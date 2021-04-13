Fabio Cannavaro, Ronaldo'yu değil Fenerbahçeli Kennet Andersson'u seçti! "O bir fenomendi"

"ANDERSSON BİR FENOMENDİ"

Cannavaro, "Seni en çok zorlayan forvet kimdi? Ronaldo mu, Inzaghi mi?, Batistuta mı?" sorusuna Fenerbahçe'nin eski golcüsü Kennet Andersson'un ismini verdi.

47 yaşındaki İtalyan teknik direktör, "Andersson hava topunda çok güçlüydü. 100 toptan en fazla 1-2 tanesini alacağımı düşünürdüm. O bir fenomendi" ifadelerini kullandı.