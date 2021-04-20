Hatayspor Antalyaspor'u ağırlıyor

Süper Lig'de 36. hafta maçları hafta içi mesaisiyle devam ediyor. Haftanın dikkat çekici maçlarından birisi Hatayspor ile Antalyaspor arasında oynanıyor. Maç öncesinde 50 puanla 7. sırada bulunan Hatay ekibi, Avrupa kupaları için üst sıraları zorluyor. Antalyaspor ise 42 puanla 12. sırada yer alıyor. Hatayspor-Antalyaspor maçının canlı anlatımı ve tüm detayları haberimizde...

Antakya Atatürk Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayan maçı Bahattin Şimşek yönetiyor. Bahattin Şimşek'in yardımcılıklarını ise İsmail Şencan ve Samet Çiçek yapıyor. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Caner Ak... VAR'da Halil Umut Meler, AVAR'da ise Cevdet Kömürcüoğlu bulunuyor.

HATAYSPOR - ANTALYASPOR



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İLK 11'LER

Hatayspor: Munir, Billong, Pablo, Popov, Katranis, Aabid, Ruben, Akintola, Adama Traore, Boupendza, Diouf

Antalyaspor: Boffin, Naldo, Bahadır, Doğukan, Podolski, Fredy, Serdar Gürler, Amilton, Mert, Hakan, Ali Eren