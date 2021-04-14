Video Spor Son dakika! Mustafa Cengiz'in açıklamalarından sonra Arda Turan'dan flaş tepki! Fatih Terim araya girdi | Video

Son dakika! Mustafa Cengiz'in açıklamalarından sonra Arda Turan'dan flaş tepki! Fatih Terim araya girdi | Video

Son dakika! Mustafa Cengiz'in açıklamalarından sonra Arda Turan'dan flaş tepki! Fatih Terim araya girdi | Video
14.04.2021 | 09:31

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Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in Galatasaraylı futbolcuları hedef alan 'onur ve şahsiyet' açıklamalarının ardından sarı kırmızılı futbolculardan tepki geldi. Takım kaptanlarından Arda Turan'ın açıklama yapacağı son anda Fatih Terim'in araya girdiği gelen bilgiler arasında. Galatasaray'dan son dakika haberlerini A Spor yorumcusu Savaş Çorlu aktardı.

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Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in Galatasaraylı futbolcuları hedef alan 'onur ve şahsiyet' açıklamalarının ardından sarı kırmızılı futbolculardan tepki geldi. Takım kaptanlarından Arda Turan'ın açıklama yapacağı son anda Fatih Terim'in araya girdiği gelen bilgiler arasında. Galatasaray'dan son dakika haberlerini A Spor yorumcusu Savaş Çorlu aktardı.

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