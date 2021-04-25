Son dakika: Fatih Terim başkan adayı olacak mı? "Çok ciddi çalışma var"

Galatasaray'da sezon sonu yapılacak başkanlık seçimi, gün geçtikçe daha çok konuşulmaya başlandı. Şu ana kadar mevcut başkan Mustafa Cengiz'in de aday olması beklenen seçimde toplamda 5 başkan adayı bulunuyor. A Spor yorumcusu, Reha Kapsal, Galatasaray'ın başkanlık seçiminde Fatih Terim'in aday olması yönünde ciddi çalışmalar yapıldığını açıkladı.
Süper Lig'in 37. haftasında deplasmanda Antalyaspor'u Mohamed'in golüyle 1-0 mağlup eden Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim için sürpriz bir şekilde başkan adaylığı açıklaması geldi.
A Spor'da Takım Oyunu programında konuşan yorumcu Reha Kapsal, canlı yayında flaş ifadelerde bulunarak Galatasaray'ın sezonu yapılacak başkanlık seçimlerinde Fatih Terim'in aday olması yönünde çalışmalar olduğunu söyledi. Kapsal'ın açıklamaları şu şekilde;
"FATİH TERİM'İ ÇOK İSTİYOR ULTRASLAN"
"Fatih Terim'i çok istiyor UltrAslan. Zaten o açıklama onun altyapısını hazırlama... Hocanın başkan olmasını isteyen cümleleri zaten sarf etti UltrAslan. Bana göre bir haftalık süreçte de şekilleneceğini düşünüyorum. Hoca da gelişmeleri biliyor. Hocaya çok baskı var."
"BİR HAFTAYA KADAR DA BUNUN OLUŞACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"
"Diğer yöneticiler dışarıdan bir ekip kurup hocanın altında beraber çalışacaklar. Para da bulacaklar. Hocanın başkan olmasını ciddi ciddi istiyorlar. Ben bunları çok yakın bir yöneticiden birebir çok iyi, sağlam bir yerden istihabarat aldım. Bir haftaya kadar da bunun oluşacağını düşünüyorum."
"HOCANIN BAŞKAN OLMASIYLA İLGİLİ CİDDİ BİR ÇALIŞMA VAR"
"UltrAslan boş yere o açıklamayı yapmadı. Fatih Terim'in başkanlığa gelmesini istiyorlar. Hocanın başkan olmasıyla ilgili ciddi bir çalışma var. Hocanın kafasının karışık olmasının nedeni bu. Böyle bir altyapı hazırlandı. UltrAslan da bu altyapıyı hazırladı."
"ÇOK CİDDİ BİR DESTEK VAR"
"Yani en geç 10 güne kalmaz bu konu açıklanır. Çok ciddi bir destek var. Fatih hocanın başkan olmasını isteyen ciddi bir kesim var. Fatih hocanın kafasının karışık olmasının nedeni bu. Tüm gelişmelerden haberi var."
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FATİH TERİM NE DEMİŞTİ? "POZİSYONUM NE OLUR BİLEMEYİZ"
Fatih Terim, Antalyaspor maçından sonra yaptığı açıklamada, "Ben, ailem, dostlarım ve Galatasaray üçgeninde yaşayan birisiyim. Galatasaray'daki pozisyonum ne olur bilemeyiz. Ama ömrümün sonuna kadar bu üçgenin içinde kalacağım." ifadelerini kullandı.
Galatasaray başkanlığı için daha önce adaylığını açıklayan isimler Burak Elmas, Metin Öztürk, Eşref Hamamcıoğlu ve Tuncer Hunca. Bu isimlerin arasına mevcut başkan Mustafa Cengiz'in de girmesi bekleniyor.