Son dakika: Fatih Terim başkan adayı olacak mı? "Çok ciddi çalışma var"

"ÇOK CİDDİ BİR DESTEK VAR"

"Yani en geç 10 güne kalmaz bu konu açıklanır. Çok ciddi bir destek var. Fatih hocanın başkan olmasını isteyen ciddi bir kesim var. Fatih hocanın kafasının karışık olmasının nedeni bu. Tüm gelişmelerden haberi var."

Canlı yayında dikkat çeken Fatih Terim iddiası! 'Başkan olması için yoğun çaba var...'

FATİH TERİM NE DEMİŞTİ? "POZİSYONUM NE OLUR BİLEMEYİZ"

Fatih Terim, Antalyaspor maçından sonra yaptığı açıklamada, "Ben, ailem, dostlarım ve Galatasaray üçgeninde yaşayan birisiyim. Galatasaray'daki pozisyonum ne olur bilemeyiz. Ama ömrümün sonuna kadar bu üçgenin içinde kalacağım." ifadelerini kullandı.