'ın sağ beki ise Lens ile girdiği pozisyonda sağ ayağından sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı. Yedlin ayağında kırık şüphesi olduğu ifade edildi ve sezonu kapatıp kapatmayacağı ise bugün netlik kazanacak. İşte son dakika Galatasaraya haberleri...

Süper Lig'de 34. hafta maçında Galatasaray ile Karagümrük 1-1 kalarak 1'er puanı paylaştı. Galatasaray üst üste puan kayıpları yaşayarak zirveden uzaklaşmaya devam ediyor. Maçta yaşanan pozisyonlar ve verilen hakem ve VAR kararları geceye damga vurdu.

DONK VAR'DAN GELEN UYARI İLE OYUNDAN ATILDI

76. dakikada Donk'un Sobiech'e yaptığı faule ise VAR uyarısıyla kırmızı kart çıktı. İki pozisyonda yaşanan bu kararlar G.Saray taraftarını çileden çıkardı. Sobiech'le Donk arasındaki ikili mücadelede Karagümrüklü oyuncu yerde kaldı. VAR'dan gelen uyarı ile Ali Palabıyık pozisyonu izledi ve Holllandalı futbolcu rakibinin bacağına arkadan bastısını belirterek doğrudan kırmızı kartını çıkardı.

YEDLİN'İN SEZONU KAPATTI MI?

Dakikalar 20'yi gösterdiğinde Lens, Yedlin'in bileğine bastı. Bu pozisyon sonrası ABD'li oyuncu maça devam edemedi. Ancak orta hakem Ali Palabıyık pozisyona sarı kart bile göstermedi.

Maça devam edemeyen Yedlin, kırık şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Yapılan ilk kontrollerde Amerikalı oyuncunun ayağında çatlak oluştuğu ve sezonu kapattığı öğrenildi. Yedlin'in kesin durumu bugün netlik kazanacak.

İŞTE O AN!

Lens'le girdiği ikili mücadele sonrası Yedlin yerde kaldı.

TARAFTARLARDAN BÜYÜK TEPKİ: "GALATASARAY DÜŞMANI PALABIYIK"

"Adaletiniz batsın" diyerek hakemlere isyan eden sarı- kırmızılıların öne çıkan yorumları şöyleydi: "Lens'in kırmızı kart görmesi için Yedlin'in ayağının kırılması mı gerekiyordu.", "Pozisyon çok temiz, çünkü Yedlin'in ayağı kopmadı.", "Galatasaray düşmanı Ali Palabıyık doğramaya devam ediyor.", "Sahada büyük bir komedi ve eyyam vardı.", "Kötü hakem değil kötü insansınız."

ARDA'DAN SERT MESAJ

Arda Turan maç sonu sosyal medya hesabından Yedlin'in yukarıdaki fotoğrafını paylaşarak, "Kırmızı kart yok. Yer çekiminden dolayı olmuş" yazdı.

GALATASARAY YARDIMCI ANTRENÖRÜ LEVENT ŞAHİN'DEN YEDLİN AÇIKLAMASI

Galatasaray Teknik Sorumlusu Levent Şahin, yaşadığı sakatlık sonrasında oyuna devam edemeyen Yedlin ile ilgili, "Yedlin şu an hastaneye gidiyor, kırık şüphesiyle. Umarım ciddi bir şey olmaz ama görünüşe göre sıkıntı yaşayacağız gibi gözüküyor" diye konuştu.

BABEL GÖZTEPE'DE YOK

Sarı kart gören Babel, cezalı duruma düştü. Hollandalı yıldız, Göztepe maçında yerini alamayacak.

ÖMER BAYRAM: "HER ŞEYİN FARKINDAYIZ PES ETMEDİK"

Galatasaraylı Ömer Bayram maç sonrası, "Her şeyin farkındayız" deyip şunları söyledi: "Hep beraber başaracağız ve inanıyoruz. G.Saray olarak daha önce de son haftalarda bunları yaşadık ve neler yapabileceğimizi biliyoruz. Pes etmeyeceğiz. Matematiksel olarak şansımız var. Tekrar G.Saray'ın gerçek kimliğini yansıtmalıyız. Erken gol gelmemesi belki bizde gerginlik yarattı. Önümüzdeki maçları kayıpsız geçmek istiyoruz." açıklamasını yaptı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye’nin sıralaması dikkat çekti
Bakan Koca'dan son dakika: Ramazan'da 21 gün tam kapanma olacak mı? Bilim Kurulu Toplantısı sonrası flaş açıklamalar
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk son dakika duyurdu! Öğrencilerin hizmetine sunuldu...
SON DAKİKA | Sağlık Bakanlığı 12 Nisan koronavirüs tablosunu açıkladı! İşte güncel Kovid-19 verileri
İmsakiye 2021 Gaziantep’te iftar saati, sahur ve imsak vakti saat kaçta? Gaziantep İmsakiye ile iftar vakti ve sahur saatleri!
Son dakika: Ramazan ayında kafe ve restoranlar nasıl hizmet verecek? İçişleri Bakanlığı yanıtladı
Son dakika haber | Yeni tedbirler ve tam kapanma için kritik 2 gün! Kabine toplantısında masadaki tedbirler
Son dakika... Emekliye zamlı ikramiye! Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyeleri ne kadar olacak?
İstanbul İmsakiye 2021! İstanbul’da iftar vakti, sahur ve imsak vakti saat kaçta? İşte iftar saati ve sahur saatleri
Son dakika: Lenf kanserine yakalanan Çok Güzel Hareketler 2 oyuncusu Arif Güloğlu'ndan haber var!
ARKADAŞINA GÖNDER
Yedlin sezonu kapattı mı? Galatasaray taraftarlarından Ali Palabıyık'a büyük tepki!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA