Son dakika: Mustafa Cengiz aday olacak mı? Abdurrahim Albayrak ile Dursun Özbek görüşmesi...

Son dakika haberi... Galatasaray'da eski başkan Dursun Özbek başkanlık yaptığı 2015-2017 yılları arasında kulübe 20 milyon Euro'ya yakın kasa kolaylığı sağlamıştı. Ocak 2018'de koltuğu Mustafa Cengiz'e devreden Özbek, parasını uzun süre geri alamayınca hukuki yollara başvurmak durumunda kaldı.
Bankalar Birliği anlaşmasının devreye girmesi için icra takibini kaldırmak zorunda olan sarı-kırmızılı kulüp, Özbek'e ödeme planı sunmuş ve taksitler halinde borcunu kapatmaya başlamıştı.
ALBAYRAK İLE ÖZBEK GÖRÜŞTÜ!
Geçen süre sonunda alacakları önemli oranda ödenen Özbek'in 30 milyon TL'ye yakın tutarı ise hibe ederek kulübe bıraktığı ortaya çıktı.
Bu arada Özbek'e aday olması yönünde baskılar olsa da eski başkan ikna edilemedi. Özbek ile Abdurrahim Albayrak'ın da bir görüşme yaptığı kaydedildi.
MUSTAFA CENGİZ ADAY OLUYOR
İstifa çağrılarına 'ret' yanıtı veren, pazar günü Sicil, Denetim ve Disiplin Kurulu üyelerini toplayarak yola devam diyen başkan Mustafa Cengiz, 29 Mayıs'taki seçimde aday olmaya karar verdi.
Mevcut yönetimden Mahmut Recevik'in istifasını isteyen Cengiz'in, listesini hazırlamaya başladığı öğrenildi.
Mustafa Cengiz seçimde Burak Elmas, Metin Öztürk, Eşref Hamamcıoğlu ve Tuncer Hunca'ya rakip olacak.
İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak'la yolları ayrılan Cengiz, Başkan Yardımcısı Kaan Kançal'la devam edecek.
HAKAN ÜSTÜNBERK'E TEKLİF
Camiada sevilen eski yöneticilerden Hakan Üstünberk'i yeni yönetiminde düşünen Başkan, 7 Mayıs'a kadar ekibini netleştirecek.