Video Spor Galatasaray haberleri: Halil Dervişoğlu ve Gedson Fernandes için şartlar zorlanacak! Etebo ve Saracchi ise yolcu...

Galatasaray haberleri: Halil Dervişoğlu ve Gedson Fernandes için şartlar zorlanacak! Etebo ve Saracchi ise yolcu...

Galatasaray haberleri: Halil Dervişoğlu ve Gedson Fernandes için şartlar zorlanacak! Etebo ve Saracchi ise yolcu...
18.04.2021 | 14:54

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Mehmet Özcan'dan Halil Dervişoğlu yorumu: 'Halil goldeki asisti dışında da muazzam bir performans sergiledi. Oyundaki devamlılığı iyiydi. Altyapısını Hollanda'da aldığı belli. Halil'in idman performansı da güzel. Fatih Terim, Halil'i kadroda tutmak isteyecektir.' Sabah Gazetesi muhabiri Mehmet Özcan ayrıca Galatasaray'ın Halil'in bonservisini almak için harekete geçeceğini ifade etti.

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