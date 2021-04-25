Video Spor Canlı yayında dikkat çeken Fatih Terim iddiası! 'Başkan olması için yoğun çaba var...'

Canlı yayında dikkat çeken Fatih Terim iddiası! 'Başkan olması için yoğun çaba var...'

Canlı yayında dikkat çeken Fatih Terim iddiası! 'Başkan olması için yoğun çaba var...'
25.04.2021 | 15:44

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A Spor yorumcusu Reha Kapsal canlı yayında Fatih Terim hakkında flaş bir iddiada bulundu! Reha Kapsal; 'Galatasaray'da bazı yöneticiler Fatih Terim'in başkan olmasını ciddi ciddi istiyorlar! Dışarıdan da destek var bu ekip Terim'i başkanlığa taşımak istiyor.' ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

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