Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fenerbahçe'de devrimin adı Emre Belözoğlu: Ne dediyse çıktı! 'Yerli ve milli bir şampiyon...'
Giriş Tarihi: 22.4.2021 07:44 Son Güncelleme: 22.4.2021 07:49

'de devrimin adı : Ne dediyse çıktı! 'Yerli ve milli bir şampiyon...'

VOLKAN DEMİR
Fenerbahçe'de devrimin adı Emre Belözoğlu: Ne dediyse çıktı! 'Yerli ve milli bir şampiyon...'

'den haberleri... Fenerbahçe BAY geçtiği hafta müthiş bir avantaj yakaladı. 'ın deplasmanda Sivasspor ile berabere kalması dün akşam da 'ın evinde ağırladığı Trabzonspor karşısında bir puana razı olması Fenerbahçe taraftarını sevindirdi. Erol Bulut yönetiminde büyük krizler yaşayan Fenerbahçe, ile şampiyonluk hesapları yapıyor. Sabah Gazetesi yazarı Gürcan Bilgiç'den flaş bir yorum geldi: 'Yerli ve milli bir şampiyon olabilirler!'

, 'yi şampiyonluk yolunda ayakta tutan isim oldu! Samandıra'da şampiyonluk inancı tavan yaptı. Fenerbahçe teknik sorumlusu Emre Belözoğlu, takımın başında sahaya çıktığı 4 maçta 10 puan aldı. Sadece Yeni Malatya deplasmanında kazanamayan Fenerbahçe; Denizlispor, Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir maçlarından galibiyetle ayrıldı. Rakiplerin puan kayıplarından sonra camianın tek hedefi şampiyonluk! ...

Fenerbahçe'de devrimin adı Emre Belözoğlu: Ne dediyse çıktı! 'Yerli ve milli bir şampiyon...'

FENERBAHÇE ŞAMPİYONLUĞA İNANDI! 'YERLİ VE MİLLİ BİR ŞAMPİYON OLABİLİRLER...'

Tüm camianın umudunu kaybettiği anda 'Rakiplerimiz de puan kaybedecek oynanmamış maçı kazanılmış saymıyorum, 'nin olduğu yerde umut bitmez' diyen camiayı motive etti. ve 'ın puan kayıplarından sonra artık Fenerbahçe'de tek hedef şampiyonluk!

Fenerbahçe'de devrimin adı Emre Belözoğlu: Ne dediyse çıktı! 'Yerli ve milli bir şampiyon...'

Samandıra'da futbolcu ve personel dahil herkesin umudunu yitirdiği anda 'de teknik direktörlük görevine gelen devreye girdi. Sürekli olarak, "Biz maçlarımızı kazanırsak şampiyon oluruz" diyen genç hoca önce, Can Bartu Tesisleri'ni tek başına şampiyonluğa inandırdı. 'ın Sivas'ta 2 puan daha bırakmasının ardından ise Samandıra'da şampiyonluk inancı tavan yaptı.

Fenerbahçe'de devrimin adı Emre Belözoğlu: Ne dediyse çıktı! 'Yerli ve milli bir şampiyon...'

EMRE BELÖZOĞLU TAKIMLA TOPLANTI YAPTI!

Belözoğlu, dün antrenman öncesinde takımla kısa bir toplantı yaptı. Rakibin puan kaybının önemli olduğunu ancak takım olarak kendi maçlarına odaklanmaları gerektiğini belirtip şunları söyledi:

Fenerbahçe'de devrimin adı Emre Belözoğlu: Ne dediyse çıktı! 'Yerli ve milli bir şampiyon...'

"Başkalarının durumuna bakarak hareket edemeyiz. Önümüzde pazar günü kazanmamız gereken bir Kasımpaşa mücadelesi var. Bunun dışında hiçbir şey düşünmeyeceğiz. 6'da 6, 5'te 5 gibi söylemlerden uzak duracağız. Maç maç bakıp kazanarak devam ettiğimiz sürece hedefe ulaşacağımıza inanıyorum."

Fenerbahçe'de devrimin adı Emre Belözoğlu: Ne dediyse çıktı! 'Yerli ve milli bir şampiyon...'

ZİRVEDEKİ PUAN KAYIPLARI FENERBAHÇE'Yİ NASIL ETKİLER?

GÜRCAN BİLGİÇ: ' puan kaybından daha fazlasını Aboubakar ile yaşadı. Onun sakatlığında sadece iki maç kazanabildi. 9 puan kaybı var. Kalan haftalarda da yokluğunu çok arayacak. Dolayısıyla Sergen Yalçın'ın futbolcularından şikâyet etmek yerine çözüm üretmesi gerekiyor. Kalan maçlarda her şey olabilir.'

