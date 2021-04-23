Son dakika: Emre Belözoğlu'nun Sosa devrimi! Fenerbahçe için dikkat çeken sözler: 'Yerli ve milli bir şampiyon...'

EMRE BELÖZOĞLU'NUN EN ÖNEMLİ DEVRİMİ SOSA!

'Sistemden çok kadroda değişiklik yaptı. 7 Türk oyuncu ile oynuyor. Daha aidiyet hissi yüksek, daha mücadeleci bir takım oluşturdu. Gustavo'yu kulübeye çekmesi, komutanlığı Sosa'ya vermesi en önemli devrimi. Altay'ın sakatlığında sıkıntıları en aza indirmek için mümkün olduğunca rakibi kaleye yaklaştırmıyorlar. Bu da doğru bir karar. Şimdi performanslara ihtiyacı var. Mesut'un dönmesine de az kaldı. Yerli ve milli bir şampiyon olabilirler.'