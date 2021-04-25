Canlı yayında dikkat çeken Fatih Terim iddiası! 'Başkan olması için yoğun çaba var...'

A Spor yorumcusu Reha Kapsal canlı yayında Fatih Terim hakkında flaş bir iddiada bulundu! Reha Kapsal; 'Galatasaray'da bazı yöneticiler Fatih Terim'in başkan olmasını ciddi ciddi istiyorlar! Dışarıdan da destek var bu ekip Terim'i başkanlığa taşımak istiyor.' ifadelerini kullandı. İşte detaylar...