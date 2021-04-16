Sergen Yalçın'dan hakeme sert tepki! "İki oyuncunun kırmızı kart görmesi lazımdı..."

"İKİ OYUNCUNUN KIRMIZI KART GÖRMESİ LAZIMDI"

"Kötü bir sonuç. Futbolda bu tür oyunlar var. Kazanacak bir oyun oynadığımızı düşünmüyorum. Hem takım olarak hem de bireysel olarak kazanacak bir performans sergilemedik."