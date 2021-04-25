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Giriş Tarihi: 25.4.2021 09:18 Son Güncelleme: 25.4.2021 09:28

Beşiktaş'ı taşıyor! Tek rakibi ...

SABAH.COM.TR SPOR
Rachid Ghezzal Beşiktaş'ı taşıyor! Tek rakibi Thomas Müller...

Spor Toto 'in 37. haftasında son 2 maçında 4 puan kaybeden lider Beşiktaş, sahasında 'u 3-1 mağlup ederek şampiyonluk yolundaki rakipleri ve ile arasındaki farkı korumayı başardı. Siyah beyazlılara galibiyeti getiren golleri penaltından Ghezzal ve Nkoudou (2) kaydetti. Kariyerinde ilk kez penaltı golü kaydeden Cezayirli yıldız, bir de asist yaparak bu sezonki 15. asistini yaptı. 29 yaşındaki yıldızın bu alanda Avrupa'daki tek rakibi 'in yıldızı oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında son 2 maçında 4 puan kaybeden lider Beşiktaş, sahasında Kayserispor'u 3-1 mağlup ederek 2 maç sonra kazandı. Kara Kartal bu galibiyetle 75 puana ulaşarak şampiyonluk yolundaki rakipleri Galatasaray ve Fenerbahçe ile arasındaki farkı korumayı başardı.

Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golleri 2'de penaltıdan Rachid Ghezzal ile 13 ve 65'te Kevin Nkoudou kaydetti. Fransız oyuncunun ikinci golünde asist yine Ghezzal'dan geldi.

19 GOLLÜK KATKI!

Sergilediği performansla Beşiktaş'ı taşıyan Rachid Ghezzal, bu sezonki 15. asistine imza attı ve 4 de gol kaydetti. Ayrıca Cezayirli yıldız, kariyerinde ilk kez bir maçta penaltı golü attı.

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TEK RAKİBİ MÜLLER!

Yaptığı asistlerle Beşiktaş'ı zirvede tutan 29 yaşındaki yıldız futbolcunun Avrupa'nın 5 büyük liginde tek rakibi Bayer Münih'in yıldızı Thomas Müller oldu.

OPTA verilerine göre Bu sezon Avrupa'nın beş büyük ligi ve Süper Lig'de forma giyen 3238 oyuncu arasında Rachid Ghezzal'den daha fazla asist yapan tek isim Thomas Müller (17).

SÜPER LİG'İN SON 10 YILINA DAMGA VURDU!

Opta'nın bu alanda detaylı istatistik tutmaya başladığı 2010-11'den bu yana sadece dört oyuncu bir Süper Lig sezonunda 15 asist yapabildi ve 28 yaşındaki Beşiktaşlı bu isimlerden biri oldu.

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2017- 18'de Başakşehirli Edin Visca, 2016-17'de Galatasaraylı Wesley Sneijder ve 2013-14'te Sivassporlu Cicinho 15 asiste ulaşmıştı.

"BİRLİKTE VERDİĞİMİZ SAVAŞ ÇOK ÖNEMLİYDİ"

Karşılaşmanın ardından konuşan Ghezzal, "Aldığımız iki beraberlik sonrasında bugünkü galibiyet önemliydi. Aboubakar, Cenk ve Larin'in yokluklarını arıyoruz ama Gökhan, bugün onların yerine çok iyi oynadı. Takım böyle oynamalı. Birlikte verdiğimiz savaş çok önemliydi" dedi.

BEŞİKTAŞ YOĞUN MESAİ HARCIYOR!

Rachid Ghezzal, sezon başında transferin son gününde son saatlerde İngiltere Premier Lig ekiplerinde Leicester City'den 1 yıllığına kiralanmıştı. Beşiktaş, yıldız futbolcuyu gelecek sezon da kadroda tutabilmek için yoğun mesai harcıyor.

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Rachid Ghezzal Beşiktaş'ı taşıyor! Tek rakibi Thomas Müller...
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