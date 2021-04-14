Son dakika: Açıklama yapmak isteyen Arda Turan'a Fatih Terim engeli! Mustafa Cengiz...

Galatasaray'dan son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Mustafa Cengiz'in dün GS TV'de yaptığı açıklamaların ardından takım kaptanı Arda Turan'dan ilk tepki geldi. Galatasaray'da son 6 haftada alınan başarısız sonuçlar kulübü tartışmalarına içine soktu. Dün de Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in yaptığı açıklamalar gündeme bomba gibi düştü. Galatasaray idmanında neler yaşandı?
Mustafa Cengiz'in "Onur ve haysiyet" açıklamaları sonrası oyuncuların antrenmana çıkmak istemediği ve Fatih Terim'in devreye girdiği aktarıldı. A Spor yorumcusu Savaş Çorlu dünkü Galatasaray idmanında yaşananları aktardı.
"AÇIKLAMALARDA FATİM TERİM'E DE İNCEDEN MESAJ VAR"
"İdman saatine çok yakınken, Mustafa Cengiz'in sert açıklamalar sonrası oyuncular antrenmana çıkmak istemedi daha sonra Fatih Terim, "Siz işinize bakın, ben gereğini yapacağım, konuşacağım" dediği ifade edildi. Top şu an Fatih Terim'de. Şeref ve haysiyet söylemleri, hakem hatalarını geride bıraktı.
Son dakika! Mustafa Cengiz'in açıklamalarından sonra Arda Turan'dan flaş tepki! Fatih Terim araya girdi | Video
"Bundan sonra konuşacak biri olursa o da Fatih Terim'dir. Bugünkü yapılacak antrenmanda da Fatih Terim bu konuyla ilgili futbolcularla konuşacaktır. Daha sonra Fatih Terim'in en kısa sürede açıklama yapmasını bekliyorum."
MUSTAFA CENGİZ: "FUTBOLCULAR ŞEREFLERİ İÇİN OYNAMALI"
Dün GS Tv'de sert açıklamalar yapan Mustafa Cengiz, Galatasaraylı oyuncuların sahada ruhlarını koymadıklarını ve şerefleri ve onurları için oynaması gerektiğini ifade etti.
İşte Mustafa Cengiz'in tepki çeken o açıklamaları; "Bizim önümüzde daha 7 maç var. 21 puan var. Bazılarını yarışta tutmaya devam etsinler. İpler Galatasaray'ın elinde. Yedlin orada sakatlandığında başında en az 10 futbolcu olmalıydı. Golümüz verilmediğinde sahanın altını üstünü getirmemiz gerekiyordu. G. Saray'ın ayağa kalkması lazım. Özellikle futbolcularımızın şerefleri ve onurları için oynaması lazım."
"YEDLİN SAKATLANDIĞINDA EN AZ 10 FUTBOLCU YANINDA OLMALIYDI"
'Dün akşam bir tiyatro izledik. VAR tiyatrosu sonrası skandal hakem kararları yaşandı. Cumartesi ve Pazar izlediğim maçları yarım bıraktım. Bizim önümüzde daha 7 maç var. 21 puan var. Bazılarını yarışta tutmaya devam etsinler. İpler Galatasaray'ın elinde. Yedlin orada sakatlandığında başında en az 10 futbolcu olmalıydı. Golümüz verilmediğinde sahanın altını üstünü getirmemiz gerekiyordu.'
G.Saraylı oyuncuların haysiyet ve şereflerini hatırlamaları gerekir. Futbolcularımız bunu neden yapmıyor? İpinde değil adamın, profesyonelce bakıyor. Türk futbolcular nerede? Ben çıldırıyorum izlerken.
"VAR ODASINA TELEFON EDİLİYOR MU!"
Mustafa Cengiz: "VAR odasına telefon geliyor mu? Telefon sokan var mı, kısa mesaj atan var mı? Maçın neticelerini orta hakem değil VAR belirliyor. Bu daha da artacak. VAR hakemliği çimlerdeki hakemlerden daha etkin. MHK'nin içinde giderek VAR organı oluşuyor ve kemikleşiyor. Bazı hakemler için söylüyorum; ne biçim anne babanız var. Bazılarının kırdığı ceviz bini aştı. Allah müstahaklarını versin. Telefonlar çalıyor mu, evet-hayır mesajları geliyor mu? Ben o konuşulanı dinlemek istiyorum."
SERDAR TATLI'NIN TAKIMINI BİLİYORUM
MHK görevini yapmıyor. Serdar Tatlı'nın da çocukluğundan beri rakip takımın taraftarı olduğunu biliyorum. MHK'nin hakemlere söz geçireceğine inanmıyorum. MHK fonksiyonlarını yitirmiştir. MHK içindeki hizipler MHK'yi de peşinden sürüklüyor. Kontrolü kaybetti MHK yönetimi. Nihat Özdemir MHK toplantısına katılıp şunu ata bunu ata mı diyor? Eğer diyorsa o da istifa etmeli.