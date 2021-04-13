Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den 'VAR tiyatrosu' sözleri! 'İrfan Can'ın pozisyonunda VAR görmedi mi?'

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Galatasaray - Karagümrük maçının ardından yaşanan hakem tartışmalarına müdahil oldu. Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu'nun yerde kaldığı pozisyon ekranlara geldi. VAR hakemi Suat Arslanboğa hakkında sert ifadeler kullanan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, VAR tiyatrosu sonrası skandal kararların alındığını açıkladı.

GALATASARAY BAŞKANI MUSTAFA CENGİZ'DEN FLAŞ SÖZLER!

'Dün akşam bir tiyatro izledik. VAR tiyatrosu sonrası skandal hakem kararları yaşandı. Cumartesi ve Pazar izlediğim maçları yarım bıraktım. Galatasaray - Karagümrük maçının 86. dakikasında Kerem'in yerde kaldığı pozisyon ekranlara geldi.

Ali Palabık çok kararlıydı. Suat Arslanboğa'nın müdahalesi kurala aykırı. Hafif bir müdahale bile oyuncuyu bozuyor.

Türkiye'de birkaç aydır hakemler içinde VAR hakemleri ve orta hakemler olmak üzere gruplaşma yaşanıyor. Biz bunları da biliyoruz.

Kerem kendini atan bir çocuk da değil. Tam tersi düşmemek için mücadele ediyor. Enteresan olan kendini hakem gören Suat Arslanboğa'nın müdahalesi.

Açık konuşayım! Ben burada Ali Palabıyık'a kızmam. Eğer MHK açıklama yaparsa VAR kayıtlarını yayınlasın. Sadece bizim maçta değil tüm maçlarda...'

Mustafa Cengiz'den Suat Arslanboğa'ya...

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