Yedlin sezonu kapattı mı? Galatasaray taraftarlarından Ali Palabıyık'a büyük tepki!

BABEL GÖZTEPE'DE YOK

Sarı kart gören Babel, cezalı duruma düştü. Hollandalı yıldız, Göztepe maçında yerini alamayacak.



ÖMER BAYRAM: "HER ŞEYİN FARKINDAYIZ PES ETMEDİK"

Galatasaraylı Ömer Bayram maç sonrası, "Her şeyin farkındayız" deyip şunları söyledi: "Hep beraber başaracağız ve inanıyoruz. G.Saray olarak daha önce de son haftalarda bunları yaşadık ve neler yapabileceğimizi biliyoruz. Pes etmeyeceğiz. Matematiksel olarak şansımız var. Tekrar G.Saray'ın gerçek kimliğini yansıtmalıyız. Erken gol gelmemesi belki bizde gerginlik yarattı. Önümüzdeki maçları kayıpsız geçmek istiyoruz." açıklamasını yaptı.