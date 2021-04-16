Sergen Yalçın'dan hakeme sert tepki! "İki oyuncunun kırmızı kart görmesi lazımdı..."

Süper Lig'de 35. hafta maçları oynanıyor. Lider Beşiktaş, kendi evinde Başkent ekibi Ankaragücü'nü konuk etti. Karşılaşmada 2-0 öne geçmeyi başaran siyah-beyazlılar, üstünlüğünü koruyamadı. Maçın son dakikalarında 2-2 beraberliği yakalayan Ankaragücü, lidere çelme takarak şampiyonluk yarışının kızışmasına neden oldu.
Maçta atılan 4 gol Ankaragücü oyuncularından gelirken, Beşiktaş'ın sergilediği performans eleştirilere neden oldu. Siyah-beyazlılarda, Oğuzhan Özyakup'da maçın 16. dakikasında sakatlık yaşadı ve oyundan çıkmak zorunda kaldı.
Maç sonunda yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Sergen Yalçın, maçın hakemi Halis Özkahya'ya sert tepki gösterdi.
İşte Sergen Yalçın'ın açıklamaları:
"Kendi sahamızda kesin galibiyet hedefimiz vardı. İçerideki maçları fire vermek istemiyoruz. Özellikle 2-0'dan sonra takımın verdiği tepki, mücadele beklenenin çok altında. Bazı oyuncularımızın performansı çok aşağıda."
"İKİ OYUNCUNUN KIRMIZI KART GÖRMESİ LAZIMDI"
"Kötü bir sonuç. Futbolda bu tür oyunlar var. Kazanacak bir oyun oynadığımızı düşünmüyorum. Hem takım olarak hem de bireysel olarak kazanacak bir performans sergilemedik."
"Rakip takımdan iki oyuncunun kırmızı kart görmesi lazımdı. Kasımpaşa maçındaki gibi kırmızı kart görmesi gereken oyuncuyu oyundan çıkardılar."