Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Beşiktaş yeni sezonun ilk bombasını Salih Uçan'la patlattı! İşte transferin detayları
Giriş Tarihi: 4.5.2021 07:47 Son Güncelleme: 4.5.2021 07:48

Son dakika: yeni sezonun ilk bombasını 'la patlattı! İşte transferin detayları

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Son dakika: Beşiktaş yeni sezonun ilk bombasını Salih Uçan'la patlattı! İşte transferin detayları

Son dakika haberi... 'de şampiyonluğun en büyük adayı olan yeni sezon için transfer çalışmalarını da sürdürüyor. Siyah-Beyazlılar ilk bombasını 'la sözleşmesi bitecek olan transferiyle patlattı. ve konusunda da sıcak gelişmeler yaşanıyor. İşte detaylar...

Aytemiz 'da sergilediği futbolla transferin gözdesi haline gelen , yolunda...

Son dakika: Beşiktaş yeni sezonun ilk bombasını Salih Uçan'la patlattı! İşte transferin detayları

Siyah-beyazlılar, Galatasaray ve Trabzonspor'un yanı sıra İtalya ve İspanya'dan teklifler alan Salih'le prensip anlaşmasına vardı.

Son dakika: Beşiktaş yeni sezonun ilk bombasını Salih Uçan'la patlattı! İşte transferin detayları

Oyuncunun menajeri, "Futbolcumuzun sözleşmesi devam ettiği için henüz kimseyle görüşmedik" şeklinde açıklama yapsa da tarafların bir araya gelerek el sıkıştığı öğrenildi.

Son dakika: Beşiktaş yeni sezonun ilk bombasını Salih Uçan'la patlattı! İşte transferin detayları

BONSERVİS BEDELİ ÖDENMEYECEK
'ın 2+1 yıllık sözleşme karşılığında 27 yaşındaki merkez orta sahaya sezon başına 10 milyon TL ödeyeceği kaydedildi.

Son dakika: Beşiktaş yeni sezonun ilk bombasını Salih Uçan'la patlattı! İşte transferin detayları

'in bitişiyle birlikte serbest kalacak olan Salih için siyah-beyazlıların kasasından bonservis bedeli çıkmayacak.

Son dakika: Beşiktaş yeni sezonun ilk bombasını Salih Uçan'la patlattı! İşte transferin detayları

Bucaspor'un altyapısından yetişen , daha önce Fenerbahçe'nin yanı sıra Avrupa'da Roma, Empoli ve Sion formalarını da giydi.

Son dakika: Beşiktaş yeni sezonun ilk bombasını Salih Uçan'la patlattı! İşte transferin detayları

, bu sezon 3 kulvarda toplam 40 maça çıkarken, takımına 3 gol ve 7 asistlik katkı sağladı.

Son dakika: Beşiktaş yeni sezonun ilk bombasını Salih Uçan'la patlattı! İşte transferin detayları

ELMACIK KEMİĞİ KIRILDI

Alanya'nın Kasımpaşa ile oynadığı maçın ilk dakikasında Hajradinovic'le girdiği mücadele yüzüne darbe alan , oyuna devam edemedi. Hastaneye kaldırılan oyuncunun elmacık kemiğinde 2 kırık tespit edildiği açıklandı.

Son dakika: Beşiktaş yeni sezonun ilk bombasını Salih Uçan'la patlattı! İşte transferin detayları

ABOUBAKAR VE GÖKHAN TÖRE İLE GÖRÜŞMELER BAŞLADI

yönetimi, başarılı performansı nedeniyle 1.5 milyon Euro olan garanti ücretini yükseltme sözü verdiği Aboubakar ile yeni sözleşme görüşmelerine başladı.

Son dakika: Beşiktaş yeni sezonun ilk bombasını Salih Uçan'la patlattı! İşte transferin detayları

Siyah-Beyazlı yönetimin Nijeryalı golcüye 1.8 ila 2 milyon Euro arasında bir rakam önerildiği öğrenildi.

Son dakika: Beşiktaş yeni sezonun ilk bombasını Salih Uçan'la patlattı! İşte transferin detayları

Siyah-beyazlılar, 4.5 milyon TL ve maç başı 100 bin TL alan ile de masaya oturdu.

Son dakika: Beşiktaş yeni sezonun ilk bombasını Salih Uçan'la patlattı! İşte transferin detayları

Töre'ye mevcut sözleşmeye yakın bir anlaşma teklif edildiği gelen bilgiler arasında...

Son dakika: Beşiktaş yeni sezonun ilk bombasını Salih Uçan'la patlattı! İşte transferin detayları

DERBİ ÖNCESİ 2 İYİ HABER

Galatasaray maçının hazırlıklarına bugünden itibaren başlayacak olan 'ta N'Koudou ve Aboubakar'dan güzel haber geldi.

Son dakika: Beşiktaş yeni sezonun ilk bombasını Salih Uçan'la patlattı! İşte transferin detayları

Sol uyluk arka adalesinde gerilme tespit edilen N'Koudou'nun bugünden itibaren takımla çalışmalara başlayacağı ve derbide oynama ihtimalinin yüksek olduğu kaydedildi.

Son dakika: Beşiktaş yeni sezonun ilk bombasını Salih Uçan'la patlattı! İşte transferin detayları

Bu arada tedavisi büyük ölçüde tamamlanan Aboubakar'ın kontrol amaçlı MR'ı çekildi. Yıldız futbolunun kadroya alınacağı ancak yedek soyunacağı öğrenildi.

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Son dakika: Beşiktaş yeni sezonun ilk bombasını Salih Uçan'la patlattı! İşte transferin detayları
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