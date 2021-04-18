Galatasaray bu sezon ilk kez geriye düştüğü bir maçı çevirip üç puan almayı başardı. Galatasaray'da üç gol atan Kerem Aktürkoğlu sahanın yıldızıydı. Genç oyuncu attığı ilk goldeki son vuruşuyla takdir topladı. Falcao ve Mohamed'in yokluğunda oynayan Halil Dervişoğlu da olumlu not aldı. Sabah Gazetesi yazarlarından Levent Tüzemen, Galatasaray - Göztepe maçı sonrası flaş yorumlarda bulundu. Tüzemen, 'Tüccar zihniyetli futbolcular' yorumunda bulundu.
'Terim futbolcularına ne kadar önemli olduklarını hatırlatmış olacak ki; Göztepe karşısında karakterini ortaya koyan ve skor olarak geriye düştüğünde tepki koyan, vazgeçmeyen bir Galatasaray izledik.'
'Son haftalarda ilk kez ayağa isabetli pas yapan, sakin, çok koşan, birbirine yardım eden, rakip kaleye hızlı ve çabuk giden Galatasaray pozisyon üretmekte de zorlanmadı. Kalesine gelen ilk topta Diabate'den şık bir gol yiyen Galatasaraylı oyuncular şoka girmeden hemen tepki koydu.'
'Tüccar zihniyetli oyunculara yatırım yapacağına Halil, Kerem, Taylan gibi başarıya aç ve yetenekli isimleri alacaksın.'
'Özellikle Kerem'in ikinci golde Atınç'ın önüne attığı depar sonrası ters köşeye topu sert bir vuruşla göndermesi çabukluğunun eseriydi. Halil'in çalışkanlığı, pozisyon alışı, çalım becerisi kadife gibi verdiği paslar kalite kokuyordu.'
'Kerem ile birlikte Halil ilk 11 için Terim'in elini güçlendireceği gibi kendini vazgeçilmez hisseden oyuncuları da hizaya getirecektir. Fatih Terim, İzmir'de şampiyon olmuştu. Galatasaray yine İzmir'de Göztepe'yi yenerek zirve takibinde kaldı.'
Not: Hakem Fırat Aydınus mükemmel bir yönetim gösterdi. Futbolu iyi bildiğini vurguladığım Fırat hoca isterse Avrupalı gibi maç yönetir.