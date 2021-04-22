Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'yi şampiyonluk yolunda ayakta tutan isim oldu! Samandıra'da şampiyonluk inancı tavan yaptı. Fenerbahçe teknik sorumlusu Emre Belözoğlu, takımın başında sahaya çıktığı 4 maçta 10 puan aldı. Sadece Yeni Malatya deplasmanında kazanamayan Fenerbahçe; Denizlispor, Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir maçlarından galibiyetle ayrıldı. Rakiplerin puan kayıplarından sonra camianın tek hedefi şampiyonluk! Son dakika Fenerbahçe haberleri...
FENERBAHÇE ŞAMPİYONLUĞA İNANDI! 'YERLİ VE MİLLİ BİR ŞAMPİYON OLABİLİRLER...'
Tüm camianın umudunu kaybettiği anda 'Rakiplerimiz de puan kaybedecek oynanmamış maçı kazanılmış saymıyorum, Fenerbahçe'nin olduğu yerde umut bitmez' diyen Emre Belözoğlu camiayı motive etti. Beşiktaş ve Galatasaray'ın puan kayıplarından sonra artık Fenerbahçe'de tek hedef şampiyonluk!
Samandıra'da futbolcu ve personel dahil herkesin umudunu yitirdiği anda Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevine gelen Emre Belözoğlu devreye girdi. Sürekli olarak, "Biz maçlarımızı kazanırsak şampiyon oluruz" diyen genç hoca önce, Can Bartu Tesisleri'ni tek başına şampiyonluğa inandırdı. Beşiktaş'ın Sivas'ta 2 puan daha bırakmasının ardından ise Samandıra'da şampiyonluk inancı tavan yaptı.
EMRE BELÖZOĞLU TAKIMLA TOPLANTI YAPTI!
Belözoğlu, dün antrenman öncesinde takımla kısa bir toplantı yaptı. Rakibin puan kaybının önemli olduğunu ancak takım olarak kendi maçlarına odaklanmaları gerektiğini belirtip şunları söyledi:
"Başkalarının durumuna bakarak hareket edemeyiz. Önümüzde pazar günü kazanmamız gereken bir Kasımpaşa mücadelesi var. Bunun dışında hiçbir şey düşünmeyeceğiz. 6'da 6, 5'te 5 gibi söylemlerden uzak duracağız. Maç maç bakıp kazanarak devam ettiğimiz sürece hedefe ulaşacağımıza inanıyorum."
ZİRVEDEKİ PUAN KAYIPLARI FENERBAHÇE'Yİ NASIL ETKİLER?
GÜRCAN BİLGİÇ: 'Beşiktaş puan kaybından daha fazlasını Aboubakar ile yaşadı. Onun sakatlığında sadece iki maç kazanabildi. 9 puan kaybı var. Kalan haftalarda da yokluğunu çok arayacak. Dolayısıyla Sergen Yalçın'ın futbolcularından şikâyet etmek yerine çözüm üretmesi gerekiyor. Kalan maçlarda her şey olabilir.'
'Fenerbahçe'nin matematiğinde sadece bir beraberlik hakkı var gibi görünüyor. Eğer futbolcu grubu bu hissi doğru yaşarsa önünü açabilir. Kimse Beşiktaş'ın oyununun bu kadar geri gideceğini düşünmemişti. Şampiyonluk hedefi üç takım için de çok sıcak. Ama hafta hafta konuşmak, tartışmak en doğrusu.'
EMRE BELÖZOĞLU'NUN EN ÖNEMLİ DEVRİMİ SOSA!
'Sistemden çok kadroda değişiklik yaptı. 7 Türk oyuncu ile oynuyor. Daha aidiyet hissi yüksek, daha mücadeleci bir takım oluşturdu. Gustavo'yu kulübeye çekmesi, komutanlığı Sosa'ya vermesi en önemli devrimi. Altay'ın sakatlığında sıkıntıları en aza indirmek için mümkün olduğunca rakibi kaleye yaklaştırmıyorlar. Bu da doğru bir karar. Şimdi performanslara ihtiyacı var. Mesut'un dönmesine de az kaldı. Yerli ve milli bir şampiyon olabilirler.'
Fenerbahçe Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu, büyük bir sürpriz olmazsa Kasımpaşa maçında taktik ve stratejide değişim düşünmüyor. Genç teknik adam, 5 orta sahalı topa sahip olan sistemiyle pazar gününe hazırlanıyor.
Maça 3 gün kala bilinenler dışında sakat ve cezalı oyuncu olmaması Belözoğlu'nun elini rahatlatıyor. Kulübe hamleleri, Gustavo, Sinan, Osayi, Thiam, Cisse, Samatta ve Ferdi gibi isimler olacak.
Sakatlığını atlatan Mesut Özil'in Kasımpaşa maçıyla kadroya girmesi bekleniyor. Tecrübeli oyuncunun pazar günü kulübede olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Maç eksiğinin bulunması ve kritik haftalara girilmesi nedeniyle sezonu kulübeden gelerek tamamlaması ise yüksek ihtimal.
Mesut tüm hazırlıklarını yeni sezon için yapıyor. Özel programa alınan yıldız isim, fiziksel olarak en hazır haliyle yeni döneme giriş yapacak.