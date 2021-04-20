Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Hatayspor Antalyaspor'u ağırlıyor
Giriş Tarihi: 20.4.2021 18:14 Son Güncelleme: 20.4.2021 18:44

'u ağırlıyor

Hatayspor Antalyaspor'u ağırlıyor

'in 36. haftasında bu sezonun flaş takımlarından evinde 'u ağırlıyor. Saat 19.00'da başlayan mücadele beIN SPORTS HD 2'den canlı yayınlanıyor. Maç öncesinde 50 puanla 7. sırada bulunan Hatay ekibi, Avrupa kupaları için üst sıraları zorluyor. Antalyaspor ise 42 puanla 12. sırada yer alıyor. Hatayspor-Antalyaspor maçının canlı anlatımı ve tüm detayları haberimizde...

Süper Lig'de 36. hafta maçları hafta içi mesaisiyle devam ediyor. Haftanın dikkat çekici maçlarından birisi Hatayspor ile Antalyaspor arasında oynanıyor. Maç öncesinde 50 puanla 7. sırada bulunan Hatay ekibi, Avrupa kupaları için üst sıraları zorluyor. Antalyaspor ise 42 puanla 12. sırada yer alıyor. Hatayspor-Antalyaspor maçının canlı anlatımı ve tüm detayları haberimizde...

Antakya Atatürk Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayan maçı Bahattin Şimşek yönetiyor. Bahattin Şimşek'in yardımcılıklarını ise İsmail Şencan ve Samet Çiçek yapıyor. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Caner Ak... VAR'da Halil Umut Meler, AVAR'da ise Cevdet Kömürcüoğlu bulunuyor.

HATAYSPOR - ANTALYASPOR

CANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYIN

İLK 11'LER

Hatayspor: Munir, Billong, Pablo, Popov, Katranis, Aabid, Ruben, Akintola, Adama Traore, Boupendza, Diouf
Antalyaspor: Boffin, Naldo, Bahadır, Doğukan, Podolski, Fredy, Serdar Gürler, Amilton, Mert, Hakan, Ali Eren

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: İşte Avrupa Ligi'ne karşı çıkan 8 takım! 'Utanç duyuyorum hepsini ihraç edin!'
Güzel oyuncu Fulya Zenginer 'Bacağın kalın görünüyor' yorumuna böyle yanıt verdi! Sosyal medya yıkıldı
Son dakika | CHP'li Kaftacıoğlu'dan ahlaksız paylaşım! Hiçbir kutsalı kalmadı
Son dakika haberi: Kısıtlama sonrası ilk sonuçlar belli oldu! Tam kapanma mı geliyor?
Kuvvetli sağanak ve fırtına geliyor! Meteoroloji'den 22 kente sarı, 3 kente turuncu uyarı
Bitcoin depreminin nedeni neydi? Kripto para için 4 iddia 4 cevap!
Son dakika: Avrupa Süper Ligi'ne Fenerbahçe ve Galatasaray katılacak mı? İki takım da sıcak bakıyor...
Son dakika: Ankara polisinden 'arsa avcısı' operasyonu :106 gözaltı
Son Dakika Haber: Tam kapanma konuşulurken yüzde 40'lık artış! Türkiye il il yeni renk haritası ve tüm detaylar
SON DAKİKA: Galatasaray Avrupa Süper Ligi'ne çağrılacak mı? PSG ve Bayern Münih oluşuma neden katılmadı?
ARKADAŞINA GÖNDER
Hatayspor Antalyaspor'u ağırlıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA