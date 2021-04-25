Rachid Ghezzal Beşiktaş'ı taşıyor! Tek rakibi Thomas Müller...

SÜPER LİG'İN SON 10 YILINA DAMGA VURDU!

Opta'nın bu alanda detaylı istatistik tutmaya başladığı 2010-11'den bu yana sadece dört oyuncu bir Süper Lig sezonunda 15 asist yapabildi ve 28 yaşındaki Beşiktaşlı bu isimlerden biri oldu.