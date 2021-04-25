Beşiktaş'a övgü dolu sözler! "Çaykur Rizespor'u yenerse %90 şampiyon"

Özellikle bazı oyuncuların ciddi sorumluluk alarak farkındalık yaratmaları lazımdı. Bunlardan biri Adem Ljajic oldu. Adem'in Beşiktaş'a çok borcu var!. Sergen Yalçın'ın her türlü olumsuzluğa rağmen arkasında durduğu yıldız futbolcu, Kayseri karşısında asisti ve yaptırdığı penaltı ile gecenin parlayan adamıydı.