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Giriş Tarihi: 14.4.2021 08:47 Son Güncelleme: 14.4.2021 08:48

için flaş şampiyonluk yorumu! 'Büyük denizde boğulalım...'

Fenerbahçe için flaş şampiyonluk yorumu! 'Büyük denizde boğulalım...'

'de lider 'ı takibini sürdüren , Gaziantep FK'yı 3-1 yenerek şampiyonluk yarışındaki iddiasını sürdürdü. Siyah-beyazlı rakibinin 4 puan gerisinde yer alan Kanarya'da hedef kalan 7 maçı da kazanmak. Erol Bulut'un ardından teknik sorumlu yapılan , 7 maçta 21 puan toplamak istediklerini ifade etmişti. Sabah Spor'un usta yazarları Fenerbahçe'nin son durumunu ve Emre Belözoğlu'nun iddialı sözlerini değerlendirdi.

Süper Lig'de son düzlüğe girildi. Şampiyonluk yarışındaki Beşiktaş ve Galatasaray'ın 8, Fenerbahçe'nin ise 7 maçı kaldı. 70 puanla zirvede yer alan Sergen Yalçın yönetimindeki siyah-beyazlılar, Fenerbahçe'ye 4, Galatasaray'a ise 8 puan fark atmış durumda. Sarı-lacivertlilerin teknik sorumlusu Emre Belözoğlu, 3-1 kazandıkları Gaziantep FK karşılaşması sonrasında kalan 7 maçı da kazanarak şampiyon olacaklarına inandığını ifade etti.

Sabah Gazetesi Spor Müdürü Murat Özbostan, Sabah'ın usta yazarlarına Emre Belözoğlu'nun iddialı sözlerini sordu. İşte o değerlendirmeler...



SORU: Emre Belözoğlu, "Büyük takımlar topu vermez, topa sahip olur. Ben de bu futbolu oynatacağım" diyerek Erol Bulut dönemine göndermede bulundu ve "7'de 7 yapacağım" dedi. Bu sözlere yorumunuz nedir?

GÜRCAN BİLGİÇ: Hedef doğru ancak istemekle yapmak ayrı şeyler. Erol Hoca da bunun peşindeydi ama oyuncuları o beceriyi gösteremedi. Fenerbahçe'nin bu 'sarsak' defans hattıyla topu kaleden uzak tutması aslında en önemli savunma devrimi olur. 33 maçın 23'ünde gol yiyen bir takımdan bahsediyorum. Herkesin gözü santrforda ama F.Bahçe'nin problemi basit goller yemesinde.

ALİ GÜLTİKEN: Emre Belözoğlu'nun bu takımın inşa edilmesi ve transfer sürecinde de sorumluluğu var. Bunun bilincinde ve büyük takım felsefesiyle oynatma düşüncesini doğru buluyorum. Ayrıca bunun dışında bir alternatifi de yok. Şampiyonluk dışındaki bir süreç Belözoğlu'nu da yönetimi de başarısız gösterecektir. Riskler barındırıyor ama, 'boğulacaksak büyük denizde boğulalım' felsefesinin işbaşında olduğunu görüyoruz.

BÜLENT TİMURLENK: Gaziantep maçında orta saha ağırlıklı futbolculardan kurulu kadro 70 dakika isteneni yaptı. Özellikle Mert Hakan ve İrfan'ın coşkulu oyunu bunda etken. Ancak Belözoğlu'nun da dediği gibi, her maçın taktiği ayrı.

Bu plan Başakşehir maçında işler mi, onu göreceğiz. Ancak insan yönetimi tecrübesi az olsa da çeyrek asırdır futbol sahasında olan Belözoğlu'nun futbol aklının yanına cesur kimliğini koyduğunda neler yapabileceğinin bir jeneriğini izledik. Bu önemli bir artıdır.

ÖMER ÜRÜNDÜL: Emre Belözoğlu takımın genel gidişini sezon başından beri sportif direktör olarak yakından takip ediyordu. Ama Denizli ve Malatya maçlarında kadro teşkilinde hatalar yaptı. Son maçın kadrosu ise doğru. Ben zaten TRT'deki programlarımda, "Valencia'yı santrfor oynatması lazım. İrfan daha önceleri kanat forveti olarak zaman zaman görev aldı" demiştim.

Tabii 10 numara formatına uygun Pelkas ve İrfan Can'ın kanat forveti olarak görevlendirilmesi mecburiyetten hasıl oldu ve de doğru yapıldı. Ama işler iyi giderken son 20 dakikada yapılan 5 oyuncu değişikliği takımı çorbaya döndürdü ve Fenerbahçe muhtemel puan kaybından şans eseri kurtuldu.

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Fenerbahçe için flaş şampiyonluk yorumu! 'Büyük denizde boğulalım...'
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