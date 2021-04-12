Murat Özbostan'dan flaş yorum: 'Fenerbahçeliler Fenerbahçe'ye inanmıyor'

Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe ile Gaziantep FK karşı karşıya gelecek. Emre Belözoğlu yönetiminde 2 maça çıkan sarı-lacivertliler, 1 galibiyet ve 1 beraberlik alırken oynanan oyunla camiayı memnun edemedi. Erol Bulut sonrası oyun anlamında büyük bir değişim gözlenmedi. Kanarya, bu akşam Gaziantep FK'yı yenemezse şampiyon şansınız zor sokacak. 63 puanı bulunan sarı-lacivertliler kazanarak puan farkını 4'e düşürmenin hesaplarını yapıyor.
Sabah Gazetesi Spor Müdürü Murat Özbostan, Fenerbahçe-Gaziantep FK karşılaşması öncesinde A Spor canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu. Özbostan, sarı-lacivertli camiada takıma karşı bir inanç olmadığını vurguladı.
Fenerbahçeli futbolcuların geriye düştüklerinde Beşiktaşlı oyuncular gibi reaksiyon veremediğini belirten Özbostan, şöyle konuştu: "Emre Hoca çıkıp diyor ki, 'Sonuna kadar kovalayacağız şampiyonluğu', o zaman çıkın oynayın, niye oynamıyorsunuz? Çünkü Beşiktaş gibi değiller. Geriye düşünce oyuncuların yüzlerinden düşen bin parça. Herkes birbirine, 'Ne olacağımız belli değil ki. Ben de gidebilirim, o da gidebilir' diye bakıyor. Kulübede Mesut var, İrfan Can var..."
Taraftarların Fenerbahçe'ye inanmadığının altını çizen Özbostan, "Fenerbahçelilerin maçı çevirmek gibi bir durumu yok. Zaten Fenerbahçe'nin ne oynadığını bilen yok. Bu işin profesörleri olan teknik adamlara da sorsanız, onlar da net bir şey söyleyemezler. Herkesin kafası karışıyor. Çünkü bugün Fenerbahçelilerle oturup maç izlediğimizde, hiçbiri takımına inanmıyor. Ben birinin ağzından, 'Biz bu maçı alırız' şeklinde bir söz duymadım." şeklinde konuştu.
Murat Özbostan: Fenerbahçeliler Fenerbahçe'ye inanmıyor