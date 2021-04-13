850 bin euro garanti ücret alan Marcao ve 1 milyon 50 bin euro kazanan Luyindama uzun süredir zamlı yeni sözleşme bekliyor. Mukaveleleri sezon sonunda bitecek olan Emre Akbaba ve Ömer Bayram da takımda kalmak istiyor ancak henüz kulüp tarafından kendilerine iletilmiş bir teklif yok.