Fenerbahçe'de devrimin adı Emre Belözoğlu: Ne dediyse çıktı! 'Yerli ve milli bir şampiyon...'

''nin matematiğinde sadece bir beraberlik hakkı var gibi görünüyor. Eğer futbolcu grubu bu hissi doğru yaşarsa önünü açabilir. Kimse 'ın oyununun bu kadar geri gideceğini düşünmemişti. Şampiyonluk hedefi üç takım için de çok sıcak. Ama hafta hafta konuşmak, tartışmak en doğrusu.'

Fenerbahçe'de devrimin adı Emre Belözoğlu: Ne dediyse çıktı! 'Yerli ve milli bir şampiyon...'

EMRE BELÖZOĞLU'NUN EN ÖNEMLİ DEVRİMİ SOSA!

'Sistemden çok kadroda değişiklik yaptı. 7 Türk oyuncu ile oynuyor. Daha aidiyet hissi yüksek, daha mücadeleci bir takım oluşturdu. Gustavo'yu kulübeye çekmesi, komutanlığı Sosa'ya vermesi en önemli devrimi. Altay'ın sakatlığında sıkıntıları en aza indirmek için mümkün olduğunca rakibi kaleye yaklaştırmıyorlar. Bu da doğru bir karar. Şimdi performanslara ihtiyacı var. Mesut'un dönmesine de az kaldı. Yerli ve milli bir şampiyon olabilirler.'

Fenerbahçe'de devrimin adı Emre Belözoğlu: Ne dediyse çıktı! 'Yerli ve milli bir şampiyon...'

Futbol A Takım Direktörü , büyük bir sürpriz olmazsa Kasımpaşa maçında taktik ve stratejide değişim düşünmüyor. Genç teknik adam, 5 orta sahalı topa sahip olan sistemiyle pazar gününe hazırlanıyor.

Fenerbahçe'de devrimin adı Emre Belözoğlu: Ne dediyse çıktı! 'Yerli ve milli bir şampiyon...'

Maça 3 gün kala bilinenler dışında sakat ve cezalı oyuncu olmaması Belözoğlu'nun elini rahatlatıyor. Kulübe hamleleri, Gustavo, Sinan, Osayi, Thiam, Cisse, Samatta ve Ferdi gibi isimler olacak.

Fenerbahçe'de devrimin adı Emre Belözoğlu: Ne dediyse çıktı! 'Yerli ve milli bir şampiyon...'

Sakatlığını atlatan Mesut Özil'in Kasımpaşa maçıyla kadroya girmesi bekleniyor. Tecrübeli oyuncunun pazar günü kulübede olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Maç eksiğinin bulunması ve kritik haftalara girilmesi nedeniyle sezonu kulübeden gelerek tamamlaması ise yüksek ihtimal.

Fenerbahçe'de devrimin adı Emre Belözoğlu: Ne dediyse çıktı! 'Yerli ve milli bir şampiyon...'

Mesut tüm hazırlıklarını yeni sezon için yapıyor. Özel programa alınan yıldız isim, fiziksel olarak en hazır haliyle yeni döneme giriş yapacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

Arzu Sabancı boğaz manzaralı yalısından 'evde kal' çağrısı yapınca dalga konusu oldu! Hacı Sabancı'dan sonra Arzu Sabancı da...
Son Dakika Haberleri - İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile genelge! 23-24-25 Nisan'da sokağa çıkma yasağı kararı
Son dakika | Bayramda "tam kapanma olacak mı?" Başhekimlerden çok önemli açıklama
Hakan Sabancı'yı ifşa eden oyuncu Aygün Aydın'dan yeni itiraflar: Beni yatağa atabileceğini düşündü...
İklim Zirvesi başlıyor! Başkan Erdoğan 40 lidere hitap edecek
Erman Toroğlu sert çıkıştı! "Bu oynanan oyun futbol değil..."
Son dakika: Fatih Terim'den çarpıcı Avrupa Süper Ligi sözleri! "Galatasaray hala Türkiye'nin en büyük markası..."
Son dakika: Burak Sergen'den korkutan haber! Yoğun bakımda tedavi gören Burak Sergen entübe edildi!
Son dakika haber: Thodex kripto para borsasında neler oluyor? Uzman isimlerden sabah.com.tr'ye dikkat çeken açıklamalar
Son dakika: Galatasaray beraberliği son saniyede kurtardı! Trabzonspor'a şok...
ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçe'de devrimin adı Emre Belözoğlu: Ne dediyse çıktı! 'Yerli ve milli bir şampiyon...'
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA