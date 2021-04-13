Son olarak sahasında Fatih Karagümrük'le 1-1 berabere kalan Galatasaray, son 6 haftada tam 13 puan kaybetti. Bu süreçte sadece Kayserispor'u yenebilen Fatih Terim'in öğrencileri, lider Beşiktaş'ın 8 puan gerisine düştü. Şampiyonluk şansı her geçen hafta azalan sarı-kırmızılı ekipte, düşüşün nedenlerinden biri olarak Muslera'nın uzatılan sözleşmesinin diğer oyuncular arasında rahatsız yaratması olarak gösteriliyor.
Ligde son 6 haftada kaybettiği 13 puanla şampiyonluğa havlu atma noktasına gelen Galatasaray'da kötü gidişin nedenleri sorgulanıyor.
Belhanda'nın sözleşmesini tek taraflı feshederek takımı karşısına alan sarı-kırmızılı yönetim, Muslera'ya imza attırarak sözleşme bekleyen diğer oyuncuları ise tamamen kaybetti.
850 bin euro garanti ücret alan Marcao ve 1 milyon 50 bin euro kazanan Luyindama uzun süredir zamlı yeni sözleşme bekliyor. Mukaveleleri sezon sonunda bitecek olan Emre Akbaba ve Ömer Bayram da takımda kalmak istiyor ancak henüz kulüp tarafından kendilerine iletilmiş bir teklif yok.
KİRALIK İSİMLER DÜŞÜŞTE
Saha dışında "Bizim neden sözleşmemiz uzatılmıyor" diye soran futbolcuların konsantrasyonu bozuldu ve performansları düştü. G.Saray'ı olumsuz etkileyen bir diğer unsur da kiralık oyuncuların fazlalığı.
Kendileri ile devam edilmeyeceğini anlayan Etebo ve Saracchi dibe vurdu. Devre arası gelen Halil Dervişoğlu beklentileri karşılayamadı. Gedson Fernandes son Karagümrük maçına kadar hayal kırıklığı oldu.
LUYINDAMA VE MARCAO ZAM BEKLİYOR...
2022'ye kadar sözleşmesi olan Kongolu oyuncu Luyindama, senelik 1 milyon 50 bin euro alıyor. Bir sezon daha sözleşmesi bulunan Brezilyalı stoper Marcao ise yıllık 850 bin euro kazanıyor. İki stoper de zamlı yeni sözleşme bekliyor.