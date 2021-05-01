Trabzonspor'da Abdullah Avcı 9 transfer istedi! İşte yeni sezonun planlaması...

BERAT ÖZDEMİR SAVUNMASINI HAZIRLIYOR

PFDK'ya iki farklı maddeden sevk edilen Berat Özdemir'in kırmızı karttan 2, hakaret nedeniyle ise 1 maç ceza alıp sezonu kapatma ihtimaline karşı savunma hazırlanmaya başlandı. Son oynanan Göztepe maçında gördüğü direkt kırmızı kart nedeniyle iki maç ceza alması beklenen oyuncu, maske takmadığı gerekçesiyle gözlemci ile diyaloğa girmiş ve bu nedenle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. Maddesi nedeniyle ekstra bir madde ile PFDK'ya sevk edilmişti. Bu sebeple 3 maç ceza alması gündemde olan Berat Özdemir'in savunmasının Trabzonspor'un avukatlarınca hazırlandığı ve muhtemel cezanın en asgari düzeye çekilmeye çalışılacağı ifade edildi.



