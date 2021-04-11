Yedlin sezonu kapattı mı? Galatasaray taraftarlarından Ali Palabıyık'a büyük tepki!

Süper Lig'de 34. hafta maçında Galatasaray ile Karagümrük 1-1 kalarak 1'er puanı paylaştı. Galatasaray üst üste puan kayıpları yaşayarak zirveden uzaklaşmaya devam ediyor. Maçta yaşanan pozisyonlar ve verilen hakem ve VAR kararları geceye damga vurdu.
DONK VAR'DAN GELEN UYARI İLE OYUNDAN ATILDI
76. dakikada Donk'un Sobiech'e yaptığı faule ise VAR uyarısıyla kırmızı kart çıktı. İki pozisyonda yaşanan bu kararlar G.Saray taraftarını çileden çıkardı. Sobiech'le Donk arasındaki ikili mücadelede Karagümrüklü oyuncu yerde kaldı. VAR'dan gelen uyarı ile Ali Palabıyık pozisyonu izledi ve Holllandalı futbolcu rakibinin bacağına arkadan bastısını belirterek doğrudan kırmızı kartını çıkardı.
YEDLİN'İN SEZONU KAPATTI MI?
Dakikalar 20'yi gösterdiğinde Lens, Yedlin'in bileğine bastı. Bu pozisyon sonrası ABD'li oyuncu maça devam edemedi. Ancak orta hakem Ali Palabıyık pozisyona sarı kart bile göstermedi.
Maça devam edemeyen Yedlin, kırık şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Yapılan ilk kontrollerde Amerikalı oyuncunun ayağında çatlak oluştuğu ve sezonu kapattığı öğrenildi. Yedlin'in kesin durumu bugün netlik kazanacak.
İŞTE O AN!
Lens'le girdiği ikili mücadele sonrası Yedlin yerde kaldı.
TARAFTARLARDAN BÜYÜK TEPKİ: "GALATASARAY DÜŞMANI PALABIYIK"
"Adaletiniz batsın" diyerek hakemlere isyan eden sarı- kırmızılıların öne çıkan yorumları şöyleydi: "Lens'in kırmızı kart görmesi için Yedlin'in ayağının kırılması mı gerekiyordu.", "Pozisyon çok temiz, çünkü Yedlin'in ayağı kopmadı.", "Galatasaray düşmanı Ali Palabıyık doğramaya devam ediyor.", "Sahada büyük bir komedi ve eyyam vardı.", "Kötü hakem değil kötü insansınız."
ARDA'DAN SERT MESAJ
Arda Turan maç sonu sosyal medya hesabından Yedlin'in yukarıdaki fotoğrafını paylaşarak, "Kırmızı kart yok. Yer çekiminden dolayı olmuş" yazdı.
GALATASARAY YARDIMCI ANTRENÖRÜ LEVENT ŞAHİN'DEN YEDLİN AÇIKLAMASI
Galatasaray Teknik Sorumlusu Levent Şahin, yaşadığı sakatlık sonrasında oyuna devam edemeyen Yedlin ile ilgili, "Yedlin şu an hastaneye gidiyor, kırık şüphesiyle. Umarım ciddi bir şey olmaz ama görünüşe göre sıkıntı yaşayacağız gibi gözüküyor" diye konuştu.
BABEL GÖZTEPE'DE YOK
Sarı kart gören Babel, cezalı duruma düştü. Hollandalı yıldız, Göztepe maçında yerini alamayacak.
ÖMER BAYRAM: "HER ŞEYİN FARKINDAYIZ PES ETMEDİK"
Galatasaraylı Ömer Bayram maç sonrası, "Her şeyin farkındayız" deyip şunları söyledi: "Hep beraber başaracağız ve inanıyoruz. G.Saray olarak daha önce de son haftalarda bunları yaşadık ve neler yapabileceğimizi biliyoruz. Pes etmeyeceğiz. Matematiksel olarak şansımız var. Tekrar G.Saray'ın gerçek kimliğini yansıtmalıyız. Erken gol gelmemesi belki bizde gerginlik yarattı. Önümüzdeki maçları kayıpsız geçmek istiyoruz." açıklamasını yaptı.