Süper Lig'de Galatasaray'ın konuğu Konyaspor! Fatih Terim'den çift forvet formülü..

Süper Lig'de şampiyonluk düğümünün çözüleceği kritik haftlara girilirken bugün de zirve yarışını yakından ilgilendirecek çok önemli 2 maç oynanacak. Galatasaray evinde Konyaspor'u ağırlarken Beşiktaş da Rizespor'a konuk olacak. Galatasaray, Konyaspor karşısında hata yapmak istemiyor ve 3 puanı alarak şampiyonluk yarışında kalmaya niyetli. Sarı kırmızlı takım evinde oynadığı son 4 maçta galip gelemedi. 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.
Süper Lig'de 38. haftanın heyecanı devam ediyor. 3. sırada bulunan Galatasaray bugün evinde Konyaspor'u konuk edecek. Zorlu maçta deneyimli hakem Cüneyt Çakır düdük çalacak. Saat 20:30'da başlayacak olan maç öncesi Galatasaray'ın muhtemel 11'i de netleşmeye başladı.
GALATASARAY'DA 3 OYUNCUNUN KORONAVİRÜS TESTİ POZİTİF ÇIKTI
Galatasaray'ın şampiyonluk yarışında kalması için mutlak kazanması gereken maç öncesi 3 oyuncunun koronavirüs testinin pozitif çıktığı dün açıklanmıştı. Geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalanıp daha sonra iyileşen Mostafa Mohamed, Antalyaspor maçının kadrosuna alınmış ve ikinci yarıda maça girerek galibiyeti getiren golü atmıştı.
KORONAVİRÜSE YAKALANAN OYUNCULAR A VE B PLANINDA OLMAYAN OYUNCULAR
Galatasaray'da corona virüse yakalanan üç oyuncu da Antalyaspor maçında ilk 11'de başlamadı. Özellikle iki oyuncu Galatasaray'ın A ve B planında yer almayan oyuncular.
Kerem Aktürkoğlu da tam form grafiğini yükseltmişken Covid-19'a yakalanmıştı. Norveç ve Hollanda maçlarının oynandığı milli arada corona virüse yakalanan Emre Kılınç ve Taylan da iki maç oynayamamıştı.
GALATASARAY'DA MUHTEMEL 11 NASIL OLACAK?
Galatasaray'da sakatlar bulunurken diğer yandan ilk 11 de netleşmeye başladı. Fatih Terim'in forvette yine Halil ve Mostafa Mohamed'e şans vermesi bekleniyor. İki oyuncunun iyi uyum yakaladığı görülüyor. Diğer yandan Terim'in yine fizik gücü daha yüksek olan Etebo'yu Taylan yerinde başlatması bekleniyor.
FATİH TERİM FORVETTE KARARINI VERDİ
Hücum hattında bu sezon birçok farklı kombinasyon deneyen deneyimli teknik adam, son olarak Halil Dervişoğlu ile Mostafa Mohamed'i birlikte oynatmaya karar verdi.
Galatasaray, Antalya'da galibiyeti getiren kadro ile sahada olacak. İleri hatta Halil ve Mostafa Mohamed'in başlamasını bekliyorum. Yani Emre Akbaba yerine Mostafa olacak. Halil biraz daha serbest bir rol de olacak. Orta sahaya da yardıma gelecektir. (Mehmet Özcan)
İşte Galatasaray'ın muhtemel 11'i...
İŞTE GALATASARAY
GALATASARAY: Muslera, Şener, Donk, Marcao, Ömer, Etebo, Gedson, E. Kılınç, Kerem, Halil, Mohamed
KONYASPOR: Sehic, Skubic, Ahmet Çalık, Adil, Guilherme, Jevtovic, Hadziahmetovic, Sekidika, Milosevic, Bytyqi, Cikalleshi
DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİK
Galatasaray'ın bugünkü rakibi Konyaspor ligde en fazla kafa golü atan takım konumunda. Diğer yandan Galatasaray ligde henüz kafa golü yemedi.
ONYEKURU VE YEDLİN FORMA GİYEMİYOR
Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Henry Onyekuru ve DeAndre Yedlin, İttifak Holding Konyaspor karşısında forma giyemeyecek. Sarı- kırmızılı takımda hazırlanan özel maskeyle antrenman yapan Radamel Falcao'nun durumuna ise teknik heyet karar verecek.
FATİH TERİM'E BAŞKANLIK ADAYI İÇİN BASKI YAPILDIĞI İDDİA EDİLİYOR
29 Mayıs'taki seçimi bekleyen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, yeni göreve gelecek başkan ve yönetime göre kararını verecek. Camianın ileri gelenleri İmparator'a başkan adaylığı konusunda baskı yapsa da Fatih Terim'in bu dönemde böyle bir düşüncesi yok.
1 ay sonra bitecek sözleşmesinde artı 3 yıl opsiyon olan ve teknik direktörlüğe devam etmek isteyen Terim, başkan Mustafa Cengiz ve mevcut yönetim dışında bir ekiple çalışmaya sıcak bakıyor.