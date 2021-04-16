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Giriş Tarihi: 16.4.2021 09:55 Son Güncelleme: 16.4.2021 10:19

'ye dünyaca ünlü yıldız geliyor! devreye girdi...

Fenerbahçe'ye dünyaca ünlü yıldız geliyor! Mesut Özil devreye girdi...

Son dakika... Süper Lig'de lider Beşiktaş'ı takibini sürdüren , şampiyonluk yarışındaki iddiasını sürdürüyor. yönetimindeki sarı-lacivertliler bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sezon sonunda Lemos ve Tisserand'ı göndermeyi planlayan Fenerbahçe, Szalai'nin yanına dünyaca ünlü bir stoperi almak istiyor. Bu transfer için Alman yıldız devreye girdi. İşte detaylar...

Son dakika... Erol Bulut'un yerine takımın başına gelen Emre Belözoğlu, Fenerbahçe camiasını yeniden şampiyonluk havasına soktu. Lider Beşiktaş'ı takibini sürdüren sarı-lacivertliler mutlu sona ulaşmanın hesaplarını yapıyor. Kanarya'nın bir başka gündemi ise transfer. Gelecek yıla çok daha güçlü bir kadro kurmak isteyen yönetim, stoper bölgesinde oynayan Lemos ve Tisserand'la ile yollarını ayırabilir.

Devre arasında alınan Szalai'den memnun olan Emre Belözoğlu, Macar stoperin yanına dünyaca ünlü bir stoper almaya kararlı. Bu ismin ise Bayern Münih ile sözleşmesi bitecek olan Boateng olduğu iddia ediliyor.

Yeni sezonda stoper mevkine nokta atış bir transfer yapmakta kararlı olan Fenerbahçe, Jerome Boateng için Mesut Özil kozunu da devreye soktu.

Takvim'de yer alan habere göre, Alman Milli Takımı'ndan eksi takım arkadaşı ile telefonla görüşen Mesut Özil, Boateng'in Fenerbahçe hakkındaki sorularına tek tek cevap verdi.

MACERA İÇİN BİR SEBEP YOK!

Boateng'e çok net mesaj veren Mesut, "Macera araman için sebep yok. Fenerbahçe'de herkes seni bekliyor. Çok daha iyi bir takım haline geleceğiz. Sen de bu takımın parçası olacaksın" dedi.

İLETİŞİM SIKLIĞI ARTIRILDI

Bayern Münih ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Jerome Boateng'i Tottenham da istiyor. Fenerbahçeli kurmaylar bunun için Boateng ve menajeri ile iletişimi artırmış durumda.

FENER'İN TEKLİFİ DAHA CAZİP

Bu arada Fenerbahçe'nin hem yıllık ücret hem de bonuslarının Tottenham'ın teklifinden daha cazip olduğu ifade ediliyor. Ayrıca Boateng'in Fenerbahçe'de direkt oynama şansı çok daha yüksek.

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Fenerbahçe'ye dünyaca ünlü yıldız geliyor! Mesut Özil devreye girdi...
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