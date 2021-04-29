Son dakika... Fenerbahçe zorlu Alanya deplasmanında! Emre Belözoğlu'ndan Mesut Özil sürprizi...

MESUT ÖZİL 56 GÜN SONRA DÖNDÜ!

Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan ve bir süredir takımla antrenmanlara çıkan yıldız futbolcu Mesut Özil, 56 gün sonra Alanyaspor maçıyla sahalara dönüyor.

Mesut Özil, son olarak Süper Lig'in 28. haftasında 4 Mart'ta Fraport TAV Antalyaspor ile yapılan maçta forma giymişti. Yıldız futbolcu, müsabakanın 67. dakikasında sakatlığı nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kalmıştı.

İLK 11'LER BELLİ OLDU!

FENERBAHÇE: HARUN, GÖKHAN, SERDAR, ATTİLA, CANER, SOSA, MERT HAKAN, OZAN, MESUT ÖZİL, PELKAS, VALENCİA

ALANYASPOR: MARAFONA, JUANFRAN, TZAVELLAS, CAULKER, MOUBANDJE, BERKAN, SİOPİS, SALİH, DAVİDSON, EFECAN, MUSTAFA

MAÇ ÖNCESİ EMRE BELÖZOĞLU'NDAN AÇIKLAMALAR

Emre Belözoğlu: Geçen sene bugün Alanyaspor'un acı kaybı Sural'a rahmet dileyerek başlamak istiyorum. Ailesine ve sevenlerine sabırlar diliyorum."

Belözoğlu: "İki takım için de zor maç olacak. Biz 90 dakika mücadelemizi ortaya koyacağız. Mesut'un büyük oyuncu olduğuyla ilgili bir şeyler söylememe gerek yok. Son 4 günde çok istekliydi. bugün kendisine şans verdik."

ÇAĞDAŞ ATAN: BUGÜN SURAL İÇİN MÜCADELE EDECEĞİZ

Çağdaş Atan: 1 yıl önce kaybettiğimiz Sural'ı rahmetle anıyorum. Bugün onun için de mücadele edeceğiz. Bugün kazanmak istiyoruz.

Çağdaş Atan: Fenerbahçe'nin ön bölgeyle olan bağlantısını kesmek istiyoruz. Gerekli önlemleri aldık, Sosa'ya ve savunma oyuncularına baskı yaparsak istediğimizi alabiliriz.

Atan: Bizim beşincilik iddiamız var, Fenerbahçe'nin ise şampiyonluk iddiası var. Bundan sonra iddiası olmayan bir takımla oynamayacağız. Herkesin bir iddiası var.

Çağdaş Atan: Biz maçlara büyük maç diye bakmıyoruz. Ama bu tarz karşılaşmalar vitrin maçları oluyor. Bugün belirleyici olacak olan orta saha bölgesi. Biz kesinlikle orta sahayı rakibe kaptırmak istemiyoruz

Çağdaş Atan: Fenerbahçe'de bugün Mesut Özil ilk 11'de. Çok kaliteli bir isim. Mesut Fenerbahçe'ye avantaj da getirebilir dezavantaj da. Biz zayıf yanlarını kullanmaya çalışacağız

SARI-LACİVERTLİLERDE 5 EKSİK

Fenerbahçe'de 5 futbolcu, çeşitli nedenlerle Aytemiz Alanyaspor mücadelesinde forma giyemeyecek. Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Nazım Sangare, Sadık Çiftpınar ve Diego Perotti ile sarı kart cezalısı İrfan Can Kahveci, takımdaki yerlerini alamıyor.