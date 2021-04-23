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Giriş Tarihi: 23.4.2021 07:29 Son Güncelleme: 23.4.2021 07:55

: aday olacak mı? ile görüşmesi...

MEHMET ÖZCAN
Son dakika: Mustafa Cengiz aday olacak mı? Abdurrahim Albayrak ile Dursun Özbek görüşmesi...

haberi... Galatasaray'ı seçim heyecanı sardı. Eski başkan 'in aday olması yönünde baskılar olduğu ortaya çıktı. Özbek, başkanlık döneminde 20 milyon Euro’luk alacağını taksitlerle tahsil etmeye başlarken 30 milyon TL’lik bölümünü ise kulübe bıraktı. ile yol ayrılığına gidecek olan , hangi yöneticilerle devam edecek? İşte Galatasaray'da yaşanan seçim hareketliliğinden son gelişmeler...

Son dakika haberi... Galatasaray'da eski başkan Dursun Özbek başkanlık yaptığı 2015-2017 yılları arasında kulübe 20 milyon Euro'ya yakın kasa kolaylığı sağlamıştı. Ocak 2018'de koltuğu Mustafa Cengiz'e devreden Özbek, parasını uzun süre geri alamayınca hukuki yollara başvurmak durumunda kaldı.

Bankalar Birliği anlaşmasının devreye girmesi için icra takibini kaldırmak zorunda olan sarı-kırmızılı kulüp, Özbek'e ödeme planı sunmuş ve taksitler halinde borcunu kapatmaya başlamıştı.

ALBAYRAK İLE ÖZBEK GÖRÜŞTÜ!

Geçen süre sonunda alacakları önemli oranda ödenen Özbek'in 30 milyon TL'ye yakın tutarı ise hibe ederek kulübe bıraktığı ortaya çıktı.

Bu arada Özbek'e aday olması yönünde baskılar olsa da eski başkan ikna edilemedi. Özbek ile Abdurrahim Albayrak'ın da bir görüşme yaptığı kaydedildi.

MUSTAFA CENGİZ ADAY OLUYOR

İstifa çağrılarına 'ret' yanıtı veren, pazar günü Sicil, Denetim ve Disiplin Kurulu üyelerini toplayarak yola devam diyen başkan Mustafa Cengiz, 29 Mayıs'taki seçimde aday olmaya karar verdi.

Mevcut yönetimden Mahmut Recevik'in istifasını isteyen Cengiz'in, listesini hazırlamaya başladığı öğrenildi.

Mustafa Cengiz seçimde Burak Elmas, Metin Öztürk, Eşref Hamamcıoğlu ve Tuncer Hunca'ya rakip olacak.

İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak'la yolları ayrılan Cengiz, Başkan Yardımcısı Kaan Kançal'la devam edecek.

HAKAN ÜSTÜNBERK'E TEKLİF

Camiada sevilen eski yöneticilerden Hakan Üstünberk'i yeni yönetiminde düşünen Başkan, 7 Mayıs'a kadar ekibini netleştirecek.

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Son dakika: Mustafa Cengiz aday olacak mı? Abdurrahim Albayrak ile Dursun Özbek görüşmesi...
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