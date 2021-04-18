'LİDERLER MESAJ VERİR TAKİPÇİLERİ DE...'

'Liderler mesaj verir, takipçileri de bu mesajın peşinden gider... Fatih Terim'in "Galatasaray'ın değerlerine, sahada emeğini veren, formasını ıslatan, Galatasaray'ı temsil eden herkese de kimse kolay kolay dokunamaz" söylemi tam bir lider davranışıydı ve yangına körükle gitmeyeceğinin mesajıydı.'