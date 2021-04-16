Son dakika... Erol Bulut'un yerine takımın başına gelen Emre Belözoğlu, Fenerbahçe camiasını yeniden şampiyonluk havasına soktu. Lider Beşiktaş'ı takibini sürdüren sarı-lacivertliler mutlu sona ulaşmanın hesaplarını yapıyor. Kanarya'nın bir başka gündemi ise transfer. Gelecek yıla çok daha güçlü bir kadro kurmak isteyen yönetim, stoper bölgesinde oynayan Lemos ve Tisserand'la ile yollarını ayırabilir.
Devre arasında alınan Szalai'den memnun olan Emre Belözoğlu, Macar stoperin yanına dünyaca ünlü bir stoper almaya kararlı. Bu ismin ise Bayern Münih ile sözleşmesi bitecek olan Boateng olduğu iddia ediliyor.
Yeni sezonda stoper mevkine nokta atış bir transfer yapmakta kararlı olan Fenerbahçe, Jerome Boateng için Mesut Özil kozunu da devreye soktu.
Takvim'de yer alan habere göre, Alman Milli Takımı'ndan eksi takım arkadaşı ile telefonla görüşen Mesut Özil, Boateng'in Fenerbahçe hakkındaki sorularına tek tek cevap verdi.
MACERA İÇİN BİR SEBEP YOK!
Boateng'e çok net mesaj veren Mesut, "Macera araman için sebep yok. Fenerbahçe'de herkes seni bekliyor. Çok daha iyi bir takım haline geleceğiz. Sen de bu takımın parçası olacaksın" dedi.
İLETİŞİM SIKLIĞI ARTIRILDI
Bayern Münih ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Jerome Boateng'i Tottenham da istiyor. Fenerbahçeli kurmaylar bunun için Boateng ve menajeri ile iletişimi artırmış durumda.
FENER'İN TEKLİFİ DAHA CAZİP
Bu arada Fenerbahçe'nin hem yıllık ücret hem de bonuslarının Tottenham'ın teklifinden daha cazip olduğu ifade ediliyor. Ayrıca Boateng'in Fenerbahçe'de direkt oynama şansı çok daha yüksek.