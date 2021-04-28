Süper Lig'de Galatasaray'ın konuğu Konyaspor! Fatih Terim'den çift forvet formülü..

FATİH TERİM'E BAŞKANLIK ADAYI İÇİN BASKI YAPILDIĞI İDDİA EDİLİYOR

29 Mayıs'taki seçimi bekleyen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, yeni göreve gelecek başkan ve yönetime göre kararını verecek. Camianın ileri gelenleri İmparator'a başkan adaylığı konusunda baskı yapsa da Fatih Terim'in bu dönemde böyle bir düşüncesi yok.

1 ay sonra bitecek sözleşmesinde artı 3 yıl opsiyon olan ve teknik direktörlüğe devam etmek isteyen Terim, başkan Mustafa Cengiz ve mevcut yönetim dışında bir ekiple çalışmaya sıcak bakıyor.