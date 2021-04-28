Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Süper Lig'de Galatasaray'ın konuğu Konyaspor! Fatih Terim'den çift forvet formülü..
Giriş Tarihi: 28.4.2021 09:01 Son Güncelleme: 28.4.2021 10:07

'de 'ın konuğu ! 'den çift forvet formülü..

Süper Lig'de Galatasaray'ın konuğu Konyaspor! Fatih Terim'den çift forvet formülü..

'de 38. hafta heyecanı başladı. Zirve yarışını yakından ilgilendiren 2 maç bugün oynanıyor. Bugün Saat 20:30'da başlayacak olan maçta 'u konuk edecek. Maç öncesi dün Galatasaray'da 3 oyuncunun Covid-19 testinin pozitif çıktığı açıklanmıştı. Galatasaray, lider Beşiktaş'ın 6 puan gerisinde yer alıyor bu maçta mutlak kazanması gerekiyor. İşte zorlu maç öncesi Galatasaray'ın muhtemel 11'i...

Süper Lig'de şampiyonluk düğümünün çözüleceği kritik haftlara girilirken bugün de zirve yarışını yakından ilgilendirecek çok önemli 2 maç oynanacak. Galatasaray evinde Konyaspor'u ağırlarken Beşiktaş da Rizespor'a konuk olacak. Galatasaray, Konyaspor karşısında hata yapmak istemiyor ve 3 puanı alarak şampiyonluk yarışında kalmaya niyetli. Sarı kırmızlı takım evinde oynadığı son 4 maçta galip gelemedi. 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

Süper Lig'de 38. haftanın heyecanı devam ediyor. 3. sırada bulunan Galatasaray bugün evinde Konyaspor'u konuk edecek. Zorlu maçta deneyimli hakem Cüneyt Çakır düdük çalacak. Saat 20:30'da başlayacak olan maç öncesi Galatasaray'ın muhtemel 11'i de netleşmeye başladı.

GALATASARAY'DA 3 OYUNCUNUN KORONAVİRÜS TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Galatasaray'ın şampiyonluk yarışında kalması için mutlak kazanması gereken maç öncesi 3 oyuncunun koronavirüs testinin pozitif çıktığı dün açıklanmıştı. Geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalanıp daha sonra iyileşen Mostafa Mohamed, Antalyaspor maçının kadrosuna alınmış ve ikinci yarıda maça girerek galibiyeti getiren golü atmıştı.

KORONAVİRÜSE YAKALANAN OYUNCULAR A VE B PLANINDA OLMAYAN OYUNCULAR

Galatasaray'da corona virüse yakalanan üç oyuncu da Antalyaspor maçında ilk 11'de başlamadı. Özellikle iki oyuncu Galatasaray'ın A ve B planında yer almayan oyuncular.

Kerem Aktürkoğlu da tam form grafiğini yükseltmişken Covid-19'a yakalanmıştı. Norveç ve Hollanda maçlarının oynandığı milli arada corona virüse yakalanan Emre Kılınç ve Taylan da iki maç oynayamamıştı.

GALATASARAY'DA MUHTEMEL 11 NASIL OLACAK?

Galatasaray'da sakatlar bulunurken diğer yandan ilk 11 de netleşmeye başladı. Fatih Terim'in forvette yine Halil ve Mostafa Mohamed'e şans vermesi bekleniyor. İki oyuncunun iyi uyum yakaladığı görülüyor. Diğer yandan Terim'in yine fizik gücü daha yüksek olan Etebo'yu Taylan yerinde başlatması bekleniyor.

FATİH TERİM FORVETTE KARARINI VERDİ

Hücum hattında bu sezon birçok farklı kombinasyon deneyen deneyimli teknik adam, son olarak Halil Dervişoğlu ile Mostafa Mohamed'i birlikte oynatmaya karar verdi.

Galatasaray, Antalya'da galibiyeti getiren kadro ile sahada olacak. İleri hatta Halil ve Mostafa Mohamed'in başlamasını bekliyorum. Yani Emre Akbaba yerine Mostafa olacak. Halil biraz daha serbest bir rol de olacak. Orta sahaya da yardıma gelecektir. (Mehmet Özcan)

İşte Galatasaray'ın muhtemel 11'i...

İŞTE GALATASARAY

GALATASARAY: Muslera, Şener, Donk, Marcao, Ömer, Etebo, Gedson, E. Kılınç, Kerem, Halil, Mohamed

KONYASPOR: Sehic, Skubic, Ahmet Çalık, Adil, Guilherme, Jevtovic, Hadziahmetovic, Sekidika, Milosevic, Bytyqi, Cikalleshi

DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİK

Galatasaray'ın bugünkü rakibi Konyaspor ligde en fazla kafa golü atan takım konumunda. Diğer yandan Galatasaray ligde henüz kafa golü yemedi.

ONYEKURU VE YEDLİN FORMA GİYEMİYOR

Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Henry Onyekuru ve DeAndre Yedlin, İttifak Holding Konyaspor karşısında forma giyemeyecek. Sarı- kırmızılı takımda hazırlanan özel maskeyle antrenman yapan Radamel Falcao'nun durumuna ise teknik heyet karar verecek.

FATİH TERİM'E BAŞKANLIK ADAYI İÇİN BASKI YAPILDIĞI İDDİA EDİLİYOR

29 Mayıs'taki seçimi bekleyen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, yeni göreve gelecek başkan ve yönetime göre kararını verecek. Camianın ileri gelenleri İmparator'a başkan adaylığı konusunda baskı yapsa da Fatih Terim'in bu dönemde böyle bir düşüncesi yok.

1 ay sonra bitecek sözleşmesinde artı 3 yıl opsiyon olan ve teknik direktörlüğe devam etmek isteyen Terim, başkan Mustafa Cengiz ve mevcut yönetim dışında bir ekiple çalışmaya sıcak bakıyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Ünlü şarkıcı Hakan Altun'un doktorundan yeni açıklama! Hakan Altun artık çalışamayacak!
SON DAKİKA: İlk kez A Haber'de açıkladı! Kovid-19'un İngiliz varyantına karşı yeni aşı adayı
İçişleri Bakanlığı'dan son dakika tam kapanma genelgesi: İşte sokağa çıkma ve seyahat yasağında ceza kapsamı
Yemin dizisinin Emir’i Gökberk Demirci bombayı patlattı! Gökberk Demirci ve Özge Yağız ne zaman evleniyor?
Son dakika haberi: İstanbul'da gece yarısı paniği: Çevredeki ilçelere yayıldığı ortaya çıktı...
İşçi ve işverenler dikkat! Yargıtay'dan fazla mesai ve kıdem tazminatı ile ilgili flaş karar!
Altın fiyatları için çifte destek oldu! Bu karar yön verecek: Altın düşecek mi yükselecek mi?
Son dakikada Galatasaray’a elenmişti! Efsane kaleci Buffon için flaş transfer iddiası…
SON DAKİKA | Sağlık Bakanlığı, 27 Nisan koronavirüs tablosunu paylaştı! İşte Covid-19 hasta, vaka ve vefat sayıları...
Son dakika: Kamu çalışanlarına idari izin! Bayram tatili 9 güne çıktı
ARKADAŞINA GÖNDER
Süper Lig'de Galatasaray'ın konuğu Konyaspor! Fatih Terim'den çift forvet formülü..
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA