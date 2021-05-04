Son dakika: Beşiktaş yeni sezonun ilk bombasını Salih Uçan'la patlattı! İşte transferin detayları

Aytemiz Alanyaspor'da sergilediği futbolla transferin gözdesi haline gelen Salih Uçan, Beşiktaş yolunda...
Siyah-beyazlılar, Galatasaray ve Trabzonspor'un yanı sıra İtalya ve İspanya'dan teklifler alan Salih'le prensip anlaşmasına vardı.
Oyuncunun menajeri, "Futbolcumuzun sözleşmesi devam ettiği için henüz kimseyle görüşmedik" şeklinde açıklama yapsa da tarafların bir araya gelerek el sıkıştığı öğrenildi.
BONSERVİS BEDELİ ÖDENMEYECEK
Beşiktaş'ın 2+1 yıllık sözleşme karşılığında 27 yaşındaki merkez orta sahaya sezon başına 10 milyon TL ödeyeceği kaydedildi.
Süper Lig'in bitişiyle birlikte serbest kalacak olan Salih için siyah-beyazlıların kasasından bonservis bedeli çıkmayacak.
Bucaspor'un altyapısından yetişen Salih Uçan, daha önce Fenerbahçe'nin yanı sıra Avrupa'da Roma, Empoli ve Sion formalarını da giydi.
Salih Uçan, bu sezon 3 kulvarda toplam 40 maça çıkarken, takımına 3 gol ve 7 asistlik katkı sağladı.
ELMACIK KEMİĞİ KIRILDI
Alanya'nın Kasımpaşa ile oynadığı maçın ilk dakikasında Hajradinovic'le girdiği mücadele yüzüne darbe alan Salih Uçan, oyuna devam edemedi. Hastaneye kaldırılan oyuncunun elmacık kemiğinde 2 kırık tespit edildiği açıklandı.
ABOUBAKAR VE GÖKHAN TÖRE İLE GÖRÜŞMELER BAŞLADI
Beşiktaş yönetimi, başarılı performansı nedeniyle 1.5 milyon Euro olan garanti ücretini yükseltme sözü verdiği Aboubakar ile yeni sözleşme görüşmelerine başladı.
Siyah-Beyazlı yönetimin Nijeryalı golcüye 1.8 ila 2 milyon Euro arasında bir rakam önerildiği öğrenildi.
Töre'ye mevcut sözleşmeye yakın bir anlaşma teklif edildiği gelen bilgiler arasında...
DERBİ ÖNCESİ 2 İYİ HABER
Galatasaray maçının hazırlıklarına bugünden itibaren başlayacak olan Beşiktaş'ta N'Koudou ve Aboubakar'dan güzel haber geldi.
Sol uyluk arka adalesinde gerilme tespit edilen N'Koudou'nun bugünden itibaren takımla çalışmalara başlayacağı ve derbide oynama ihtimalinin yüksek olduğu kaydedildi.
Bu arada tedavisi büyük ölçüde tamamlanan Aboubakar'ın kontrol amaçlı MR'ı çekildi. Yıldız futbolunun kadroya alınacağı ancak yedek soyunacağı öğrenildi.