Rize ateşten kaçıyor

Ligde son 3 maçını kazanamayan Çaykur Rizespor, deplasmanda Antalyaspor'u 3-2 yenerek hayata döndü. Karadeniz ekibi maça adeta 2-0 önde başladı.fileleri havalandırdı. Antalya 33'te Veysel ile umutlansa da 65'te Sabo yeniden farkı 2'ye çıkardı. 87'de Naldo golünü atıp skoru 3-2'ye getirdi ancak kazanan mavi-yeşilliler oldu. Kırmızıbeyazlılar 42 puanda kalırken, Karadeniz temsilcisi puanını 39 yaptı. Ankaragücü'nü geçerek 13. sıraya çıkan Rizespor, küme düşme potasından iyice uzaklaştı.