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Giriş Tarihi: 25.4.2021 10:03 Son Güncelleme: 25.4.2021 10:10

Beşiktaş'a övgü dolu sözler! "'u yenerse %90 şampiyon"

Beşiktaş'a övgü dolu sözler! Çaykur Rizespor'u yenerse %90 şampiyon

Son 2 haftada aldığı 2 beraberlikle 4 puan kaybeden Beşiktaş, 'in 37. haftasında sahasında 'u 3-1 yenerek rahat bir nefes aldı. 75 puana yükselen Siyah-beyazlılar, şampiyonluk yolundaki rakipleri ve ile arasındaki farkı korumayı başardı. SABAH Spor Müdürü Murat Özbostan, Beşiktaş'ın Kayserispor galibiyetini değerlendirdi.

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında son 2 maçta 4 puan kaybeden Beşiktaş, sahasında Kayserispor'u 3-1 mağlup ederek 2 maç sonra kazandı. Siyah-beyazlılara galibi,yeti getiren golleri penaltıdan Ghezzal ve Nkoudou (2) kaydetti. 75 puana yükselen Kartal, şampiyonluk yolundaki rakipleri Fenerbahçe ve Galatasaray ile arasındaki farkı korumayı başardı. SABAH Spor Müdürü Murat Özbostan, Beşiktaş'ın Kayserispor galibiyetini değerlendirdi.

Rachid Ghezzal Beşiktaş'ı taşıyor! Tek rakibi Thomas Müller...

MURAT ÖZBOSTAN: ÇAYKUR RİZESPOR'U YENERSE 90 ŞAMPİYON OLUR!

Arka arkaya gelen puan kayıplarından sonra bir tane golcüsü bile olmayan Beşiktaş'ın sahaya yansıtacağı farklı bir duygu olmalıydı. Onu da gösterdiler. Karakterini, kazanma ruhunu, enerjisini ortaya koyan Beşiktaşlı oyuncular, 3 puanı almayı başardı.

Özellikle bazı oyuncuların ciddi sorumluluk alarak farkındalık yaratmaları lazımdı. Bunlardan biri Adem Ljajic oldu. Adem'in Beşiktaş'a çok borcu var!. Sergen Yalçın'ın her türlü olumsuzluğa rağmen arkasında durduğu yıldız futbolcu, Kayseri karşısında asisti ve yaptırdığı penaltı ile gecenin parlayan adamıydı.

Verileri Yönetmek Dert Olmaktan Çıktı
Verileri Yönetmek Dert Olmaktan Çıktı

Diğer bir isim N'Koudou.. Bu sefer boş geçmedi.. Ankaragücü maçında çok kızdırmıştı! Ghezzal'ın attığı pasları bile ekranda arka arkaya birkaç defa ders niyetine izlemek, izlettirmek lazım..

Necip basmadık yer bırakmadı.. Bu sezonun gizli kahramanıdır Necip.. Sakın bu çocuğu unutmayın! Golcülerin olmadığı gecede Gökhan Töre sırıtmayan bir performans ortaya koydu..

"KAZANIRLARSA YÜZDE 90 ŞAMPİYON OLURLAR"

Bu kadar çok sıkıntıya rağmen Kayserispor maçını kazanmak Beşiktaş adına altın kadar değerli ve kıymetlidir.. Çaykur Rizespor maçını da Beşiktaş kazasız geçerse yüzde 90 şampiyon olur..

Verileri Yönetmek Dert Olmaktan Çıktı
Verileri Yönetmek Dert Olmaktan Çıktı

Diğer takımlardan farklı olarak kazanmak kadar takım ruhu çok kuvvetli olan siyah-beyazlı ekip için ok yaydan çıkmış.. Bu artık net!

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Beşiktaş'a övgü dolu sözler! "Çaykur Rizespor'u yenerse %90 şampiyon"
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