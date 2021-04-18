Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Göztepe galibiyeti sonrası flaş Galatasaray yorumu! 'Tüccar zihniyetli futbolcular oynayacağına...'
Giriş Tarihi: 18.4.2021 09:22 Son Güncelleme: 18.4.2021 09:52

Göztepe galibiyeti sonrası flaş Galatasaray yorumu! 'Tüccar zihniyetli futbolcular oynayacağına...'

Göztepe galibiyeti sonrası flaş Galatsaray yorumu! 'Tüccar zihniyetli futbolcular oynayacağına...'

Galatasaray'ın İzmir'den galibiyetle dönmesinin ardından haberleri gelmeye devam ediyor. Galatasaray teknik direktörü , başkan 'e cevap verirken 'Benim Galatasaray taraftarına bir sözüm var o nedenle yumruklarımı sıkıyorum.' ifadelerini kullandı. Sabah Gazetesi yazarı , Galatasaray - Göztepe karşılaşmasını değerlendirdi. ...

Galatasaray bu sezon ilk kez geriye düştüğü bir maçı çevirip üç puan almayı başardı. Galatasaray'da üç gol atan Kerem Aktürkoğlu sahanın yıldızıydı. Genç oyuncu attığı ilk goldeki son vuruşuyla takdir topladı. Falcao ve Mohamed'in yokluğunda oynayan Halil Dervişoğlu da olumlu not aldı. Sabah Gazetesi yazarlarından Levent Tüzemen, Galatasaray - Göztepe maçı sonrası flaş yorumlarda bulundu. Tüzemen, 'Tüccar zihniyetli futbolcular' yorumunda bulundu.

Göztepe galibiyeti sonrası flaş Galatsaray yorumu! 'Tüccar zihniyetli futbolcular oynayacağına...'
'LİDERLER MESAJ VERİR TAKİPÇİLERİ DE...'
'Liderler mesaj verir, takipçileri de bu mesajın peşinden gider... Fatih Terim'in "Galatasaray'ın değerlerine, sahada emeğini veren, formasını ıslatan, Galatasaray'ı temsil eden herkese de kimse kolay kolay dokunamaz" söylemi tam bir lider davranışıydı ve yangına körükle gitmeyeceğinin mesajıydı.'
Göztepe galibiyeti sonrası flaş Galatsaray yorumu! 'Tüccar zihniyetli futbolcular oynayacağına...'

'Terim futbolcularına ne kadar önemli olduklarını hatırlatmış olacak ki; Göztepe karşısında karakterini ortaya koyan ve skor olarak geriye düştüğünde tepki koyan, vazgeçmeyen bir Galatasaray izledik.'

Göztepe galibiyeti sonrası flaş Galatsaray yorumu! 'Tüccar zihniyetli futbolcular oynayacağına...'

'Son haftalarda ilk kez ayağa isabetli pas yapan, sakin, çok koşan, birbirine yardım eden, rakip kaleye hızlı ve çabuk giden Galatasaray pozisyon üretmekte de zorlanmadı. Kalesine gelen ilk topta Diabate'den şık bir gol yiyen Galatasaraylı oyuncular şoka girmeden hemen tepki koydu.'

Göztepe galibiyeti sonrası flaş Galatsaray yorumu! 'Tüccar zihniyetli futbolcular oynayacağına...'
'Halil ile Kerem'in ortaklaşa düzenledikleri pozisyon sonrası Kerem'in gol vuruşu mükemmeldi. Halil, Kerem, Emre Kılınç, Taylan ile Fernandes'in sürekli hareket etmeleri, önde pres yapmaları Galatasaray'ın göz okşayan futbolunun güzellikleriydi.'
Göztepe galibiyeti sonrası flaş Galatsaray yorumu! 'Tüccar zihniyetli futbolcular oynayacağına...'

'Tüccar zihniyetli oyunculara yatırım yapacağına Halil, Kerem, Taylan gibi başarıya aç ve yetenekli isimleri alacaksın.'

Göztepe galibiyeti sonrası flaş Galatsaray yorumu! 'Tüccar zihniyetli futbolcular oynayacağına...'

'Özellikle Kerem'in ikinci golde Atınç'ın önüne attığı depar sonrası ters köşeye topu sert bir vuruşla göndermesi çabukluğunun eseriydi. Halil'in çalışkanlığı, pozisyon alışı, çalım becerisi kadife gibi verdiği paslar kalite kokuyordu.'

Göztepe galibiyeti sonrası flaş Galatsaray yorumu! 'Tüccar zihniyetli futbolcular oynayacağına...'

'Kerem ile birlikte Halil ilk 11 için Terim'in elini güçlendireceği gibi kendini vazgeçilmez hisseden oyuncuları da hizaya getirecektir. Fatih Terim, İzmir'de şampiyon olmuştu. Galatasaray yine İzmir'de Göztepe'yi yenerek zirve takibinde kaldı.'

Göztepe galibiyeti sonrası flaş Galatsaray yorumu! 'Tüccar zihniyetli futbolcular oynayacağına...'

Not: Hakem Fırat Aydınus mükemmel bir yönetim gösterdi. Futbolu iyi bildiğini vurguladığım Fırat hoca isterse Avrupalı gibi maç yönetir.

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Göztepe galibiyeti sonrası flaş Galatasaray yorumu! 'Tüccar zihniyetli futbolcular oynayacağına...'
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