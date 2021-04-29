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Giriş Tarihi: 29.4.2021 18:45 Son Güncelleme: 29.4.2021 20:02

Son dakika... zorlu Alanya deplasmanında! 'ndan Mesut Özil sürprizi...

Son dakika... Fenerbahçe zorlu Alanya deplasmanında! Emre Belözoğlu'ndan Mesut Özil sürprizi...

Son dakika... 'in 38. haftasında , 'la karşı karşıya geliyor. Lider ile takipçisi 'ın kazandığı haftada zirve yarışına tutunmak isteyen sarı-lacivertliler, mutlak kazanmak zorunda. Erol Bulut'un ardından göreve gelen yönetiminde 5 maçta 13 puan toplayan Kanarya, çıkışını sürdürmenin planlarını yapıyor. Karşılaşma öncesinde Fenerbahçe'nin 72, Alanyaspor'un ise 56 puanı bulunuyor. Fenerbahçe'de Mesut Özil sakatlığını atlattı ve 56 gün sonra ilk 11'deki yerini aldı. Tecrübeli hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun düdük çaldığı maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

Son dakika... Süper Lig'in 38. haftasında lider Beşiktaş deplasmanda Rizespor'u yenerken, Galatasaray ise evinde Konyaspor'u mağlup etti. Liderlik koltuğunda oturan siyah-beyazlılar, 78 puana yükselerek Fenerbahçe ile farkı 6 puana çıkardı. Çıkışını sürdürerek puan farkını yeniden 3'e indirmek isteyen Fenerbahçe, Süper Lig'in 38. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a konuk oluyor. Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanan karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Müsabakayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu yönetiminde çıktığı son 5 maçın 4'ünü kazanan, birinde de berabere kalan Fenerbahçe, Alanyaspor'u yenerek çıkışını sürdürmek ve şampiyonluk yarışında yoluna kayıpsız devam etmek istiyor.

Ligde oynadığı 35 müsabakada 22 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe, 72 puan topladı. Yaptığı 36 maçın 16'sını kazanan, 8'inde berabere kalan ve 12'sini kaybeden Alanyaspor ise 56 puan elde etti.

MESUT ÖZİL 56 GÜN SONRA DÖNDÜ!

Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan ve bir süredir takımla antrenmanlara çıkan yıldız futbolcu Mesut Özil, 56 gün sonra Alanyaspor maçıyla sahalara dönüyor.

Mesut Özil, son olarak Süper Lig'in 28. haftasında 4 Mart'ta Fraport TAV Antalyaspor ile yapılan maçta forma giymişti. Yıldız futbolcu, müsabakanın 67. dakikasında sakatlığı nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kalmıştı.

İLK 11'LER BELLİ OLDU!

FENERBAHÇE: HARUN, GÖKHAN, SERDAR, ATTİLA, CANER, SOSA, MERT HAKAN, OZAN, MESUT ÖZİL, PELKAS, VALENCİA

ALANYASPOR: MARAFONA, JUANFRAN, TZAVELLAS, CAULKER, MOUBANDJE, BERKAN, SİOPİS, SALİH, DAVİDSON, EFECAN, MUSTAFA

MAÇ ÖNCESİ EMRE BELÖZOĞLU'NDAN AÇIKLAMALAR

Emre Belözoğlu: Geçen sene bugün Alanyaspor'un acı kaybı Sural'a rahmet dileyerek başlamak istiyorum. Ailesine ve sevenlerine sabırlar diliyorum."

Belözoğlu: "İki takım için de zor maç olacak. Biz 90 dakika mücadelemizi ortaya koyacağız. Mesut'un büyük oyuncu olduğuyla ilgili bir şeyler söylememe gerek yok. Son 4 günde çok istekliydi. bugün kendisine şans verdik."

ÇAĞDAŞ ATAN: BUGÜN SURAL İÇİN MÜCADELE EDECEĞİZ

Çağdaş Atan: 1 yıl önce kaybettiğimiz Sural'ı rahmetle anıyorum. Bugün onun için de mücadele edeceğiz. Bugün kazanmak istiyoruz.

Çağdaş Atan: Fenerbahçe'nin ön bölgeyle olan bağlantısını kesmek istiyoruz. Gerekli önlemleri aldık, Sosa'ya ve savunma oyuncularına baskı yaparsak istediğimizi alabiliriz.

Atan: Bizim beşincilik iddiamız var, Fenerbahçe'nin ise şampiyonluk iddiası var. Bundan sonra iddiası olmayan bir takımla oynamayacağız. Herkesin bir iddiası var.

Çağdaş Atan: Biz maçlara büyük maç diye bakmıyoruz. Ama bu tarz karşılaşmalar vitrin maçları oluyor. Bugün belirleyici olacak olan orta saha bölgesi. Biz kesinlikle orta sahayı rakibe kaptırmak istemiyoruz

Çağdaş Atan: Fenerbahçe'de bugün Mesut Özil ilk 11'de. Çok kaliteli bir isim. Mesut Fenerbahçe'ye avantaj da getirebilir dezavantaj da. Biz zayıf yanlarını kullanmaya çalışacağız

SARI-LACİVERTLİLERDE 5 EKSİK

Fenerbahçe'de 5 futbolcu, çeşitli nedenlerle Aytemiz Alanyaspor mücadelesinde forma giyemeyecek. Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Nazım Sangare, Sadık Çiftpınar ve Diego Perotti ile sarı kart cezalısı İrfan Can Kahveci, takımdaki yerlerini alamıyor.

8 OYUNCU KART SINIRINDA

Fenerbahçe'de 8 futbolcu, Aytemiz Alanyaspor karşılaşması öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sarı-lacivertlilerde Caner Erkin, Dimitrios Pelkas, Ferdi Kadıoğlu, Jose Sosa, Marcel Tisserand, Serdar Aziz, Sinan Gümüş ve Gökhan Gönül, sarı kart görmeleri halinde ligin 39. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile yapılacak maçta forma giyemeyecek.

ALANYASPOR İLE 10. RANDEVU

Fenerbahçe ile Alanyaspor, Süper Lig'de daha önce 9 kez karşı karşıya geldi.

İki takım arasında geride kalan 9 maçtan 5'ini Fenerbahçe, 2'sini Alanyaspor kazandı, 2 müsabaka da berabere sonuçlandı. Fenerbahçe'nin 17 golüne, Alanyaspor 10 golle yanıt verdi. Ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe 2-1 kazandı.

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Son dakika... Fenerbahçe zorlu Alanya deplasmanında! Emre Belözoğlu'ndan Mesut Özil sürprizi...
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