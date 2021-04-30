Fenerbahçe'nin hocası Emre Belözoğlu Alanyaspor maçının ardından konuştu!

Süper Lig'in 38. haftasında Alanyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. 0-0 sona eren müsabakanın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu açıklamalarda bulundu. Belözoğlu, şampiyonluk şanslarının devam ettiğini belirterek, "Her puana talibiz" dedi.