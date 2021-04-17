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Giriş Tarihi: 17.4.2021

Rize ateşten kaçıyor

Rize ateşten kaçıyor

Karadeniz ekibi, deplasmanda ’u 3-2 mağlup etti. 3 maç sonra kazanan Rizespor, puanını 39 yaparak Ankaragücü’nün üstüne çıktı

Ligde son 3 maçını kazanamayan Çaykur Rizespor, deplasmanda Antalyaspor'u 3-2 yenerek hayata döndü. Karadeniz ekibi maça adeta 2-0 önde başladı. 3. dakikada İsmail Köybaşı, 5'te de Boldrin fileleri havalandırdı. Antalya 33'te Veysel ile umutlansa da 65'te Sabo yeniden farkı 2'ye çıkardı. 87'de Naldo golünü atıp skoru 3-2'ye getirdi ancak kazanan mavi-yeşilliler oldu. Kırmızıbeyazlılar 42 puanda kalırken, Karadeniz temsilcisi puanını 39 yaptı. Ankaragücü'nü geçerek 13. sıraya çıkan Rizespor, küme düşme potasından iyice uzaklaştı.

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Rize ateşten kaçıyor
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