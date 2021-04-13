Fabio Cannavaro, Ronaldo'yu değil Fenerbahçeli Kennet Andersson'u seçti! "O bir fenomendi"

İtalyan futbolunun efsane savunmacılarından Fabio Cannavaro, şimdilerde Çin Ligi ekiplerinden Guangzhou'nun teknik direktörlüğünü yapıyor. Eski İtalyan milli futbolcu, sosyal medya uygulaması üzerinden taraftarların sorularını yanıtladı.
"ANDERSSON BİR FENOMENDİ"
Cannavaro, "Seni en çok zorlayan forvet kimdi? Ronaldo mu, Inzaghi mi?, Batistuta mı?" sorusuna Fenerbahçe'nin eski golcüsü Kennet Andersson'un ismini verdi.
47 yaşındaki İtalyan teknik direktör, "Andersson hava topunda çok güçlüydü. 100 toptan en fazla 1-2 tanesini alacağımı düşünürdüm. O bir fenomendi" ifadelerini kullandı.
Kennet Andersson 2000 yılında Bologna'dan Fenerbahçe'ye 4.5 milyon Euro bedelle transfer olmuştu. 2002 yılına kadar Fenerbahçe forması giyen İsveçli yıldız, 63 maçta 16 gol atıp 15 asist yapmıştı.