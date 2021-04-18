Galatasaray haberleri: Halil Dervişoğlu ve Gedson Fernandes için şartlar zorlanacak! Etebo ve Saracchi ise yolcu...
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:32
06:13
Fatih Terim'den şampiyonluk yorumu! "7 maçta her şey olur" 18.04.2021 | 01:34
05:08
Fenerbahçe’de Başakşehir maçı öncesi son durum | Video 18.04.2021 | 00:17
03:56
Sergen Yalçın: Bu oyun bizim oyunumuz değil 16.04.2021 | 23:24
01:58
28:01
03:43
01:16
Aboubakar'ın durumu belli oldu! Ankaragücü maçında forma giyecek mi? 15.04.2021 | 18:41
01:16
Fenerbahçe'ye altyapıdan 5 futbolcu! 15.04.2021 | 16:51
00:21
Sergen Yalçın corona virüs aşısı oldu! O anları böyle paylaştı... 15.04.2021 | 16:38
01:31
Galatasaray için flaş sözler! "Yönetimin bölündüğünü gösteren fotoğraf" 15.04.2021 | 10:24
01:27
00:23
PSG'nin yıldızları Neymar ve Mbappe Ramazan ayını unutmadı... 14.04.2021 | 15:06
03:14
10:25
Ahmet Nur Çebi'den Mustafa Cengiz'e hakem cevabı! 14.04.2021 | 14:07
01:11
Ömer Faruk Beyaz resmen Stuttgart'ta! 14.04.2021 | 14:04
14:18
02:15
01:25
Abdurrahim Albayrak Galatasaray'da adaylığa hazırlanıyor! 13.04.2021 | 14:27
05:31
SON DAKİKA: Cenk Tosun 'un ziyaret eden Ahmet Nur Çebi'den flaş açıklamalar 13.04.2021 | 13:46
Mehmet Özcan'dan Halil Dervişoğlu yorumu: 'Halil goldeki asisti dışında da muazzam bir performans sergiledi. Oyundaki devamlılığı iyiydi. Altyapısını Hollanda'da aldığı belli. Halil'in idman performansı da güzel. Fatih Terim, Halil'i kadroda tutmak isteyecektir.' Sabah Gazetesi muhabiri Mehmet Özcan ayrıca Galatasaray'ın Halil'in bonservisini almak için harekete geçeceğini ifade etti.