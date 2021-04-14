Son dakika: Açıklama yapmak isteyen Arda Turan'a Fatih Terim engeli! Mustafa Cengiz...

"VAR ODASINA TELEFON EDİLİYOR MU!"

Mustafa Cengiz: "VAR odasına telefon geliyor mu? Telefon sokan var mı, kısa mesaj atan var mı? Maçın neticelerini orta hakem değil VAR belirliyor. Bu daha da artacak. VAR hakemliği çimlerdeki hakemlerden daha etkin. MHK'nin içinde giderek VAR organı oluşuyor ve kemikleşiyor. Bazı hakemler için söylüyorum; ne biçim anne babanız var. Bazılarının kırdığı ceviz bini aştı. Allah müstahaklarını versin. Telefonlar çalıyor mu, evet-hayır mesajları geliyor mu? Ben o konuşulanı dinlemek istiyorum."