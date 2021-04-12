Murat Özbostan'dan flaş yorum: 'Fenerbahçeliler Fenerbahçe'ye inanmıyor'

Fenerbahçeli futbolcuların geriye düştüklerinde Beşiktaşlı oyuncular gibi reaksiyon veremediğini belirten Özbostan, şöyle konuştu: "Emre Hoca çıkıp diyor ki, 'Sonuna kadar kovalayacağız şampiyonluğu', o zaman çıkın oynayın, niye oynamıyorsunuz? Çünkü Beşiktaş gibi değiller. Geriye düşünce oyuncuların yüzlerinden düşen bin parça. Herkes birbirine, 'Ne olacağımız belli değil ki. Ben de gidebilirim, o da gidebilir' diye bakıyor. Kulübede Mesut var, İrfan Can var..."